Анна Пармас: «Если попал в какую-то жопу, придумай, за что будешь цепляться, иначе тебе кабзда»

Новый комедийный сериал Анны Пармас «Исправление и наказание» с Анной Михалковой и Тимофеем Трибунцевым вышел на ТНТ и Premier. Это история об Алене Неверовой, которая работает заместителем начальника в колонии и мечтает перевоспитать заключенных с помощью примеров из советского кино и классической литературы. В том числе собственных родственников, которые попытались убить ее из-за наследства и получили срок в колонии, где Неверова работает.
В интервью Юлии Шампоровой Пармас рассказала, как сделать комедию смешной, какие бывают колонии в России, почему ей сложно работать с соавторами-мужчинами, и о том, может ли идеализм привести к позитивным изменениям в обществе. А еще о сериале «Вертинский», соавтором которого выступила Пармас, и ее будущем проекте «Нереалити».
— Как возникла идея «Исправления и наказания»? Комедийный сериал, действие которого происходит в тюрьме, — звучит рискованно.
— Меня пригласили заняться сериалом, когда уже были основная идея и место действия. Более того, был даже снят пилот. Его мы потом пересняли, весь сериал сделали по-новому — не потому, что он был плохой, а просто поменялся режиссер, и ему, то есть мне, хотелось сделать свой кастинг.
Меня привлекли место действия и главный персонаж, который в этом мире людей отчаявшихся, преступивших закон, пытается изо всех сил что-то исправить, вдохнуть в них новую жизнь. Это необычный для современного мира образ. Придумал такую идею Ямур Гильмутдинов, он же и пригласил меня снимать сериал.
Что касается того, можно ли шутить в колонии. Конечно! Мне кажется, шутить можно везде, ведь юмор зачастую спасает. Именно юмор может вывести человека из состояния депрессии, если он того захочет. И в колонии тоже живут люди, которые хотят смеяться, влюбляться и прочее. И они хотят, чтобы этот отрезок времени, который они (заслуженно или незаслуженно — неважно) проводят в местах заключения, вспоминался потом не с горечью и злобой.
— В сериале очень много отсылок к советской киноклассике, есть даже музыка из фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих», что создает ироничную параллель между Анной и Никитой Михалковыми. По сути, это синефильский проект, который одновременно признается в любви к советскому кино и развенчивает его идеализм, который Неверова пытается применить на практике.
— Все это потому, что сама героиня немножечко оттуда, из советского прошлого. То есть она как будто заморозилась на время и осталась жить в каких-то идеалах. Мы это так задумывали: ее воспитывала мама в герметичном мире, выросла она в колонии, но при этом стала идеалисткой, верящей в то, что все можно поменять. И аллюзии на советскую классику у нас работали на героиню, как бы поддерживали ее.
Меня в нашей Алене Неверовой привлекает ее неоднозначность — вот это добро с кулаками. Немножечко пены на губах у ангела, когда она рвется переделать в лучшую сторону людей и мир и сталкивается с тем, что, сама не понимая, делает только хуже. Но в итоге мы говорим о том, что героиня исправляет людей тем, что она просто существует такая, какая есть: люди смотрят и видят, что так можно. Мы не хотели делать какое-то моралите из этой истории, все-таки жанр легкий, но мне нравится, что в нем есть вкрапление и драмы, и настоящих чувств героев. И мы с артистами разговаривали, что тут все серьезно: мы не комикуем, не отстраняемся от героев, а переживаем с ними тот нелепый кульбит их жизни.
— В начале сериала кажется, что героиня Михалковой от милых и забавных прибауток перейдет к каким-то зверствам, потому что глаза у нее блестят как у сумасшедшей. Но все же этого не происходит. Была у вас мысль сделать изменения характера Неверовой жестче или в такой истории это было рискованно?
— Это очень интересный вопрос. Да, в какой-то момент, когда разрабатывался сценарий, был соблазн показать, что бывает, когда человек, озаренный одной идеей, пытается ее реализовать во что бы то ни стало. Но мы все-таки решили, что историю хочется сделать не об этом. И нам переставала нравиться героиня. Мы с Анной Никитичной говорили об этом, она активно принимала участие в истории еще на этапе разработке, и прямо руки чесались сделать вот этот перекос, но в итоге мы поняли, что нам про это неинтересно рассказывать. А интересно показать, что Неверова в своей праведной миссии немножечко перебарщивает и сама же от этого и пострадает. И вот тогда все замыкалось.
