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Звезда «Прометея» Нуми Рапас снимется в экшен-триллере Netflix «Черный краб»

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Нуми Рапас («Девушка с татуировкой дракона», «Прометей») получила роль в экшен-триллере «Черный краб» (Black Crab) — экранизации романа Йеркера Вирдборга. Адам Берг («Рассказы из петли») напишет сценарий адаптации и поставит картину для стрим-сервиса Netflix. Ленту спродюсирует скандинавская кинокомпания Indio.

Действие романа происходит в постапокалиптическом мире, где изменение климата создало бесконечную зиму, а жестокая гражданская война угрожает цивилизации. Сюжет повествует о шести солдатах, которые отправляются на опасную миссию через замерзшее море, чтобы перевезти пакет, который мог бы наконец положить конец войне.

«Я очень рада вернуться в Швецию и сняться в „Черном крабе“, — говорит Рапас. — Это мой первый шведский фильм за годы. Не терпится отправиться в это путешествие — исследовать человеческие тени и скользить сквозь разбитые мечты и мир на грани. Выживание какой ценой?»

Источник: THR

Фото: Getty Images

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