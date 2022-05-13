5 необычных аниме, которые переносят во Францию XVIII века, США 1930-х или на послевоенный Шикотан

Неискушенные зрители могут думать, что действие большинства японских мультфильмов разворачивается исключительно в Японии — в ее прошлом или будущем. Однако есть аниме о самых разных эпохах — от древней Персии до Америки времен сухого закона.

О чем это

XVIII век, Франция. В стране царят беззаконие и голод, но процветающие богачи не обращают внимания на нужды простого народа. Каждое утро полиция находит изуродованные трупы граждан; однажды жертвой бандитов становится аристократка Лия де Бомон. Ее брат и приближенный короля, Шевалье Д’Эон решает лично выследить и уничтожить убийцу. После оккультного ритуала он становится сосудом для души Лии, и они начинают мстить врагам, деля одно тело на двоих.

Как обыграна эпоха

Основой для сериала стал одноименный рассказ сценариста То Убукаты, который списал образ главного героя с реально существовавшего тайного агента французского короля Людовика XV. Находясь на службе, Шарль д’Эон де Бомон долгое время выдавал себя за фрейлину при дворе российской императрицы Елизаветы, а позже смущал своей гендерной интригой аристократию Лондона и Парижа. Убуката решил, что именно эта историческая фигура воплощает все противоречие Франции накануне революции.

Приключения героя, как и его прототипа, происходят и во Франции, и за ее пределами — в Англии и Российской империи. Кроме Д’Эона, в сериале появляются короли Людовик XV и Георг III, императрица Елизавета Петровна, дипломат Бестужев-Рюмин, революционер Робеспьер, граф Калиостро и многие другие исторические персонажи. Важные локации вроде Версаля и императорских резиденций в Санкт-Петербурге нарисованы по фотографиям и картинам, а дизайн костюмов соответствует стилю рококо.

О чем это

Древний Китай. Два мальчика, Синь и Пяо, потеряли родителей и стали рабами в деревне царства Цинь. Тем не менее оба мечтают стать великими полководцами. Однажды Пяо забирают на службу в королевский дворец, откуда он возвращается через несколько месяцев с тяжелыми ранениями. Будучи на грани смерти, он просит друга бежать из деревни, и тот следует его совету. В своем странствии Синь встречает наследного принца царства Цинь по имени Ин Чжэн, который выглядит в точности как Пяо. Будущий правитель намерен объединить Китай и положить конец войнам, и Синь решает ему помочь.

Как обыграна эпоха

Среди аниме, использующих исторический сеттинг, «Королевство» — одно из самых внимательных к фактам. События происходят в период Сражающихся царств, который длился с V века до н. э. и завершился объединением Китая в 221 до н. э. Ин Чжэн — настоящее имя императора Цинь Шихуанди, который за девять лет объединил страну и основал первую в истории Китая правящую династию.

Как и в манге-первоисточнике, здесь сохранили максимально возможную для приключенческого аниме точность: места сражений, имена полководцев и хронологическую последовательность событий и их последствия. Такую документальность уравновешивает множество экшен-сцен с эффектной боевой хореографией.

О чем это

Братья Дзюмпэй и Канта живут с отцом и дедом на острове Шикотан. После завершения Второй мировой войны на остров, перешедший под юрисдикцию СССР, высаживаются советские солдаты, и в дом братьев заселяется семья русского командира с дочкой Таней. Несмотря на трудные для японцев обстоятельства, между детьми зарождается крепкая и искренняя дружба.

Как обыграна эпоха

Последствия Второй мировой войны — тяжелая в Японии тема, которая часто встречается и в кино, и в аниме («Могила светлячков», «В этом уголке мира» и даже отчасти «Ветер крепчает» Хаяо Миядзаки). В полнометражном «Острове Джованни» жестоко и драматично показана жизнь на аннексированном Шикотане; мы видим ее глазами детей, которые вынуждены жить бок о бок с солдатами и делить школу с русскими детьми, а позже переживать ужасы депортации.

Важное место в этом аниме занимает сказочная повесть Кэндзи Миядзавы «Ночь на Галактической железной дороге» (в другом переводе — «Ночь в поезде на Серебряной реке»). В произведениях много параллелей — от образа железной дороги до темы смерти близкого человека, а в один из самых драматичных моментов фильма герои обсуждают сюжет повести.

О чем это

1930-е годы. В Америке действует сухой закон, а власть на улицах принадлежит мафиозным кланам, воюющим за влияние на черном рынке. Анджело Лагуза, чья семья погибла в результате бандитских распрей, ради мести возвращается в родной город спустя семь лет. Он внедряется в мафиозную семью Ванетти под именем Авилио Бруно, а его первой целью становится сын босса, Неро.

Как обыграна эпоха

«91 день» — это любовное письмо сразу ко всем фильмам Скорсезе и Копполы. Хотя действие происходит в вымышленном городе Лоулесс и ни у одного персонажа нет исторического прототипа, аниме тщательно воспроизводит атмосферу небольшого американского городка 1930-х. Сухой закон здесь — один из двигателей сюжета: чтобы привлечь внимание мафии, главный герой начинает подпольно торговать самогоном. И, конечно же, в каждой серии есть классические для гангстерских нуаров приметы — от радиоприемников, играющих джаз, до костюмов в полоску и пулеметов Томпсона. Нарисовано все, как и положено нуарной драме, в темных приглушенных тонах.

О чем это

Когда процветающее королевство Парс захватывают враги, принц Арслан в сопровождении верного рыцаря Дарюна отправляется в долгое путешествие, чтобы вернуть трон и спасти из плена семью. Ему предстоит вступить в войну с Лузитанией, положить конец распрям и стать настоящим королем — великим, решительным и справедливым.

Как обыграна эпоха

Вымышленное государство Парс, в котором разворачиваются события сериала, — это, по сути, Персия VI — IV веков до н. э. Один из прототипов главного героя — царь Кир II Великий, который объединил многочисленные враждующие племена и основал могущественную Персидскую империю. А имя «Арслан» позаимствовано из древнеперсидского эпоса «Амир Арсалан», в котором юноша узнает о своем благородном происхождении и возвращает законный трон.

В аниме также упоминаются сожжение библиотеки в захваченной столице Парса/Персии (пересказ уничтожения Персеполя Александром Македонским) и события из персидских легенд, а вдохновением для дизайна доспехов послужило обмундирование воинов Парфянского царства.

Автор: Ксения Прохоренко