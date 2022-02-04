Сериал «Люся»: Данила Козловский безуспешно пытается быть смешным

На платформе Premier вышел первый сериал Ивана И. Твердовского — наш ответ фильму «Она». Данила Козловский играет робкого айтишника, который изобретает умную колонку и пускается с ней во все тяжкие.

Марат Шабаев Обозреватель Кинопоиска

Программист Сеня (Данила Козловский) — образцовый тюфяк. В первой же серии он вместе с женой Леной (Дарья Савельева) и двумя дочками (Таисия Битюкова и Александра Бабаскина) после родительского собрания отправляется перекусить и сразу же натыкается на компанию наглых подростков-мажоров. Их лидер (Григорий Верник) пытается обойти Сеню в очереди за раменом, а потом с изобретательностью пятиклассника забрасывает креветочными чипсами столик, где расположилась семья айтишника. Тот решает выяснить отношения и немедленно получает по грустному лицу, после чего отправляется писать заявление в полицию.

Продолжать жить как терпила Сеня больше не может. Упреки жены («Ты не мужчина!») сводят его с ума. В это же время созданный им ИИ в умной колонке «Люся» демонстрирует невероятные успехи в ресерче и приятным женским голосом (Люсю озвучивает Дарья Блохина) рассказывает программисту все, что известно интернету об обидчике, который оказывается сыном быковатого депутата (Максим Виторган). Да и не только в расследованиях хороша «Люся»: эта умница довольно быстро начинает обустраивать жизнь своего создателя, что выбивает его из привычной рутины. Уже в финале первой серии Сеня убьет человека, затем решится на измену жене, а впереди его ждут и другие драматичные события.

Поначалу первый сериал Твердовского (он давно мечтал поработать в этом формате, но вдохновил его только сценарий Петра Внукова) кажется вариацией на тему «Она»: на первом плане — тот же неловкий айтишник, которому куда привычнее общаться с ИИ, чем с живыми людьми. Но «Люся» быстро превращает главного героя в этакого Уолтера Уайта, и сериал движется по пути криминального триллера. Правда, превращение Сени Козловского в аутло происходит куда стремительнее, чем падение учителя химии из «Во все тяжкие». Вот он мямлит в ответ на упреки жены — и вот в этой же серии занимается сексом со вдовой на похоронах (пока что самая смешная сцена за три серии) и ловко подменяет видео с камер у места преступления — не без помощи волшебной «Люси».

В общем, жизнь у Сени начинается веселая и интересная, чего не скажешь о зрителе «Люси». Скучно! Главная фишка сериала (кастинг) — его же главная проблема. Козловский с его внешностью красавца с обложки в роли затюканного жизнью программиста — концепт интересный, но в действительности актер, ставший уже характерным, вечным романтически-байроническим героем, смотрится странно и в шортиках с клетчатой рубашечкой, и в пространстве коворкинга , и этот диссонанс даже не становится источником комического. При этом персонажи второго плана сделаны совершенно стереотипным фоном (видимо, чтобы не отвлекать зрителя от парадоксального перформанса Козловского, который, увы, тут не случился). В роли развязной эротичной блондинки — Кристина Асмус (игравшая примерно то же самое в «Китобое» и «Тексте»), депутат, естественно, Максим Виторган. А еще в «Люсе» нет даже намека на двойное дно. Почему вообще успешный талантливый айтишник так зажат? Даже ночные кошмары героя (в одном его пытаются опустить на зоне, в другом — расстреливают красные во время Гражданской войны) не дают ответа. Зрителю даже не расскажут, как он придумал «Люсю» — в сериале нет ни одной сцены, где Сеня действительно пишет код. Может быть, чересчур умный ИИ — это вообще не колонка, а его темное альтер эго?

Данила Козловский

И даже пижонский визуальный ряд (фильм снимал Артем Емельянов, оператор «Тесноты») не спасает ситуацию. Да, во всех помещениях разлит модный, но уже надоевший неоновый свет, какие-то сцены сняты трясущимися экшен-камерами, да и в целом видна работа над мизансценами и ракурсами. Но никакой жизни в кадре не появляется — лишь безликие айтишные коворкинги, стерильные интерьеры и вечно пустые улицы.

Раньше Твердовский снимал именно Россию — и заплеванное школьное пространство «Класса коррекции», и живой, чуть покосившийся, обшарпанный приморский город в «Зоологии», и даже пластмассово-неоновый нуар «Подбросов» (не говоря уже о концертном зале в «Конференции») мы безошибочно определяли как «эту страну». Действие «Люси» происходит нигде — с таким же успехом все это может быть и сном героя, и комиксом, и сценарием компьютерной игры. Да, в «Люсе» тоже проскальзывает социалка (но без ярко выраженного акцента) — депутатское лицемерие и полицейское насилие, — но впроброс, как ремарки. В целом же видно, что Твердовский неуверенно чувствует себя на новом поле. Певец российского трагикомического абсурда явно теряется в мире приветливых коворкингов и высоких технологий. Ну какая тут может быть социальная драма? Разве что отсутствие снеков в вендинговом автомате.