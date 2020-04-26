Сериал «Извне»: Стивен Кинг встречает «Остаться в живых»

«Извне» сложно назвать выдающейся работой, резко меняющей правила жанра, но в этой истории скрыто больше, чем кажется. Во-первых, это печальная драма в духе «Ходячих мертвецов» о том, как сложно оставаться человеком в непростых обстоятельствах. Упорядоченный, на первый взгляд, быт городка — лишь иллюзия. Шериф Бойд после смерти жены никак не может наладить отношения с сыном (тот переехал в соседнюю коммуну, где люди проживают каждый день как последний), семья Мэттьюс находится на грани развода, а единственный священник держит у себя в подвале обезумевшую девушку. На примере дисфункционального сообщества создатели сериала разбираются, зачем мы нуждаемся в таких вещах, как брак и вера, и почему они спасают нас в непростые времена.