— У вас сложился творческий тандем с Анной Михалковой. В чем, на ваш взгляд, ее магия? Сама актриса как-то сказала, что максимально далека от своих народных героинь, тем не менее ей удается стопроцентно в них попадать.
— В том-то и дело, что вы правильно сказали: магия! Ты не понимаешь, как человек это делает. Мне невероятно интересно наблюдать за Аней на площадке. Она очень вдумчивая и дисциплинированная артистка, разбирает роль, готовится. Если ей что-то непонятно, она обязательно спрашивает, до того как войти в кадр. А дальше начинается процесс, который я наблюдаю у монитора со счастливой улыбкой на лице, и он больше похож на магию, чем на профессиональную игру. Вот как она это делает?
Как-то я после съемок спросила: «Анюта, а вот расскажи, каким образом ты так раз — и это уже не ты, а какой-то другой человек?» Она говорит: «Ты знаешь, я придумываю героев по запаху. Я себе представляю, какими духами она пользуется». «И какими же пользуется Алена?» — спрашиваю. «Ну такие, нарцисс. Знаешь, такой нарцисс недорогой». И вот как это назвать? Это, наверное, какая-то ее творческая лаборатория. С Аней работать одно удовольствие. Вот так сидишь и смотришь, как человек перед тобой исполняет какие-то магические вещи.
— Помимо Михалковой, в сериале есть еще Тимофей Трибунцев, который включает какой-то нечеловеческий уровень обаяния. Немолодой, лысоватый, маленький мужчина вдруг превращается в Ромео, от которого невозможно оторвать глаз. Вы сразу решили отдать главные роли этой парочке?
— А Трибунцев уже был в проекте, он снимался в пилоте. Из пилота в сериале остались три главных артиста: Анна Михалкова, Тимофей Трибунцев и Наташа Бардо.
Изначально в пилоте Алена и Иван уже были женаты. Но я долго просила это изменить, и продюсеры меня услышали, слава богу. Я хотела, чтобы первый сезон начинался с романтической линии, потому что увидела: между актерами существует какая-то химическая связь. У Трибунцева просто бронебойное мужское обаяние. Мне очень захотелось дать ему сыграть такого героя-морячка с его обворожительной улыбкой, невероятными глазами — как я их называю, глазки-смородинки, такие прямо ух! Мне как женщине важно быть влюбленной в артистов. Я считаю, что в мужчине в кадре должен быть секс, вы уж меня простите. (Смеется.) Без этого лично мне как-то тяжеловато.
— Насколько правдоподобно в сериале изображена жизнь колонии? Вы изучали ее перед съемками?
— Да, мы попутешествовали по колониям. Надо было увидеть своими глазами, как все выглядит: заключенные, комнаты, в которых они живут, есть ли у них зона отдыха или что-то еще, столовая и так далее. В колонии-поселении, где у нас происходит действие, нет форменной одежды, они ходят в своей. Мы даже сделали нашу колонию-поселение более строгой, потому что нам хотелось родню Алены, этих заморских птиц цветных, сразу окунуть в серую жизнь. И постепенно, от серии к серии, они все больше меняются: обрастают ватниками, какими-то штанами, начинают сереть. Но в остальном мы все делали по режиму и инструкциям таких колоний.
— Сложно было собрать информацию о жизни колоний в России?
— Удивительно, но, как в любой организации, в колонии все зависит от начальника. Есть начальники — очень способные организаторы, но в их колонии находиться неуютно совсем. Есть начальники колоний, где ты идешь по ней и понимаешь, что это, конечно, так себе место, но чувствуешь себя не так ужасно.
И вот был такой начальник в одной из колоний — знал каждого, кто за что сидит, кто барагозит и почему. Он разрешил им своими руками построить какую-то маленькую часовенку из говна и паутинки, из каких-то старых материалов. Еще заключенные стали сами делать какие-то макароны. Конечно, там есть совсем опустившиеся люди, алкоголики со стажем. Идет такой дяденька, трясется весь, а начальник этот говорит: «У нас он еще первые дни, сейчас оклемается, ничего». И там у нас было ощущение, что да, человек заслуживает, чтобы жить по-человечески, чтобы с ним обращались как с человеком, и тогда он, наверное, не потеряет к себе уважение.
