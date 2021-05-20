9 лучших трейлеров недели: Нуар с Хью Джекманом, сольное шоу Патрика из «Губки Боба» и хоррор о шаманах

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«Воспоминания»

Шоураннер «Мира Дикого Запада» Лиза Джой дебютирует в полном метре с фантастическим нуаром в духе нолановского «Начала». В недалеком будущем часть Земли затопило водой, а люди стали жить воспоминаниями. У частного детектива Ника Баннистера (Хью Джекман) есть специальная технология, которая помогает его клиентам погрузиться в прошлое. Однажды к нему приходит девушка Мэй (Ребекка Фергюсон), чтобы вспомнить, где она оставила ключи. Герой влюбляется в клиентку, но та вскоре мистически пропадает.

America: The Motion Picture

Альтернативная версия Американской революции от создателей «Арчера» и «Человек-паук: Через вселенные». Ироничная анимация, в которой главные борцы за независимость летают на вертолете, используют суперсилы и играют на гитаре. Предводитель шайки — Джордж Вашингтон, которого озвучил Ченнинг Татум. Релиз на Netflix — 30 июня.

«Джетлаг»

Комедия Михаила и Лили Идовых («Юморист», «Лето») о перипетиях судьбы. Влюбленные Женя и Никита ссорятся в аэропорту и разлетаются в разные стороны. Женя отправляется в Берлин, где знакомится с талантливым режиссером и снимает с ним фильм. А Никита оказывается в Таиланде и сожалеет о расставании с любимой. В картине снялись Ирина Старшенбаум, Филипп Авдеев, Ксения Раппопорт, Егор Корешков и музыкант Даниэль Шейк.

«Бесконечность»

Мастер боевиков Антуан Фукуа (дилогия «Великий уравнитель», «Стрелок») впервые берется за сай-фай. Герой фильма — мужчина (Марк Уолберг), чьи галлюцинации оказываются воспоминаниями из его прошлых жизней. Он вступает в тайное общество Infinites, члены которого тоже прожили несколько раз на Земле. Вместе им предстоит остановить злодея, задумавшего уничтожить человечество. В остросюжетном триллере снялись Чиветель Эджиофор («12 лет рабства»), Тоби Джонс («Голодные игры») и Софи Куксон («Kingsman: Секретная служба»).

«И в горе, и в радости»

Лихая комедия в духе Тарантино от норвежского режиссера Томми Вирколы («Охотники на ведьм», «Операция „Мертвый снег“»). Семейная пара отправляется в загородный дом, чтобы разобраться с проблемами в браке. Поначалу супруги пытаются убить друг друга, но затем объединяются, когда на них открывают охоту три странных соседа. Норвежских мистера и миссис Смит сыграли Нуми Рапас и Аксель Хенни.

«Шоу Патрика Стара»

Мультсериал о том, как закадычный друг Губки Боба — морская звезда Патрик — стал телеведущим. Свое шоу он ведет прямо из спальни, а помогает ему младшая сестра Сквидина. В 13-серийной детской комедии также появятся родители и дедушка Патрика. Самый неожиданный гость мультфильма — бабушка Сквидварда, Тентакзл.

«Медиум»

Тайско-корейский хоррор о древних верованиях и шаманизме. Действие вращается вокруг семьи из бедного региона на северо-востоке Таиланда. В одного из ее членов вселяется дух свирепого божества, и вскоре под угрозой оказывается вся деревня. Режиссером выступил таец Банйонг Писантанакун, создатель одного из лучших азиатских ужастиков 2000-х — «Затвора». Продюсер и сценарист ленты — южнокореец На Хон-джин, автор нашумевшего в Каннах хоррора «Вопль».

«Демоник»

Во время пандемии Нил Бломкамп умудрился тайно снять фильм ужасов о демонах и высоких технологиях. Главная героиня с помощью инновационного устройства, позволяющего заглянуть в разум другого человека, пытается разобраться в прошлом своей матери, которую обвиняют в убийствах. Любопытное сочетание технотриллера и хоррора про экзорцизм.

«Дракон и принцесса с веснушками»

Полнометражное аниме Мамору Хосоды, выход которого приурочен к 10-летию его студии Chizu. 17-летняя старшеклассница проводит свободное время на виртуальной платформе, где становится популярной певицей и дружит с цифровым драконом. В реальности же девушка не может оправиться после смерти матери и найти общий язык с отцом.