«Бездомный Бог»: динамичное аниме для тех, кто любит истории о сверхъестественном

На Кинопоиске можно посмотреть «Бездомного Бога» — мистическое аниме о похождениях неудачливого небожителя. Рассказываем, почему не надо бояться этого экскурса в сложную магическую жизнь японских богов, фантомов и неупокоившихся душ. Спойлер: аниме точно понравится поклонникам «Охотников за привидениями»!



О чем это?

Ято — бездомный бог. Это значит, что у него нет храма, последователей, денег — ничего, в общем. Чтобы подзаработать на жизнь и накопить на храм, Ято готов исполнить любое желание смертных всего за монетку в 5 иен, и неважно, что это будет за желание — отмыть ванную комнату, разобраться со школьными хулиганами или подработать в магазине в ночную смену. А еще он всегда с готовностью берется уничтожить злых духов, терроризирующих человеческий род.

Однажды во время поисков сбежавшего котенка по кличке Владыка Ято сталкивается со школьницей Ики Хиери. Она принимает Ято за обычного человека и пытается спасти его от столкновения с автобусом, но сама попадает под колеса. Теперь ее душа существует одновременно и в мире живых, и в мире духов, она может общаться с богами, видеть призраков и даже с ними сражаться. Хиери просит Ято о помощи: он может сделать ее снова обычной девочкой. Тот соглашается, и с этого начинаются их приключения. Хиери и Ято предстоит спасти заблудшую душу мальчика-подростка, сразиться с беспощадным богом несчастий и много чего еще. И все эти перипетии будут подвергать испытаниям их дружбу!

Аниме снято по одноименной манге двух художниц, работающих под общим псевдонимом Адатитока.

А еще какие-то герои там есть?

Система персонажей — одна из сильных сторон этого аниме. Тут нет классических аниме-типажей, каждый герой — глубокая личность со своими травмами, уникальным глубоким характером и непростой историей. Сам Ято хоть и выглядит бестолковым раздолбаем в поношенном и грязном спортивном костюме, но все еще остается жестоким богом-воином, живущим на свете уже множество веков. В далеком прошлом он совершил множество ошибок и принес несчастья многим невинным людям. Но теперь он мечтает о признании и ради человечества готов на многое.

Почти половина первого сезона посвящена Юкинэ — «священному оружию» Ято. Так здесь называют души умерших, которые, заключив контракт с богом, получают способность становиться оружием. Юкинэ умер совсем молодым, и его душа до сих пор полна боли, одиночества и зависти к живым. Ему придется пройти через многое: свыкнуться с новой ролью клинка (он буквально превращается в меч во время боя), искупить грехи и избавиться от гнетущих мыслей.

Другие яркие герои этого аниме — это в основном такие же боги и их вассалы-души. Например, очаровательная и милая богиня нищеты, хитрый и высокомерный бог науки, загадочная Нора — смертоносная душа, у которой много хозяев. Один из самых запоминающихся образов — Бисямон. В синтоизме это один из самых почитаемых богов (один из семи богов удачи, перекочевавших в Японию из индуистского пантеона), но в аниме его образ сильно переосмыслили: здесь это прекрасная юная девушка, беспощадно истребляющая фантомов.

Что в этом аниме особенного?

Безусловно, крутейший экшен. В каждой серии Ято вступает в схватку с призраками и духами, иногда с другими богами, и каждый бой — сложный поставленный танец. В основном все сражения происходят ночью на фоне неоновых пейзажей Токио, и благодаря этому мерцающие фантомы выглядят еще эффектнее. Некоторые из них, кстати, могут быть реально жуткими из-за их глаз, словно вырванных у живых людей, особенно когда глаз становится много!

Но «Бездомный Бог» — это не только динамичный файтинг. Это в том числе и глубокая история о грехах и искуплении, ошибках прошлого и прощении, о божественной и человеческой природе. Как говорит Ято, богам неизвестно, что такое ошибка, и потому узнавать разницу между добром и злом приходится от служащих им душ, которые некогда были людьми. Этот процесс познания выстраивает между ним и Юкинэ глубокую связь, которая влияет на обоих.

Это похоже на какие-то другие фильмы?

Да. Чем-то на «Сверхъестественное», чем-то — на «Людей в черном». Это аниме в целом понравится любителям историй об охоте на всяких мистических созданий. «Бездомного Бога» можно сравнить и с «Охотниками на привидений», особенно с мультсериалом 1997 года, который, возможно, вы смотрели в детстве по телевизору. Они даже немного схожи цветовой гаммой, динамикой и общей эстетикой. А еще «Бездомный Бог» может напомнить «Американских богов»: и там, и там бессмертные существа пытаются выжить в современном мире людей и понять их природу.

Я не смотрю аниме. Мне понравится?

Да! «Бездомный Бог» — отличная стартовая точка для погружения в аниме. Пусть сюжет тут и тесно связан с японскими мифами, синтоизмом и буддизмом, но зрители изучают этот сложный мир вместе с простой девочкой Хиери. Герои сами же ей объясняют, как работают божественная иерархия и священные орудия, откуда берутся призраки, как разрушают узы, связывающие богов и смертных и всю прочую магическую кухню. Так что белых пятен в этой истории не остается, и можно смело включать «Бездомного Бога», не имея никаких предварительных знаний о Японии и аниме.

Автор: Валерия Усталова