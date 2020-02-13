Авдотья Смирнова и Анна Пармас рекомендуют 7 фильмов про аутизм

Авдотья Смирнова, режиссер, президент фонда «Выход»:

Мы в фонде содействия решению проблем аутизма в России «Выход» совместно с нашим партнером КиноПоиском постарались составить подборку максимально интересных и познавательных фильмов о проблеме аутизма в обществе. Все эти картины, как мне кажется, полно и ярко отражают суть проблемы и при этом являются действительно выдающимися художественными и документальными произведениями. Давайте проведем этот апрель со смыслом и станем добрее друг к другу. Всем желаю интересного просмотра.

«Безмолвная схватка»

Мне нравится фильм «Безмолвная схватка» — это триллер, и очень неплохой, в котором у одного из главных героев, 9-летнего мальчика, расстройство аутистического спектра (РАС). Здесь и весьма захватывающий сюжет, и очень хорошая игра юного артиста. Вообще, сделать качественный триллер достаточно трудно. На глазах ребенка с аутизмом зверски убивают родителей, и теперь единственный шанс выйти на след преступников — попытаться с его помощью разобраться с произошедшим. Дело осложняет то, что парень, переживший ужасный стресс, окончательно уходит в себя и замолкает. Удастся ли распутать это и так сложное дело или нет, вы сможете узнать, посмотрев этот отличный американский фильм.

«Ее зовут Сабина»

Никто не сможет художественно рассказать про проблему аутизма лучше, чем член семьи человека с РАС. Режиссером «Ее зовут Сабина» выступила прекрасная французская актриса Сандрин Боннэр, которая в документальном фильме показывает жизнь своей родной 38-летней сестры с аутизмом. Этот фильм Сандрин снимала достаточно долго и тяжело монтировала, но, на мой взгляд, результат получился впечатляющий. Мы смотрим на девушку с аутизмом глазами бесконечно любящей ее старшей сестры, которая, несмотря на особенности Сабины, видит в ней близкого, родного, любимого человека и рисует ее портрет с невероятным трепетом и нежностью. Это один из моих самых любимых документальных фильмов по теме аутизма.

«Анимированная жизнь»

Моим бесспорным фаворитом уже несколько лет является «Анимированная жизнь» — тонкое, замечательное, трогательное документальное кино про отношения любящего отца и сына с аутизмом. В основу этого фильма легла книга Пулитцеровского лауреата Рона Саскинда. Здесь отец общается с сыном посредством диснеевских мультфильмов и рассказывает о своем опыте. Помимо того что сама по себе история совершенно фантастическая, и кино получилось выдающимся; большое художественное произведение, посмотреть которое я всем горячо рекомендую.

Анна Пармас, режиссер и актриса, посол фонда «Выход»:

Я совсем недавно стала послом фонда содействия решению проблем аутизма «Выход» и до сих пор смотрю фильмы про аутизм не как специалист по этому вопросу, а просто как обычный зритель. Мне важно понять, чем люди с аутизмом отличаются от других людей. Как это влияет на их жизнь и на жизнь тех, кто рядом с ними. Сейчас, пока зрители сидят в самоизоляции, я предлагаю потратить свое карантинное время на то, чтобы посмотреть отличные фильмы с высоким рейтингом и одновременно познакомиться с проблемой аутизма, узнать про людей, которые отличаются от остальных, но это не мешает им оставаться членами нашего с вами общества.

«Человек дождя»

Наверное, самый трогательный и невероятный фильм за всю историю мирового кинематографа. Лучшая роль Тома Круза и фантастический Дастин Хоффман. На примере отношений братьев режиссер ясно показывает, насколько беззащитен человек с аутизмом и какими щемящими могут быть отношения между двумя членами одной семьи. Как такие разные люди в какой-то момент становятся самыми близкими друг для друга. Фильм при всей сложности темы и вопреки большому хронометражу смотрится на одном дыхании и подходит для всей семьи. На мой взгляд, это лучший фильм про особенного человека, который обязателен к просмотру для любого зрителя.

«Меркурий в опасности»

Конечно, прежде всего это остросюжетный боевик с Брюсом Уиллисом в главной роли — для зрителей это уже особый жанр. И поэтому особо круто то, что один из героев фильма — 9-летний мальчик с аутизмом, разгадавший секретный шифр ЦРУ. В фильме есть не только качественный экшен, но и очень интересная история взаимоотношений агента в исполнении Уиллиса и парнишки. Сегодня из-за ситуации с эпидемией во всем мире смотреть депрессивные фильмы не самая лучшая идея, поэтому мне кажется, что привычно крутой боевик с Брюсом Уиллисом может стать отличным развлечением на вечер и лишним поводом задуматься над тем, кто такой человек с аутизмом.

«Слово на букву „А“»

Сериал о вроде бы совершенно обычной семье со своими бытовыми проблемами, неурядицами и местечковыми недопониманиями, жизнь которой делится на до и после. После постановки диагноза младшему сыну, Джо, герои начинают смотреть на все через призму новой реальности. Здесь, как мне кажется, очень интересно показаны именно история принятия диагноза ребенка и новая реальность семейной жизни. Несмотря на то, что у Джо довольно легкая форма аутизма (он разговаривает, любит музыку), зритель осознает степень проблемы именно благодаря отлично показанным семейным коллизиям. Для меня это один из лучших сериалов, в котором затронута проблема РАС и в достаточно легкой форме освещается важнейшая проблема жизни после диагноза.

«Расплата»

Очень хороший боевик, экшен про бухгалтера с аутизмом, роль которого филигранно сыграл один из моих любимых артистов — Бен Аффлек. В центре сюжета — герой с особенностями развития, испытывающий проблемы с коммуникацией и часто меняющий свое место жительства. Он подрабатывает аудитором у весьма опасных криминальных товарищей, и у него отсутствует какая бы то ни было личная жизнь. Герой получает новое задание: в крупной компании красивая девушка-бухгалтер, новенькая, но очень дотошная, обнаружила крупное расхождение в финансовой отчетности, и теперь нужно разобраться в огромном количестве документации, чтобы понять, в чем дело. Но в процесс аудита вмешивается очень умный и профессиональный киллер. Захватывающая схватка главного героя с плохими парнями получилась очень смешной и динамичной, а развязка — совершенно непредсказуемой. Если по какой-то причине вы пропустили это кино, этот пробел нужно срочно закрывать.