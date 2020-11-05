«Черный краб»: шведская антиутопия про гражданскую войну

Одна из самых популярных новинок Netflix — фантастическая военная драма «Черный краб» с Нуми Рапас в главной роли. В заснеженной антиутопической Швеции группа солдат перемещается по тонкому льду, чтобы доставить таинственный груз, способный переменить ход гражданской войны. Рассказываем, как фильм приняли критики и почему на него все-таки стоит обратить внимание.

О чем это?

Недалекое будущее. В Швеции уже несколько лет идет жестокая гражданская война. Две противоборствующие стороны уничтожают друг друга, под удары попадает и мирное население. Конфликт вот-вот закончится поражением одной из фракций, которая решает сделать ставку на специальную операцию: группа солдат должна переправить посылку на другую часть архипелага. Эта миссия, по заверению руководства, изменит ход войны, но есть одна проблема: ледяной покров слишком тонкий, и машины по нему не проедут, поэтому отряд должен передвигаться по замерзшему морю на коньках.

Главная героиня фильма, Каролина Эд (Нуми Рапас), пару лет назад разлучилась с дочерью, которая теперь нашлась в одном из лагерей беженцев. Но военные шантажируют женщину: она, талантливая конькобежка, должна присоединиться к отряду, иначе больше никогда не увидит своего ребенка. В середине пути солдаты случайно выясняют, что в посылке колбы с биологическим оружием массового поражения. Каролина и ее товарищи должны ответить себе на очень важный вопрос: стоит ли победа в войне миллионов человеческих жертв?

Как это выглядит

«Черный краб» — мрачный и жестокий фильм об ужасах войны во всех ее проявлениях. Флешбэки показывают, как зарождался конфликт на территории Швеции: солдаты стреляют по машинам с мирными людьми, в здания врезаются снаряды, а дезертиры висят на придорожных столбах. А спустя несколько лет все становится только хуже: генералы сидят в хорошо защищенных бункерах, используют пропаганду и скрывают потери, а рядовые уже ни во что не верят и бездумно исполняют приказы, пытаясь хоть как-то выжить в окружающем безумии.

Мощный антивоенный посыл подкреплен продуманным визуальным рядом. Режиссер Адам Берг (это игровой полнометражный дебютант шведского клипмейкера и продюсера сериала «Рассказы из Петли») создает безрадостную атмосферу: тусклые заснеженные улицы сменяют ночные проезды по ненадежному льду, когда единственными источниками освещения оказываются огонь из винтовок, пламя костра или прожекторы вертолетов. Стильный и мрачный сеттинг напоминает антиутопический боевик «Сквозь снег» Пон Джун-хо, постапокалиптический сериал «Эпидемия» и недавнюю драму «Ледяной драйв», где Лиам Нисон едет на грузовике по замерзшему озеру.

Почему фильм не понравился критикам?

Средний балл на Rotten Tomatoes сейчас держится на уровне 46%. Самая распространенная претензия — отсутствие связей с актуальной реальностью. Например, все географические названия вымышлены, а еще зрители ничего не узнают о предпосылках гражданской войны и сущности двух противоборствующих сторон. Чарльз Брамеско из The Guardian называет фильм абстрактной пацифистской притчей.

Среди сильных сторон фильма отмечают актерскую игру Нуми Рапас (критики сравнивают ее с Сарой Коннор из «Терминатора»), адекватную адаптацию первоисточника («Черный краб» основан на одноименном романе Йеркера Вирдборга) и умело нагнетаемый саспенс.

Почему его все же стоит посмотреть

У фильма есть очевидные недостатки: уже упомянутый абстрактный сеттинг (кто и за что сражается?) или резкая смена тональности в последней трети, когда из триллера про выживание «Черный краб» превращается в коридорный экшен в духе «Параграфа 78». Но атмосфера, убедительные сцены на коньках и антивоенный пафос компенсируют эти недостатки.

Дебютант Адам Берг показывает, как затяжной и кровавый конфликт меняет человеческую природу к худшему. А покрытая льдом и снегом Швеция кажется подходящей метафорой очерствевших душ военачальников, которые живут в братоубийственный век волков (все как в «Прорицании вёльвы» из древнеисландской «Старшей Эдды»). В предчувствии собственного поражения эти генералы способны пустить в ход даже оружие массового поражения, прекрасно понимая, что за этим последует не мифическая, а самая настоящая гибель всего живого.

Автор: Марат Шабаев