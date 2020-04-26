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Сериал «Извне»: Стивен Кинг встречает «Остаться в живых»

На Кинопоиске в Плюсе c more.tv стал доступен научно-фантастический сериал «Извне» — новая работа авторов «Остаться в живых» о пленниках странного городка. Из него невозможно выбраться, а по ночам к жителям выходят кровожадные мертвецы. Объясняем, почему это шоу может (и должно!) стать зрительским хитом.

О чем это?

Хэролд Перрино

Перед каждым закатом на улицы маленького захолустного городка выбирается шериф Бойд (Хэролд Перрино) с колокольчиком. Его звук напоминает жителям, что настало время бросить все и уйти в убежище: как только наступит ночь, на улицах появятся мертвецы. Они ничем не отличаются от обычных людей, разве что ходят жуткой неспешной походкой и не могут попасть в дом без приглашения. Но стоит кому-то открыть дверь давно умершей матери или жене, как чудовища набрасываются на жертву, разрывают грудную клетку и исчезают в ночи. Так, день за днем, узники города вынуждены бороться за выживание.

Все герои попали сюда при одинаковых обстоятельствах: путешествуя по пустой дороге, они наткнулись на гигантское дерево посреди пути, а когда пытались его объехать, попали в городок. Покинуть это место не выходит. Все попытки вырваться заканчивались одинаково — возвращением в исходную точку, прямо в сердцевину заброшенной улицы. Но когда в городок попадают семья Мэттьюс и высокомерный богач Джейд, выясняется, что они не хотят мириться со здешним миропорядком.

На что это похоже?

«Остаться в живых»

Создатели сериала работали над культовым «Остаться в живых», и его влияние нетрудно заметить в структуре шоу. Заброшенный город неизвестно где, теории заговоров, мистика, соседствующая с суровым реализмом, — выйди проект в 2000-е, сразу после хита Линделофа, его бы наверняка назвали дешевой копией. «Извне» действительно довольно камерное шоу, но это сближает его с такой олдскульной классикой жанра, как «Сумеречная зона». С одной стороны, на экране разворачивается типичный хоррор-сюжет о плохом месте. С другой — с каждым новым эпизодом история все больше напоминает философскую притчу.

Хотя больше (и легче) всего провести параллель между «Извне» и книгами Стивена Кинга. Подобно «королю ужасов», шоураннер Джон Гриффин в своем киноромане разворачивает с десяток людских судеб. Монстры, как выяснится, не самое плохое, с чем можно столкнуться в изолированном городке. Под одной крышей с героями скрываются психопаты и фанатики. Саспенс тут не только паранормальный, но и психологический: безумие живых оказывается страшнее агрессивных мертвецов.

А что в этом особенного?

Эйон Бэйли, Ханна Черами, Каталина Сандино Морено, Саймон Уэбстер

«Извне» сложно назвать выдающейся работой, резко меняющей правила жанра, но в этой истории скрыто больше, чем кажется. Во-первых, это печальная драма в духе «Ходячих мертвецов» о том, как сложно оставаться человеком в непростых обстоятельствах. Упорядоченный, на первый взгляд, быт городка — лишь иллюзия. Шериф Бойд после смерти жены никак не может наладить отношения с сыном (тот переехал в соседнюю коммуну, где люди проживают каждый день как последний), семья Мэттьюс находится на грани развода, а единственный священник держит у себя в подвале обезумевшую девушку. На примере дисфункционального сообщества создатели сериала разбираются, зачем мы нуждаемся в таких вещах, как брак и вера, и почему они спасают нас в непростые времена.

Еще это лихо закрученный жанровый аттракцион. Чем чаще персонажи пытаются разгадать секреты городка, тем больше вопросов у них остается. Что это — эксперимент большой корпорации или загробный мир? Почему сюда попали именно они? Что за мертвецы выходят на улицу по ночам? Клубок запутывается так остроумно, что чувствовать себя обманутым оказывается по-своему приятно. Главное, в один момент не потерять нить и не упустить из виду важную деталь, иначе, подобно героям, придется возвращаться на то же место, с которого все начиналось.

Почему он должен стать хитом?

Ханна Черами и Каталина Сандино Морено

В телевизионном жанре, кажется, намечается мода на неловкое ретро — шоу, которые не только подмигивают классике 1990-х и 1980-х с помощью стильных отсылок («Очень странные дела»), но и пытаются неиронично подхватывать дух старой школы. В некотором смысле «Извне» продолжает тенденцию завирусившихся «Шершней» и вновь исследует самые мрачные уголки человеческой души, только на этот раз пубертат уходит на второй план, уступая место вневременным философским вопросам. С таким же успехом сериал Гриффина (продюсер, кстати, уже перезапускал культовую классику в лице «Сумеречной зоны») мог быть снят и двадцать, и тридцать лет назад.

Это же мнение подтверждают и западные (93% положительных рецензий на ресурсе Rotten Tomatoes) критики. В эпоху, когда жанровое кино пытается извернуться и быть умнее, чем кажется, «Извне» предпочитает оставаться в ностальгическом лимбе. В какой-то степени его центральный сюжет можно счесть метакомментарием. Как зрителю и авторам выбраться из фильмов и сериалов, где главная ставка — ностальгия? Прежде всего искать в классике вечно актуальные и трогательные человеческие истории. Следуй зову сердца — и даже второсортный мистический триллер, подражающий романам Кинга, неожиданно примагнитит публику к экранам.

Автор: Владислав Шуравин

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Семейный блокбастер по мотивам русских сказок с закрученным сюжетом и хорошим юмором.
В главных ролях:Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова
Режиссер:Дмитрий Дьяченко
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