Что смотреть дома: 3-й сезон «Атланты», продолжение «Бриджертонов», «Хэллоуин убивает»

Возвращение культового сериала Дональда Гловера, второй сезон хитовой костюмной мелодрамы, новая часть классической хоррор-франшизы — рассказываем о главных премьерах российских и зарубежных стримингов на этой неделе.
Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на Кинопоиске. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.
«Атланта», 3-й сезон
Новые приключения рэпера и его менеджера
Где смотреть: FX
Эрн (Гловер) работает менеджером двоюродного брата Альфреда (Брайан Тайри Генри из «Вечных»), который пишет рэп под псевдонимом Paper boi. Благодаря (или вопреки) его стараниям карьера музыканта идет вверх, их даже зовут на европейские гастроли. У Эрна по-прежнему запутанные отношениях с Ван (Зази Битц), матерью его дочери, а в Европе ему приходится присматривать за Дариусом (Лакит Стэнфилд), склонным к авантюрам соратником Альфреда. Сериал Дональда Гловера и Хиро Мурая возвращается после четырехлетней паузы в статусе одного из самых изобретательных и остроумных шоу современности, а у третьего сезона даже более восторженная пресса, чем у двух предыдущих.
«Бриджертоны», 2-й сезон
Продолжение мелодрамы про семейство, покоряющее высший свет
Где смотреть: Netflix
Начало XIX века, Великобритания. Восемь юных аристократов Бриджертонов выходят в свет, где сталкиваются с нравами высшего общества и переживают первые сердечные драмы. Центром второго сезона станет история Энтони (Джонатан Бэйли), старшего отпрыска дома Бриджертонов.
«Бриджертоны»— экранизация любовных романов Джулии Куин о дворянах-афробританцах. Адаптацией цикла по-прежнему занимается команда Шонды Раймс во главе с Крисом Ван Дьюсеном («Скандал», «Анатомия страсти»).
Подробнее о сериале
«Хэллоуин убивает»
Легендарный маньяк против народного гнева
Где смотреть: Кинопоиск
Три поколения Строудов во главе с несгибаемой Лори (Джейми Ли Кёртис) не смогли избавить городок Хэддонфилд от убийцы Майкла Майерса. Он продолжает наводить ужас на местных жителей, но в этот раз они не будут молча прятаться по домам, а возьмут вилы и факелы и дадут отпор.
Дэвид Гордон Грин продолжает переосмыслять культовый фильм Джона Карпентера 1978 года. Его дилогия «Хэллоуин» игнорирует все сиквелы и ломает шаблоны: в первой части Строуд охотилась на Майерса, во второй за серийным убийцей гоняется целый город.
«Патинко», мини-сериал
Сага о южнокорейской семье
Где смотреть: Apple TV+
Ким Сун-джа (Юн Ё-джон) родилась в Пусане в 1910-е годы, но забеременела от женатого мужчины и была вынуждена покинуть страну. Нелегкая судьба Ким и еще трех поколений охватывает примерно столетие и несколько стран (Корея, Япония, США). Члены семьи мигрируют, адаптируются, ищут себя и даже пытаются открыть бизнес.
«Патинко» — экранизация одноименного бестселлера Ли Мин-джин. Роман адаптировала сценаристка Су Хью («Террор», «Убийство»), а сняли любимцы фестиваля «Сандэнс» — Джастин Чон («Гук») и бывший видеоэссеист Когонада («После Янга», «Колумбус»).
«Дилан Томас. Любовник и поэт»
Рис Иванс в роли легендарного поэта
Где смотреть: Кинопоиск — с 27 марта
1953 год. Валлийский поэт Дилан Томас (Иванс) приезжает в Нью-Йорк, чтобы прочитать цикл поэтических лекций и вырваться из пут брака. Это будет его последнее турне.
В 2014-м уже выходил фильм про американские гастроли Томаса — «Зажигая звезды». В нем Элайджа Вуд сыграл литературного критика, который организовал приезд поэта. В версии Стивена Бернштейна, оператора «Монстра» и «Очень страшного кино 2», эту роль исполнил Тони Хейл, а в эпизодах появляются Джон Малкович и Заша Мэмет.
«Уроки испанского»
Ламповая драмеди по скайпу
Где смотреть: Кинопоиск, Okko, ivi
Адам (Марк Дюпласс) провел детство в Мексике, и его супруг Уилл (ДеШон Терри) решает, что мужчину порадуют сто онлайн-уроков испанского языка с Кориньо (Натали Моралес). То, что началось как неловкая беседа двух незнакомцев, вскоре становится опорой для обоих в череде трагедий.
Режиссерский дебют Моралес в полном метре — остроумная разговорная драмеди, держащаяся на харизме двух артистов, которые валяют дурака, плачут и играют на музыкальных инструментах. Кино, вселяющее веру в жизнь.
«Превратности разума»
Создание водородной бомбы глазами польского математика
Где смотреть: Кинопоиск
1936 год. Математик и философ Станислав Улам (Филип Тлокински) переехал в США и начал работать над «Манхэттенским проектом». Вскоре холокост унесет жизни почти всех его родственников, но Улам все равно сомневается: не причинит ли водородная бомба еще больший вред?
Термоядерный заряд работает по схеме Теллера—Улама, но польский математик, внесший существенный вклад в разработку, редко оказывается на авансцене. Например, в сериале «Манхэттен» он появляется лишь в шести эпизодах из 23. Тем ценнее и драматичнее история, которую рассказывает режиссер Торстен Клайн. Роль коллеги и супруги Улама, Франсуазы, играет Эстер Гаррель, представительница известной кинодинастии.
«Звездануться», 2-й сезон
Ромком о романе с кинозвездой
Где смотреть: HBO Max
Новозеландка Джесси (Роуз Матафео) живет в Лондоне и разрывается между работой в киноиндустрии и бебиситтингом. Наутро после вечеринки она понимает, что переспала с кинозвездой Томом (Никеш Пател из новой версии «Четырех свадеб и одних похорон»). Автор этой истории — сама Матафео, работавшая над «Паранормальным Веллингтоном» Тайки Вайтити. У второго сезона шоу, которое стало глотком свежего воздуха для ромкомов, — 100%-ный рейтинг у критиков на Rotten Tomatoes.
«Хребет ночи»
Брутальное анимационное фэнтези о разрушительности власти
Где смотреть: Shudder
Воительница Цзод (Люси Лоулесс) из болотного племени рассказывает горному мудрецу историю синего цвета, который позволял ее народу колдовать. Однажды он оказался в дурных руках, и мир погрузился в кровавый хаос.
«Хребет ночи» — ротоскопическая анимация Филипа Джелэтта (сценарист альманаха «Любовь. Смерть. Роботы») и Моргана Галена Кинга, вдохновленная классическим фэнтези и работами мультипликатора Ральфа Бакши.
«Любовь после любви»
Эстетская китайская драма о соблазнительнице
Где смотреть: Mubi
Канун Второй мировой войны. Гэ Вейлун (Сандра Ма) переезжает из Шанхая в Гонконг, чтобы поступить в институт, но в итоге устраивается на работу к своей тете. Здесь Гэ соблазняет состоятельных мужчин и влюбляется в повесу Цяо Цицяо (Эдди Пэн), который ищет билет в высшее общество через постель.
«Любовь» по рассказу Эйлин Чан сняла Энн Хуэй — представительница новой гонконгской волны, недавно получившая «Золотого льва» Венецианского фестиваля за вклад в кинематограф. В истории Чан ее привлек не столько мелодраматический сюжет, сколько устройство гонконгского общества накануне катастрофы.
Автор: Алексей Филиппов