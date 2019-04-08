Дэймон Линделоф не планировал растягивать «Остаться в живых». И хотел меньше флешбэков

Шоураннер «Остаться в живых» Дэймон Линделоф дал интервью изданию Collider, в котором рассказал о работе над культовым сериалом. По его словам, он и его соавтор Карлтон Кьюз планировали закончить шоу после третьего сезона, однако канал ABC настаивал на продлении и даже предлагал снять 10 сезонов (в итоге вышло шесть).

«Как я помню, разговор о завершении на третьем сезоне был еще на стадии пилота, — вспоминает Линделоф. — В одном из писем, которые мы получили от ABC, говорилось: „Когда вы дадите ответы на все эти вопросы? И как только это случится, что заставит зрителей смотреть сериал дальше?“» Изначально сценарист хотел постепенно раскрыть все тайны сюжета.

Линделоф уточняет, что в ABC не хотели закрывать потенциальный хит с высокими рейтингами:

«„Остаться в живых“ оставлял много вопросов. Что в бункере? А что случилось с монстром? Кто на самом деле Сойер? Как Лок оказался в инвалидном кресле? Как устроен остров? Почему он перемещается? И кто такие другие? Мы ответили: „Об этом мы расскажем в конце первого сезона, о другом — в финале второго, а затем шоу закончится спустя три года“. Такой была изначальная идея, но они не слушали: „Ты понимаешь, как трудно делать шоу, которое все смотрят? И которое нравится людям? Так зачем завершать его? Нельзя заканчивать популярный сериал“».

Поначалу контракт Линделофа и Кьюза длился два года и истекал к моменту завершения второго сезона. Вскоре они вернулись к переговорам с ABC, но руководство канала решило, что сценаристы всего лишь хотят прибавки к гонорарам.

«Ничего не вышло, и мы с Карлтоном продлили контракты еще на год, решив покинуть шоу после третьего сезона и передать его другому шоураннеру».

В тот момент закончился сериал «Шпионка», и многие его авторы примкнули к «Остаться в живых». Среди них были Дрю Годдард и Джефф Пинкнер, которые могли заменить Линделофа и Кьюза.

Вскоре боссы ABC поинтересовались, почему авторы вообще хотят завершить шоу. По словам Линделофа, дело было во флешбэках и затянутости: «Мы им говорили: „Флешбэки не резиновые. Можно трижды показать, как Джек напивается и рушит свою жизнь или как у Чарли случается рецидив, а Кейт убегает от полиции. Но только первый флешбэк будет похож на предысторию, поскольку в нем мы узнаем что-то новое о герое, а оставшиеся два будут топтанием на месте“». В ABC не разделяли мнение сценаристов.

Во время показа третьего сезона Линделоф убедился, что часть флешбэков не имеет смысла, а сценарий просто растягивает сюжет, удерживая главных героев на острове. Тогда переговоры опять возобновились, но ABC поставил условие: сериал должен закончиться после десяти сезонов.

«Они сказали: „Мы разрешим вам закончить сериал“. Я поблагодарил президента ABC и добавил, что так будет лучше для шоу, и тут он ответил: „Мы думаем про 10 сезонов“. Напоминаю, тогда мы были на середине третьего, и как, вы думаете, мы могли дотянуть до десятого? Это же все равно что запретить нам закрывать шоу. Да и сколько сериалов вообще доживают до десятого сезона?»

Вскоре Линделоф понял, что «Остаться в живых» можно закрыть на четвертом сезоне. По его задумке часть героев должна была покинуть остров, пережить трудности на материке и затем вернуться обратно. Он хотел сделать полноценный сезон с более чем 20 эпизодами. «И тут они говорят: „Как насчет девяти?“ В итоге мы сошлись на шести сезонах с меньшим количеством серий, также нам дали время между сезонами, чтобы успеть все написать», — вспоминает сценарист.

В конце концов четвертый сезон сократили до 14 серий из-за забастовки сценаристов, которая началась в ноябре 2007 года. «Не скажу, что все получилось, но у нас был план, и мы его выполнили», — заключил Линделоф.

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