— А где именно вы были? И как вас принимали?
— Мы далеко не отправлялись, сканировали пространство поблизости, в Московской области. Ямур Гильмутдинов показал пилот во ФСИН, люди поняли, что мы не хотим обличать, вскрывать какие-то нарывы, и сказали: «Да, будем вам содействовать». Так что когда мы куда-то приезжали, там уже было, видимо, распоряжение: этим сумасшедшим помочь. И нам показывали всё. Не было такого, чтобы на нас смотрели как на грязь из-под ногтей.
— У вас давние отношения с Авдотьей Смирновой, с которой вы вместе написали много историй. Насколько вам легко работать с соавтором и чем подобная работа отличается от той, когда вы пишете одна?
— Это великое счастье в моей жизни — у меня есть любимый друг и соавтор Авдотья Смирнова. Я вообще не представляю теперь, как одной писать. А вместе с ней мы отталкиваемся от мозга друг друга, и как-то получается. Это гораздо легче, чем писать одному.
Мне кажется, с соавтором работать еще и эффективнее. Но есть большое но: этого соавтора, подходящего тебе по чувству юмору, характеру, пониманию каких-то вещей, очень сложно найти. У меня был разный опыт, и так получилось, что мне сложно работать с мужчинами-соавторами. Ведь в соавторстве важно не то чтобы самоотречение, но уважение. Когда ты человека ценишь и понимаешь, что вы друг другу полезны, и если ты вдруг предлагаешь какую-то идею, а соавтор говорит: «Нет, ты знаешь, что-то не то, давай еще поищем», то нужно уметь отказаться. Нужно немножечко свое ощущение того, что ты всегда прав, засунуть куда-нибудь подальше. А это нечасто встречается, скажу я вам. Не только среди мужчин, просто среди них гораздо реже.
Но у меня были и прекрасные опыты. Например, с Даней Троценко и Артемом Миловановым (соавторы «Исправления и наказания» — Прим. ред.), это были просто именины сердца, майский день. Они очень опытные, и у нас как-то легко все сложилось.
— А что вам нравится больше — писать сценарии или работать режиссером?
— Работать режиссером, конечно. Писать сценарии — это мука. Когда в результате нечеловеческих усилий по усадке себя на рабочее место у тебя вдруг появляются просветления в голове и ты начинаешь сразу что-то придумывать — это редкие моменты. Потому что работа над сценарием — это больше всего работа жопой. Это очень тяжело! Но когда система предлагает все эти авторские группы, то уже легче. Уже получается некий пинг-понг, ты не со стеной сидишь и разговариваешь.
— Недавно вышел сериал «Вертинский», где вы как раз были соавтором со Смирновой. До этого у вас с нею был проект о Толстом — «История одного назначения». Насколько сложно писать об исторических личностях?
— Очень сложно. Байопик — самая сложная драматургическая задача. В сторону «Вертинского» летели как цветы, так и гнилые помидоры, но это была наша самая сложная и самая интересная работа. Многие читали мемуары Вертинского «Дорогой длинною», где легко и с юмором он описывал свои и не только свои приключения. И все говорили: «Ну, тут такая жизнь — просто садись и пиши!» Но у драматургии есть свои законы, и мы с Дуней опытным путем выяснили, что жизнь, зараза, не драматургична. Там, где нам надо, чтобы наш Вертинский оказался в эмиграции абсолютно несчастный, истинный Александр Николаевич Вертинский поехал в Константинополь вполне себе с деньгами, поселился в дорогой гостинице «Пера Палас» и хорошо себя чувствовал. Там, где нам надо, чтобы он выходил на пик славы, у него, наоборот, были какие-то сложности.
Поэтому мы в какой-то момент приняли решение: будем, конечно, писать «по мотивам» жизни Александра Николаевича, но не будем писать то, чего точно не могло быть. Когда мы нащупали характер героя, о котором хотели рассказать, он нас уже немножко повел — как бы он поступил здесь, как бы поступил там. И тут мы смотрели: если это категорически невозможная конструкция, мы от нее отказывались, но если нельзя доказать обратное, то тогда мы придумывали, что могло быть так.
