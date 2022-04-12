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6 действительно страшных аниме-сериалов

Японский кинематограф славится своими самобытными хоррорами, и аниме не исключение.

Заметный пласт японской культуры посвящен теме ужасного: тут и жуткие ксилографии Хокусая, и рассказы о призраках и оборотнях, кайданы, популярные в XVIII веке, и их атмосферные экранизации 1960–70-х годов, и боди-хорроры и странные сюрреалистические фильмы ужасов вроде «Звонка». Аниме, разумеется, тоже не стали исключением из этой традиции. Диапазон жанров и тем тут очень большой — от историй про всем знакомую нечисть вроде вампиров до экранизаций фольклора. Мы выбрали шесть самых страшных и непохожих друг на друга аниме-сериалов для любителей пощекотать нервы, и каждый из них пугает по-разному.

«Охота на привидений»

Студия: J. C. Staff

Режиссер: Рэй Мано

О чем это

После уроков Танияма Май и другие ученицы обычной средней школы в Сибуе рассказывают друг другу страшные истории о призраках, живущих в заброшенном учебном корпусе напротив. Возможно, все это просто выдумки, но для чего тогда директор нанял целую команду экзорцистов разных конфессий? Один и них выручает Танияму из неприятной истории, и девочка присоединяется к бригаде, изгоняющей демонов.

Чем пугает

Прежде всего неизвестностью. В этом аниме не всегда понятно, с кем или с чем сталкиваются главные герои: подозрительные и пугающие звуки может издавать как прогнивший водопровод в старом здании, так и опасное сверхъестественное существо. В последнем случае экзорцистам необходимо найти способ от него избавиться, и это приводит к самой грустной и пугающей части каждого эпизода — погружению в трагическую историю, которая привела к появлению злого духа.

От похожих мистических детективов-процедуралов «Охотники» отличаются особенно зловещей атмосферой: приглушенные цвета, гнетущий струнный саундтрек и многочисленные скримеры, обязательные для историй о домах с привидениями.

«Усопшие»

Студия: Daume

Режиссер: Тэцуро Амино

О чем это

Конец XX века. Семья Нацуно Юки переезжает в деревеньку Сотоба, которая со всех сторон окружена лесом. Местная молодежь стремится выбраться отсюда, но Сотоба очень популярна у городских дауншифтеров, желающих быть ближе к природе. Вскоре деревню потрясает череда загадочных смертей, и местный врач Тошио Одзаки пытается докопаться до их причины. Все выглядит как загадочная эпидемия, но вскоре они с Нацуно понимают, что зло идет от дома на холме, в котором, по слухам, живут вампиры.

Чем пугает

Отдельные кадры этого аниме с первого взгляда можно спутать с ромкомом из-за дизайна персонажей: огромные глаза на пол-лица, треугольные подбородки, волосы, словно раскрашенные фломастерами ядовитых цветов. Но, на самом деле, это брутальное шоу, которое медленно раскачивается, но потом превращается в слэшер. Вампиров убивают, загоняя им осиновые колья в грудь; разъяренная толпа с молотами и топорами набрасывается на тех, кто вызывает хоть малейшее подозрение; улицы после побоищ завалены окровавленными телами. Может показаться, что такое зрелище быстро приедается и перестает шокировать, но это не так. Авторы выдумывают все новые и более запредельные мучения своим персонажам.

«Аякаси» и «Мононокэ»

Студия: Toei Animation

Режиссер: Накамура Кэндзи

«Мононокэ»

О чем это

«Аякаси» — альманах из трех историй на основе пьес, написанных для театра кабуки (часто они сочинялись по мотивам кайданов). Первая рассказывает о бессердечном ронине, которого преследует дух жены, которую он убил. Вторая — об охотнике, встретившем в лесу прекрасную принцессу духов и полюбившем ее. А третья — о странствующем аптекаре, изгоняющем из богатого дома злого духа. Этот же аптекарь становится главным героем спин-оффа сериала — «Мононокэ», в котором он сталкивается с еще несколькими разгневанными духами и помогает им обрести покой.

Чем пугает

Это адаптация фольклорных историй, в которых злые духи — очень могущественные создания, но появляются они из-за жестокости людей. Мир «Аякаси» и «Мононокэ» хаотичный, несправедливый и пугающе живой, но при этом предельно сюрреалистический. Ощущение странного обволакивающего морока происходит во многом из-за оригинального стиля рисовки, стилизованной под традиционные японские гравюры с их мягкими, но яркими цветами, текстурой бумаги и обилием мелких деталей. Этот аутентичный и нетипичный для аниме визуальный ряд не стремится напугать, но контраст ярких цветов и мрачных сюжетов держит тревожную атмосферу.

«Дзюндзи Ито: Коллекция»

Студия: Studio Deen

Режиссеры: Синобу Тагасира, Минору Инаба

О чем это

Антология, основанная на работах мангаки Дзюндзи Ито, которого можно назвать японским Стивеном Кингом. Это череда коротких страшилок об ужасающих монстрах, альтернативных реальностях и сверхъестественных событиях.

Чем пугает

Отличительная черта этого аниме — монстры. В каждой из 24 историй (по две новеллы на серию) герои сталкиваются с разнообразными сверхъестественными существами, которые выглядят как порождение больной фантазии. Некоторые из них могут показаться на первый взгляд нелепыми, но даже они производят мощное впечатление и надолго запоминаются. Вот, например, мисс Фуджи из первой новеллы второй серии — гигантская демоническая женщина с зубастой пастью и безумными глазами, которая живет в озере и нападает на фотографа, приняв его за папарацци. Саспенса добавляет специфическая рисовка — с резкими тенями, приглушенными цветами и множеством наложенных на изображение текстур, из-за которых даже предельно условная анимация начинает восприниматься как мокьюментари в духе «Ведьмы из Блэр».

«Театр тьмы»

Студия: ILCA

Режиссер: Томоя Такасима

О чем это

Каждый день перед закатом на детской площадке появляется загадочный старик в желтой маске. Он разворачивает перед маленькими зрителями бумажный театр (камишабай — традиционное уличное представление, во время которого рассказчик меняет картинки в специальном ящике, иллюстрируя сюжет), рассказывает им короткие страшные истории, основанные на мифах, слухах и городских легендах.

Чем пугает

Серии длятся всего по 5 минут, из них убрано все лишнее. Это дистиллированные атмосферные ужастики, авторы которых не утруждают себя предысториями и не брезгуют скримерами. Сюжетом поучительной истории для детей может стать что угодно — от маньяков и злых духов до торговых автоматов и миниатюрных фигурок нэцкэ. Уникальным это аниме делает нарочито примитивная рисовка в духе картинок оригинального бумажного театра. Условная анимация, рваные движения фигур и резкая смена кадров сами по себе выглядят тревожно, и при просмотре легко почувствовать себя ребенком, который слушает рассказ того самого жутковатого рассказчика в маске.

Автор: Ксения Прохоренко

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