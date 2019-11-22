Анна Пармас: «Если попал в какую-то жопу, придумай, за что будешь цепляться, иначе тебе кабзда»

Новый комедийный сериал Анны Пармас «Исправление и наказание» с Анной Михалковой и Тимофеем Трибунцевым вышел на ТНТ и Premier. Это история об Алене Неверовой, которая работает заместителем начальника в колонии и мечтает перевоспитать заключенных с помощью примеров из советского кино и классической литературы. В том числе собственных родственников, которые попытались убить ее из-за наследства и получили срок в колонии, где Неверова работает.

В интервью Юлии Шампоровой Пармас рассказала, как сделать комедию смешной, какие бывают колонии в России, почему ей сложно работать с соавторами-мужчинами, и о том, может ли идеализм привести к позитивным изменениям в обществе. А еще о сериале «Вертинский», соавтором которого выступила Пармас, и ее будущем проекте «Нереалити».