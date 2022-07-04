Станислав Зельвенский и Василий Корецкий делятся впечатлениями от 4-го сезона «Очень странных дел»

Ключевой сюжет белой Америки — это сюжет об одиноком стрелке на границе. Граница эта может проходить где угодно — между дикой индейской территорией и распаханной землей, между рациональностью «цивилизации» и иррациональным злом древних, между явью и сном (на улице Вязов), между теми, кто еще сохраняет человеческий облик, и теми, кто поддался проклятию этих мест (весь корпус хорроров про деградировавший белый мусор). Величие (без иронии) финала нового сезона состоит в страшном открытии. Пройдя через все перечисленные сюжеты, побывав на той стороне, покатавшись по стране, найдя новых друзей и потеряв старых, жители Хоукинса обнаруживают: эта земля навсегда проклята, и покорять ее можно еще вечность. Можно инклюзивно ввести в сюжет веселого индейца-укурка и пиццу, ЛГБТ-роман (это для жанра как раз не новость — см. броманс-вестерны Ховарда Хоукса), сделать героев младшеклассниками (хм, а ведь это уже делал Марк Твен), заменить краснокожих на красных, обвешаться дюжиной побочных линий и цитат, но главным героем этой истории (или Истории?) останется девушка в удобных штанах, способная отпилить ствол дробовика и попасть из револьвера куда надо. Что? Да, это все еще «Очень странные дела», а не «Йеллоустоун»?