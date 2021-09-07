«Выдающаяся Алена Михайлова»: что пишут про «Жену Чайковского» Кирилла Серебренникова?

18 мая на Каннском кинофестивале состоялась премьера биографической драмы Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского». Режиссер уже в третий раз участвует в основном конкурсе: его картина «Лето» была представлена в 2018 году, а «Петровы в гриппе» — в 2021-м. Рассказываем, как зарубежная пресса приняла его новую работу.

О чем это?

Действие фильма разворачивается в России ХIX века. Юная Антонина Милюкова (Алена Михайлова) мечтает стать музыкантом и поступить в консерваторию, но после встречи с композитором Петром Чайковским (Один Ланд Байрон) она становится им одержима, посылает ему любовные письма и наконец убеждает его жениться на себе. Их брак оказывается недолговечным, а после того как Милюкова узнает, что ее муж — гомосексуал, она начинает сходить с ума.

Работа над картиной началась еще в 2013 году. Изначально проект задумывался как короткометражный фильм о жизни Чайковского. Выход был намечен на 2015 год, к 175-летию со дня рождения композитора. Потом решили сделать масштабную историю, пригласив на главные роли популярных актеров и актрис. Но государство выделило на картину слишком мало денег, и Серебренников позже вообще от них отказался.

Похожей истории уже был посвящен фильм британского режиссера Кена Рассела «Любители музыки» 1971 года. В нем уделялось внимание эмоциональному кризису Чайковского из-за романа с графом Шиловским, неудачному браку с Милюковой и отношениям композитора с богатой покровительницей Надеждой фон Мекк. Два этих фильма, разумеется, сравнивают.

Что понравилось критикам?

Режиссура и музыка. По словам Стива Понда из The Wrap: «Это очень смелое и стильное произведение. В фильме много роскошных сцен, выдержанных в благородных цветах, а музыка Даниила Орлова (дополненная фрагментами произведений Чайковского) порой звучит достаточно агрессивно и создает ощущение надвигающейся угрозы, что идеально соответствует отношениям главных героев, где женщина одержима мужчиной, а он вздрагивает от каждого ее приближения».

Алена Михайлова в роли Милюковой. Джонатан Ромни из Screen Daily отмечает, что игра Михайловой «завораживает и является главным козырем этой роскошно смонтированной ревизионистской драмы, в которой показана мучительная смерть Антонины Милюковой от рук патриархата в царской России. Она отлично воплотила образ женщины, которая одержима страстью к мужу и является своим самым злейшим врагом».

Алёна Михайлова

Атмосфера. Питер Брэдшоу из The Guardian согласен с коллегой и пишет, что «актриса просто великолепна в роли отчужденной и наивной жены композитора, которая переживает крах их брака. Гнетущая атмосфера фильма только подчеркивает ужасное одиночество героини: большую часть истории она находится отдельно от Чайковского, но мысленно прикована к человеку, который ее ненавидит. Это очень напряженная драма, которая сильно превосходит предыдущий фильм Серебренникова „Петровы в гриппе“».

Метафоричность. «Несмотря на вступительную фразу, в которой говорится о печальной судьбе женщин в России XIX века, у Серебренникова получилось не столько феминистское высказывание, сколько музыкальный байопик. Помимо вопроса о его историко-биографической достоверности, по которому я не рискну высказывать свое мнение, очень важно отметить, что это одна из самых сильных аллегорий, когда-либо созданных на тему векового отчуждения русского народа от власти, которая никогда не думала ни о чем другом, кроме как о его порабощении», — говорится в рецензии Жака Мандельбаума из французской Le Monde.

Критик старейшей французской газеты Le Figaro Эрик Нойхофф заключает: «Оказалось, что даже мертвые хранят обиду. В одной из сцен Чайковский встает из могилы, чтобы оскорбить свою жену и сказать, как сильно он ее ненавидит. Она никогда не хотела развода, потому что очень его любила, и с этой любовью она ничего не смогла поделать. Наша жизнь и так достаточно прозаична, поэтому вся прелесть кино заключается в том, что оно позволяет нам уйти в фантазии с головой, что и сделал Серебренников».

А что не понравилось?

Алёна Михайлова и Один Ланд Байрон

Отрицательных рецензий на фильм мало, но вот Оуэн Глейберман из Variety остался недоволен работой Серебренникова и ругает его за излишнюю претенциозность: «„Жена Чайковского“ — очень мрачный фильм среднего уровня, снятый, похоже, самым претенциозным в мире режиссером музыкальных клипов. Временами кажется, что автор тычет тебе: „Добро пожаловать в мир постартхаусного авторского кино“. На большом экране была только одна запоминающаяся драма о Чайковском — „Любители музыки“ 1971 года, которые, возможно, являются лучшим фильмом Кена Рассела. Более того, здесь практически ни разу не звучит музыка Чайковского, и почти нет ощущения, что Серебренникова вообще интересует его музыка».

А что сам Серебренников говорил о фильме?

По словам Серебренникова, его фильм о хрупкости человеческой души. Это кино снято с точки зрения Милюковой, которая показана как горячо преданная композитору женщина. «Я просто хотел рассказать людям что-то важное про реальную жизнь. Некоторые очень сильно боятся реальности. Поэтому они предпочитают молиться на своих идолов и возводят им памятники не из любви, а из железа», — замечает режиссер.

Серебренников говорит, что история самого известного композитора России привлекла его отчасти из-за своей масштабности. «Чайковский — это действительно вселенная. Он огромен. Его жизнь — это жизнь гениального русского художника, но в то же время он принадлежит и к европейской и даже американской культуре». В 1891 году композитор посетил США на борту океанского лайнера La Bretagne и открыл Карнеги-холл исполнением своего «Marche Solennelle». «О жизни Чайковского было мало что известно даже среди его современников, — говорит режиссер. — Так было и после его смерти, когда правительство решило превратить его в икону советской идеологии. Все спорные моменты его биографии были стерты и заблокированы».

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Автор: Кира Голубева