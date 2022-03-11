Что мы знаем о втором сезоне шоу «Бриджертоны»

25 марта на Netflix (по-прежнему работает у части российских пользователей) выйдет восьмисерийное продолжение одного из главных хитов платформы — сериала «Бриджертоны». Первый сезон появился в конце 2020 года, но он до сих пор входит в тройку самых популярных проектов сервиса (вместе с «Игрой в кальмара» и «Бумажным домом»). Накануне премьеры рассказываем, чем интересны и из чего состоят «Бриджертоны».

О чем вообще сериал?

Флоренс Хант, Люк Ньютон, Рут Геммелль, Фиби Дайневор, Клаудия Джесси, Джонатан Бэйли, Уилл Тилстон, Люк Томпсон

Как видно из названия, в центре сюжета — семейство Бриджертон, дворяне, проживающее в Англии эпохи Регентства. Четверо братьев и четверо сестер разных возрастов воспитывает вдова Вайолет Бриджертон. Имя каждого из них начинается с одной из восьми первых букв английского алфавита: Энтони, Бенедикт, Колин, Дафна, Элоиз, Франческа, Грегори и Гиацинт. Для каждого заботливая мать мечтает найти выгодную партию, а если повезет, то и настоящую любовь. Первой на брачную ярмарку выходит старшая дочь, Дафна Бриджертон, но на ее пути возникают то совсем неприятные поклонники, то Саймон Бассет, герцог Гастингс, чье поведение она никак не может понять, то некая леди Уистлдаун. Эта загадочная незнакомка выпускает едкие брошюры о скандалах и интригах в обществе, и, кажется, от ее острого пера никому не скрыться.

Сериал основан на серии исторических дамских романов писательницы Джулии Куин, каждый из которых посвящен одному из Бриджертонов-младших. Но шоураннер Крис Ван Дьюсен вносит туда коррективы: дает больше времени второстепенным героям или даже придумывает новых. А еще он уже в первом сезоне раскрывает личность леди Уистлдаун, тогда как в книгах Куин об этом становилось известно лишь в четвертом романе цикла. Но кто она, мы не скажем!

Чем запомнился первый сезон?

Реге-Жан Пейдж и Фиби Дайневор

Приключения Дафны и ее взаимоотношения с Саймоном стали центральной темой первого сезона «Бриджертонов». За первые 28 дней его посмотрело свыше 82 млн домохозяйств. Разрабатывавшая сериал вице-президент Netflix Джинни Хоу основной причиной такой популярности назвала историю главной пары: «Любовная интрига Дафны и Саймона в совокупности с яркими костюмами и локациями создала мир, в который могут сбежать зрители всех возрастов». Хоу также упомянула креативный подход авторов шоу, благодаря которому Регентство 1813 года превратилось на экране в параллельную Англию, свободную от расовых предрассудков. Это позволило ввести в историю героев разных цветов кожи и увеличить аудиторию. «Раньше я и не догадывалась, что люблю костюмные драмы — просто потому, что никогда не видела в них кого-то похожего на меня», — написала об этом эффекте темнокожая редактор Guardian Поппи Нур в посвященной проекту статье.

Актер, сыгравший Саймона Бассета, Реге-Жан Пейдж, и вовсе стал настоящей звездой. В прессе его начали называть «горячим герцогом», и ему сразу стали предлагать сниматься в фильмах и в рекламе, например у Audi и Longines. Порцию внимания получила и исполнительница роли Дафны — Фиби Дайневор. Но первый сезон «Бриджертонов» не только зажег новые звезды, но и перезапустил целый жанр: в прессе заговорили о ренессансе дамского романа, а на волне популярности шоу зеленый свет на второй и третий сезоны получила костюмная драма «Сэндитон».

А о чем будет второй?

Симон Эшли и Джонатан Бэйли

Главным героем новых серий станет старший брат Дафны и глава семейства, Энтони Бриджертон. В прошлом повеса, переживший болезненное расставание со своей любовницей, ныне он намерен остепениться. Идеальной кандидатурой на роль невесты становится кроткая и воспитанная мисс Эдвина Шарма. Но, чтобы заслужить ее любовь, Энтони нужно пройти проверку старшей сестры Эдвины, Кейт, которая настроена к нему довольно враждебно. Обоюдная ненависть молодых людей вскоре перерастет во влечение, за чем внимательно наблюдает вездесущая леди Уистлдаун. Все основные сюжетные повороты такие же, как и в первоисточнике — романе Джулии Куин «Виконт, который любил меня».

В отличие от первого сезона, где в фокусе были герои, сыгранные актерами африканского происхождения, тут больше внимания уделят персонажам с индийскими корнями. В частности, сестрам Эдвине и Кейт Шарма, которые в литературном первоисточнике были обычными англичанками и носили фамилию Шеффилд.

