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«Сага о Винланде»: аниме для тех, кто скучает по «Викингам»

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Мистика, фантастика и истории про школьников не привлекают и хочется чего-то более оригинального? У нас и такое есть: на Кинопоиске появилось эпичное историческое аниме о скандинавах «Сага о Винланде». Рассказываем, почему на него стоит обратить внимание и что общего можно найти у самураев и викингов.

Спецпроект про аниме

О чем это?

Скандинавия, начало XI века. В северных морях господствуют суровые викинги, которые снаряжают один завоевательный поход за другим. И хотя в народе ходит легенда о далекой и богатой земле под названием Винланд, вождей больше манят соседние Англия и Франция.

Главный герой — мальчик Торфинн, сын прославленного воина Торса, который когда-то был грозой всех викингов, а потом перебрался со своими людьми в Исландию и основал там небольшую мирную деревню. Когда датский король собирает всех под свои знамена для завоевания Англии, Торфинн тайком пробирается на отцовский драккар и отправляется с ним в военный поход. Он длится недолго: у берегов Дании Торс попадает в засаду, и Торфинн становится свидетелем убийства отца. Мальчик клянется отомстить, но для этого ему нужно повзрослеть и стать великим воином.

Это что, стандартная история о мести?

Не совсем. Торфинну не приходится спустя годы выслеживать врага, чтобы отомстить, он сразу становится частью его дружины. Викинг Аскеладд, по чьему приказу убили Торса, решает оставить мальчика при себе и дать ему шанс проявить доблесть в сражениях. По его приказам Торфинн выполняет самые сложные задания, а наградой раз за разом становится поединок с предводителем. Так он постоянно подпитывает свою жажду мести, а Аскеладд не упускает своего будущего убийцу из поля зрения.

«Сага о Винланде» основана на одноименной манге, которая стоит в одном ряду с «Бродягой» и «Берсерком» и получила возрастной рейтинг 18+ за сцены насилия. Это история, ориентированная на взрослую аудиторию, приземленная, драматичная и достаточно жестокая. От реализма авторы отступают разве что в сценах сражений, когда герои эффектно сносят по полдюжины вражеских голов одним ударом топора. В остальное время герои страдают от ран и лишений, ввязываются в интриги и постоянно сталкиваются с ситуациями, в которых приходится выбирать: либо ты, либо тебя. Например, в самом начале Торфинн (на тот момент еще совсем ребенок) оказывается перед сложным выбором: стоит ли ему предупредить приютивших его англичан о скором нападении викингов или оставить план нападения в тайне?

Как оно нарисовано?

Внешность персонажей прорисована детально и продуманно, благодаря чему даже второстепенные герои не сливаются в безликую массу. Причем эта глубина проработки сохраняется и на крупных планах, и в масштабных батальных сценах, которые даже в игровом кино часто превращаются в неразборчивый хаос. Кроме того, герои путешествуют по живописным северным пейзажам — заснеженной Исландии, английским лесам, по бурному морю.

Не обошлось и без CGI для анимации воды и более эффектной смены ракурсов во время сражений, но самые зрелищные поединки анимированы без компьютерных эффектов. На батальную хореографию и полет капель крови в рапиде тут можно смотреть бесконечно!

А герои интересные?

Сложные характеры героев — одна из самых сильных сторон как оригинальной манги, так и аниме. У каждого персонажа есть свои явные и скрытые мотивы, кодекс чести и представления о добре и зле, которые меняются под давлением обстоятельств. Ярче всего это видно на примере самых юных героев — сурового и рано повзрослевшего Торфинна и нерешительного наследника датского короля Кнуда. Торфинну предстоит осознать отцовское кредо «Меч не главное оружие воина», а Кнуду — побороть свой характер и стать отважным правителем. И если история Торфинна показана достаточно подробно, то главные изменения в судьбе Кнуда оставлены на второй сезон, выход которого запланирован на 2023 год.

Но главная звезда тут — Аскеладд. Бескомпромиссный, расчетливый, по-своему обаятельный антигерой становится для Торфинна одновременно злейшим врагом, наставником и отцовской фигурой.

Как там дела с исторической точностью?

Не хуже, чем в сериале «Викинги»! Как и в шоу Майкла Хёрста, практически все персонажи «Саги о Винланде» основаны либо на реальных прототипах, либо на фольклорных героях. Имя главного героя отсылает к исландскому мореплавателю Торфинну Карлсефни, чье путешествие к берегам Северной Америки описывается в «Саге об Эрике Рыжем». Образ Аскеладда основан одновременно на Аскеладдене, пронырливом и удачливом герое норвежских сказок, и вожде Олафе Павлине, который был богатейшим землевладельцем Исландии. Еще в сюжете упоминаются первый европеец, добравшийся до Америки (Лейф Эрикссон), короли Дании (Свен Вилобородый и его сын Кнуд Великий) и Англии (Этельред II) и многие другие исторические фигуры.

Обилие отсылок в именах и сюжете подкрепляется и визуалом: одежды викингов, их оружие и корабли нарисованы с учетом эпохи. Никаких рогатых шлемов!

Но через весь сюжет проходит мощный пацифистский посыл. Напутствуя своего сына, Торс постоянно повторяет две вещи: «Меч не главное оружие воина» и «У тебя нет врагов. Ни у кого нет врагов». На первый взгляд, это может показаться восточной философией, неуместной в истории о древней Скандинавии. Но если углубиться в древнюю литературу (например, «Сагу о Ньяле»), то окажется, что между самураями и викингами, на самом деле, много общего: среди них тоже были великие воины, ставившие под сомнение необходимость насилия.

Тем, кто обычно не смотрит аниме, понравится?

Все, что нужно для того, чтобы получить удовольствие от просмотра, — не ждать от «Саги о Винланде» предельной историчности. Все-таки это не документальный фильм, а боевик в исторических декорациях, пусть и с хорошим уровнем проработки. Так что если вы скучаете по закончившимся «Викингам» и грустите от того, что хороших сериалов на эту тему чертовски мало, то «Сага о Винланде» точно для вас.

Автор: Ксения Прохоренко

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