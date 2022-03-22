Что смотреть дома: 3-й сезон «Атланты», продолжение «Бриджертонов», «Хэллоуин убивает»

Три поколения Строудов во главе с несгибаемой Лори (Джейми Ли Кёртис) не смогли избавить городок Хэддонфилд от убийцы Майкла Майерса. Он продолжает наводить ужас на местных жителей, но в этот раз они не будут молча прятаться по домам, а возьмут вилы и факелы и дадут отпор.

Дэвид Гордон Грин продолжает переосмыслять культовый фильм Джона Карпентера 1978 года. Его дилогия «Хэллоуин» игнорирует все сиквелы и ломает шаблоны: в первой части Строуд охотилась на Майерса, во второй за серийным убийцей гоняется целый город.