Во втором сезоне будут флешбэки с отцом семейства Эдмундом Бриджертоном, а может, как уверены некоторые американские издания, и целый эпизод о нем. Не останется без внимания и вторая по старшинству дочь семьи, Элоиза Бриджертон. Внимательные поклонники увидели в новом трейлере молодого человека, которому девушка явно симпатизировала. Что это за герой и какие отношения будут связывать его с Элоизой, пока неизвестно.

Что касается саундтрека, то композиторы сериала снова вернутся к струнным каверам. В новых сериях будут звучать «Material Girl» Мадонны, «Diamonds» Рианны и «Stay Away» Нирваны — такой плейлист отбирал лично шоураннер Крис Ван Дьюсен.

А кто кого теперь играет?

Чаритхра Чандран, Симон Эшли, Люк Ньютон, Люк Томпсон, Джонатан Бэйли, Клаудия Джесси, Фиби Дайневор

В первом сезоне «Бриджертонов» появилось немало представителей нового актерского поколения британского кино: Дафна — Фиби Дайневор («Юная»), Элоиза — Клаудия Джесси («Доктор Кто», «Ярмарка тщеславия»), Пенелопа Фезерингтон — Никола Кохлан («Девчонки из Дерри»), Бенедикт Бриджертон — Люк Томпсон («Мисс плохое поведение»), Колин Бриджертон — Люк Ньютон («Мистер Селфридж»), и другие. Все они появятся и во втором сезоне, где фокус внимания будет сконцентрирован на исполнителе роли Энтони Бриджертона Джонатане Бэйли («Убийство на пляже», «Воспоминания о будущем»). Роль Эдвины Шармы исполнит малоизвестная британка индийского происхождения Чаритхра Чандран. А вот исполнительница роли Кейт Шармы, Симон Эшли, многим знакома по роли школьницы Оливии Ханан в хите Netflix «Сексуальное просвещение».

Также каст сериала пополнит актер Руперт Эванс («Хеллбой: Герой из пекла») — он сыграет покойного отца семейства Бриджертон, Эдмунда, и, по-видимому, появится во флешбэках. Вернется к своей роли и звезда «Звуков музыки» и обладательница премии «Оскар» Джули Эндрюс, отвечающая за голос леди Уистлдаун.

Кто еще работает над проектом?

Шонда Раймс

О «Бриджертонах» невозможно говорить без упоминания имени исполнительного продюсера и идейного вдохновителя шоу Шонды Раймс. Именно ее компания Shondaland несколько лет назад заинтересовалась книгами Джулии Куин. Экранизация цикла также стала одним из проектов, которые Шонда продюсирует в рамках многомиллионной сделки с Netflix (в 2017 году шоураннерка заключила со стримингом контракт и планирует выпустить на платформе 12 проектов). Но у руля сериала не сама Раймс, а ее давние коллеги — сценарист и шоураннер Крис Ван Дьюсен и продюсер Бетси Бирс. Оба работали с Шондой над такими хитами, как «Скандал» и «Анатомия страсти». Режиссером отдельных эпизодов (в обоих сезонах) также выступает уже сотрудничавший с Раймс Том Верика. Во втором сезоне, помимо него, за режиссуру будут отвечать Триша Брок («Личная жизнь», «Двойка») и Алекс Пиллаи («Леденящие душу приключения Сабрины»).

Где проходили съемки?

Чаритхра Чандран и Симон Эшли

Место действия большинства событий «Бриджертонов» — Лондон, но снимали оба сезона в основном в курортном Бате — то в районе Королевского полумесяца, то у Музея Холбурна. Хотя несколько эпизодов с участием Кейт и Эдвины Шарма сделали в лондонском районе Гринвич, в Старом Королевском военно-морском колледже.

Съемочная группа шоу снимает во многих старинных особняках и бережно относится к национальному достоянию страны. Но в графстве Беркшир, в районе парка Саннингхилл, местные власти не разрешили устанавливать декорации. В целом, как утверждает художник-постановщик проекта Уилл Хьюз-Джонс, для продолжения сериала было задействовано 86 различных локаций.

А будет ли продолжение?

Голда Рошевель

Еще в январе 2021 года «Бриджертоны» были продлены сразу на второй, третий и четвертый сезоны. 14 мая стало известно, что вселенная сериала пополнится спин-оффом про королеву Шарлотту и ее путь к престолу. В первом сезоне персонажи уже обсуждали невероятную историю любви Шарлотты и короля Георга III и последующую душевную болезнь монарха. Исполняющая сейчас роль королевы Голда Рошевель к этой роли в спин-оффе вряд ли вернется, но кто сыграет ее молодую версию, пока неизвестно.

Вот что говорит Крис Ван Дьюсен, который хотел бы остаться верным принципу Джулии Куин и снять по сезону для каждого героя семейства Бриджертон: «Всего есть восемь братьев и сестер, и, пока я в этом задействован, я хотел бы снять про них все восемь сезонов. А возможно, даже еще больше этого».