Потом Дуне кто-то позвонил и предложил написать следующий байопик про Шаляпина. И вот тут уже мы руками и ногами замахали: «Никогда! Больше никаких байопиков!» Это правда очень тяжело. Мы же еще оглядывались на то, что есть живые наследники, тут был замес юридических и человеческих моментов.
— В сериале вы показываете, например, роман Вертинского с Верой Холодной и с другими знаменитыми женщинами…
— Это все из серии «не доказано обратное». Марлен Дитрих, которая приезжала в Москву, попросила сводить ее на могилу Вертинского и плакала. Довольно нежная была у них дружба, будем так считать. Не доказано обратное, а значит, почему бы и нет?
— Очень скоро на Premier и Kion у вас выходит еще один проект — «Нереалити» — о звезде реалити-шоу, которая спустя много лет возвращается в родной провинциальный город. Мне кажется, по своей сути он немного перекликается с «Исправлением и наказанием».
— Я бы сказала, что перекликается с точностью до наоборот. Тут главная героиня — как раз такая чистая жизненная энергия, человек, который горы свернет ради того, что ей нужно. Наша Рита Валеева — этакая комета. Это как раз совершенно другой женский тип, но тоже витальный, безусловно, как и Алена Неверова.
Рита 10 лет сидела в условном «Доме-2», у нас он называется «Реалити», и ее оттуда выгоняют, поскольку она послужила причиной попытки суицида одной из участниц. Она едет в родной город, чтобы всего лишь найти деньги, заплатить доктору и доказать, что та участница — обманщица. То есть буквально на секунду заскочить в родной город и вернуться обратно победительницей, но этого не происходит. Она так и застревает в этом городе Кострове, где у нее 12-летняя дочь, которую она оставила 10 лет назад.
Это необычная для меня, очень интересная работа: мы вроде как снимали комедию, а получается такая социальная драмеди про социальную зависть. Тоже выстраданная история с точки зрения усилий. Вообще, съемки сериала — безумно сложная работа. Она от тебя требует какой-то нечеловеческой концентрации, скорости принятия решений. Я, вообще, человек не капризный, но тут все граничило с неким мазохизмом. Полное погружение в работу: у нас было 69 смен, и ты просто врастаешь в героев, находишься внутри этого пространства — что в «Исправлении и наказании», что здесь.
— Кажется, что есть потребность в таких историях. У нас самый популярный фильм за последние годы — «Холоп», где перевоспитывают мажора. В «Исправлении и наказании» тоже мажоры сталкиваются с простыми людьми. «Нереалити» — снова что-то похожее.
— В «Нереалити» отличие в чем? Героиня такая же, как и они. Наша история — про путь к себе, про взросление, возвращение к тому, от чего Рита бежала изначально. Ей придется пройти через многое, чтобы восстановить отношения в семье с отцом и с матерью, сблизиться с дочкой.
Драматургия всегда про изменения. Если этого изменения нет, если нет изначально какого-то острого конфликта — а для комедии это очень важно, чтобы изначально прямо острый конфликт был, — то и не состоится ничего.
— Говоря о комедии: как смеяться, когда вокруг не смешно? В чем черпать силы? И в чем их находит главная героиня «Исправления и наказания»?
— С ней как раз все понятно. Она себе придумала стержень, предназначение. Все ее пытаются с него сбить, а она выходит чистой из всех обвинений. Все считают, что ее желание исправить мир не может быть искренним, что истинная причина ее поступков в чем-то другом. А у Неверовой как раз это истинная причина и есть, и расстраивает ее только то, что у нее не получается.
Я думаю, что в любом сложном месте, в любой сложной ситуации, если у тебя есть цель, ты выскребешься. Точно так же и в жизни: если ты попал в какую-то жопу — всем известно, что от тюрьмы и от сумы не зарекайся, — то можно себе придумать что-то, за что будешь цепляться, иначе тебе кабзда.
Автор: Юлия Шампорова
Фото Анны Пармас: Элен Нелидова для Кинопоиска