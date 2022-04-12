6 действительно страшных аниме-сериалов

О чем это

После уроков Танияма Май и другие ученицы обычной средней школы в Сибуе рассказывают друг другу страшные истории о призраках, живущих в заброшенном учебном корпусе напротив. Возможно, все это просто выдумки, но для чего тогда директор нанял целую команду экзорцистов разных конфессий? Один и них выручает Танияму из неприятной истории, и девочка присоединяется к бригаде, изгоняющей демонов.

Чем пугает

Прежде всего неизвестностью. В этом аниме не всегда понятно, с кем или с чем сталкиваются главные герои: подозрительные и пугающие звуки может издавать как прогнивший водопровод в старом здании, так и опасное сверхъестественное существо. В последнем случае экзорцистам необходимо найти способ от него избавиться, и это приводит к самой грустной и пугающей части каждого эпизода — погружению в трагическую историю, которая привела к появлению злого духа.

От похожих мистических детективов-процедуралов «Охотники» отличаются особенно зловещей атмосферой: приглушенные цвета, гнетущий струнный саундтрек и многочисленные скримеры, обязательные для историй о домах с привидениями.