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Снимать «Огонь» было действительно страшно! Иван Янковский и Тихон Жизневский рассказали о жарких съемках

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Звезды фильма «Огонь» и сериала «Топи» Иван Янковский и Тихон Жизневский приняли участие в прямом эфире КиноПоиска. Они рассказали о своей дружбе, ответили на вопросы подписчиков и поделились ощущениями от работы над фильмом-катастрофой о пожарных-спасателях.

Вот что рассказали Янковский и Жизневский о фильме «Огонь».

О дружбе

В 2020 году Янковский и Жизневский покорили интернет благодаря серии забавных видео. Он перепевали песни, развлекались и даже сделали собственную версию трейлера «Довода». Познакомились актеры именно на съемках «Огня», где обоих поселили в один вагончик. Актеры вместе смотрели веселые видео и записывали собственные приколы с разными фильтрами.

О подготовке

Стася Милославская и Иван Янковский

Янковский признался, что за физическую подготовку в фильме отвечали Роман Курцын и Виктор Добронравов. Пытаясь не отставать от них, другие актеры ходили в спортзал, качались и пили протеиновые коктейли. Жизневский, в свою очередь, тренировался играть на гитаре. Актер оттачивал мастерство и переделывал песни, которые предлагал режиссер Алексей Нужный: «У меня подготовка была связана с песнями, потому что мой герой — душа компании и поет песни», — заметил актер.

О съемках

Съемки «Огня» длились четыре месяца. Сложнее всего было снимать сцены в горящем лесу, который тушат герои фильма. Декорация леса загоралась и тушилась по команде специалиста.

«Чувак крутил кран, и все полыхало, — вспоминает Янковский. — Мы отыгрывали сцену, и он вырубал огонь. А мы при этом уже надышались дымом и гарью. Помимо нас, главных героев, там еще были ребята из деревни, которую мы спасали. Все вместе мы там задыхались, и с точки зрения выдержки было сложно. В носу все было черное, уши черные, глаза черные, и воняло все».

О страхе

Тихон Жизневский

Сниматься в огне актерам было действительно страшно. Янковский считает, что это позволило лучше вжиться в роли своих персонажей.

«Нам страшно, и персонажам тоже страшно, — говорит он. — Здесь в принципе, как по Станиславскому, ты совпадаешь со своим героем, и получается момент правды, за который все так борются».

Пылающий лес не прошел для актеров бесследно, и даже была ситуация, в которой несколько человек пострадали.

«Мы чуть не сгорели разок, — признался Янковский. — Когда они сильно перекрутили напор, все заполыхало, словно в аду. И Константин Юрьич (Хабенский — Прим. ред.) должен был нас повести первыми. То есть он первый вбегает, и нам дает команду, мол, „За мной! За мной!“. И тут все начинает гореть, он повернулся к нам и такой: „Ну че, ребята, побежали“. Моргнул и рванул. Понятно, что раз мастер побежал, то и мы должны. И мы все побежали вперед, кто-то обжегся, кто-то поцарапался, кому-то подпалило бровь там или что-то».

«Огонь» прямо сейчас доступен для просмотра на КиноПоиск HD.

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В главных ролях:Константин Хабенский, Иван Янковский, Стася Милославская
Режиссер:Алексей Нужный
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