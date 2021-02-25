Тихон Жизневский не боится смерти и любит сниматься в триллерах! Мы поговорили с актером про фильм-антологию «Кто там?»

15 сентября в прокат выходит остросюжетный триллер «Кто там?», который состоит из пяти новелл, посвященных человеческим страхам и снят в однокадровом формате. Помимо Владимира Машкова, Кирилла Кяро и Александры Бортич, в фильме снялся Тихон Жизневский, а Кинопоиск с ним поговорил!

— Расскажите, пожалуйста, подробнее о своем герое. Чего он боится?

— Я играю молодого парня — стажера полиции, которому сначала чувство страха неведомо, но в определенный момент у него начинается профессиональная деформация, особенно после того, как он попадает в перестрелку. Мой герой не видел до этого в жизни никаких ужасов или грязи, а тут он начинает с этим сталкиваться, и это его, конечно, начинает беспокоить.

— Вы здесь снова играете полицейского. Кого было сложнее играть — героя из «Кто там?» или «Майора Грома»?

— Конечно, майора Грома! В проекте «Кто там?» мой съемочный процесс длился всего три дня, и снимали в формате одного кадра. А майор Гром — роль более масштабная и сложная.

«Кто там?»

— Как вам кажется, разделение фильма на несколько глав облегчает восприятие фильма для зрителей? Чем, на ваш взгляд, «Кто там?» понравится аудитории?

— Мне кажется, что с какой-то стороны это и правда может быть проще. Человек не вовлекается полностью в одну длинную историю, а порционно следит за несколькими маленькими, как это удачно получилось, например, у «Черного зеркала» или «Любовь. Смерть. Роботы». Но кому-то антологии не близки, так что здесь я вряд ли могу говорить за всю аудиторию. Если фильм кому-то не понравится, то это нормально, а если понравится, то это еще лучше!

— Вы уточняете, что хотели бы сыграть в однокадровом проекте, так как это вам ближе и роднее. Расскажите почему? В чем особенность съемки в однокадровом проекте для актера? Каких умений это от него требует?

Да, мне и правда в таком формате работается проще. Большую часть своей актерской карьеры, с 2009 года, я провел в театре, где твое существование на сцене беспрерывно, там нельзя ничего переснять или поправить, поэтому каждый момент ты проживаешь здесь и сейчас. Так что плюс однокадровой съемки в том, что ты сосредоточен на конкретном действии, у тебя есть только одна попытка, поэтому очень важно сразу собраться. То есть это все еще кино, но снятое по театральным законам.

«Кто там?»

— «Кто там?» — триллер. Вы снимались и в фильме по комиксам, и в военном, а 27 октября у вас выходит приключенческий экшен «Либерея: Охотники за сокровищами». В каком жанре вам интереснее работать? И с какими режиссерами?

— Триллеры я больше всего люблю! Но, вообще, я за многообразие, и с режиссерами нравится работать разными, каждый может чему-то научить. Я рад, что не застрял в одном амплуа или жанре.

— Фильм посвящен различным человеческим фобиям, а чего вы лично боитесь больше всего?

— Мне, наверное, незнакомо чувство страха смерти, хотя логично бояться именно ее, но в каком-то смысле и я, и мы бессмертны. Так что лично у меня фобий нет. А страх… Это, вообще, довольно сложный вопрос, на который надо отвечать тихо самому себе перед сном, а не во всеуслышание. Чего я боюсь? Да себя, наверное, боюсь больше всего, вот чего.

Кинопоиск | Индустрия в Telegram

Новый канал с моторами, тарелками и другими новостями кинобизнеса

Автор: Кира Голубева