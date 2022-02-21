Венгерский Дракула и китайский нуар: 7 жанровых новинок на Кинопоиске

Кинопрокат в России переживает не лучшие времена, поэтому ищем спасения на цифровых просторах. Собрали подборку необычных жанровых фильмов, доступных в нашем онлайн-кинотеатре.



«Черный ящик»

Одаренный, но замкнутый акустик Матье Вассер (Пьер Нинэ) работает в Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации. Его тонкий слух способен различить в записях бортовых самописцев мельчайшие детали, поэтому начальство поручает Матье расследовать чудовищную катастрофу в Альпах: самолет, следовавший по маршруту Дубай — Париж, потерпел крушение, весь экипаж и 300 пассажиров погибли. Первоначальное предположение — теракт; в кабину незадолго падения проник посторонний. Начальство бюро и компания, производившая самолет, настаивают именно на этой версии, а Матье все больше убеждается в том, что речь идет о корпоративном заговоре.

«Черный ящик» получился педантичным, под стать главному герою, триллером: никакого экшена, взрывов и внешней динамики тут нет, лишь нарастающее по ходу действия параноидальное напряжение. Тем удивительнее успех фильма — он неплохо прошел во французском (21-е место в бокс-офисе за 2021 год) и российском прокате (2-е место по сборам в 2022 году среди европейского кино). Если искать ближайшие аналоги, то это старорежимные технотриллеры: «Разговор» Копполы или «Прокол» де Пальмы. Но главный герой тут, разумеется, современный — невротичный очкарик-правдоруб, смахивающий на Эдварда Сноудена и привыкший полагаться лишь на собственный слух.

«Самый лучший босс»

Испанская компания «Весы Бланко» на протяжении десятилетий является синонимом хорошего качества. Престижный статус бренда поддерживает его владелец Хулио (Хавьер Бардем) — симпатичный мужчина, которого украшают и седина, и очки в тонкой оправе. Он руководит семейным бизнесом и готовится к визиту государственной комиссии, раздающей почетные грамоты за достижения. Однако внешне благополучное предприятие разрывается от внутренних противоречий: уволенный бухгалтер устраивает одиночный пикет у ворот, коллега Хулио тяжело переживает адюльтер жены, а юная практикантка (и любовница) оказывается дочерью старинного друга.

Режиссер Фернандо Леон Де Араноа прославился фильмом «Солнечные понедельники», который рассказывал о трудностях обычных рабочих. «Самый лучший босс» можно рассматривать как его концептуальный сиквел, который сменил тональность с кухонного реализма на сатиру. Высмеивается тут, естественно, благодушный эксплуататор Хулио. Герой Бардема поначалу кажется прекрасным семьянином и лучшим другом своих работников, но за обаятельной маской скрывается злостный харассер, увольняющих бывших любовниц, но продвигающий по карьерной лестнице тех, кто его шантажирует. Бардем выдает довольно самоироничный перформанс, контрастирующий с его привычным мачистским образом (Бланко скорее труслив, чем мужественен), но ближе к финальным титрам «Самый лучший босс» выглядит все менее забавным фарсом. Вывеска над фабрикой отчетливо напоминает ворота Аушвица, а рядовые работники кажутся лишенными всякой субъектности рабами.

«Пылающее море»

София (Кристин Куят Торп) работает на крупнейшую норвежскую компанию, занимающуюся добычей нефти в Северном море. Девушка руководит подводным роботом, который исследует особенности ландшафта и может выявлять неполадки буровой. Вскоре случается катастрофа: несколько платформ обрушиваются под воду из-за проседания грунта. Множество нефтяников гибнут, выжившие оказываются заперты в воздушных карманах, а среди них — возлюбленный Софии, Стиан (Хенрик Бьельланд). Героине придется отправиться на брошенную компанией платформу, которая вот-вот рухнет, и успеть выбраться оттуда, пока не подожгли расползающееся нефтяное пятно.

«Пылающее море» Йона Андреаса Андерсена — фильм-катастрофа с поистине нордическим характером, лишенный голливудской патетики и натужной сентиментальности. Это почти документальная хроника с тщательно выверенным ритмом, сухим, безэмоциональным настроением и общей экоозабоченностью. Показательно, как в фильмах Андерсена (прошлое его кино было посвящено разрушительному землетрясению в Осло) традиционный для американских фильмов-катастроф сюжетный двигатель — симпатия к главному герою — заменяется большим страхом за судьбу Земли вообще.

«Товарищ Дракулич»

Застойная Венгрия, закат 1970-х. В страну вот-вот приедет Бела Фабиан (Жолт Надь), герой кубинской революции и ближайший соратник Кастро и Че Гевары. Намерения у него самые благие — организовать благотворительный марафон по сдаче крови для страдающих вьетнамцев. Правда, кое-что в товарище Фабиане вызывает подозрения. Кажется, что последние десятилетия он провел не в Гаване, а в Штатах: он носит дубленку и модные джинсы, а передвигается исключительно на стильном красном «мустанге». Двое разведчиков-любовников — Мария (Лили Уолтерс) и Ласло (Эрвин Надь) — должны установить за почетным гостем слежку, чтобы проверить его благонадежность. Причем с каждой минутой Фабиан кажется все более странным: шестидесятилетний мужчина выглядит на тридцать, морщится от запаха чесночной колбасы, не переносит прямых солнечных лучей и постоянно попивает кроваво-красную газировку.

Венгерский режиссер Марк Боджар прославился культовой (правда, в очень узких кругах) криминальной комедией «Небесная смена» про коррумпированных работников скорой помощи в 1990-е. Его второй и куда более заметный фильм отправляется в прошлое еще более далекое, а градус абсурда выкручен на максимум. «Товарищ Дракулич» — это искусная смесь шпионского триллера, вампирской мелодрамы и сатирической комедии про советские реалии (и юмор тут куда более тонкий, чем в какой-нибудь «Смерти Сталина»). Персонажи постоянно перебрасываются колкостями («Помогу тебе, если публично покаешься за 1956 год»), произносят гомерически смешные монологи (например, один из героев презирает американское кино и расхваливает советские военные драмы, над которыми рыдал вместе с отцом), а сосед Марии и Ласло постоянно чистит пистолет. Основной панч звучит совсем дерзко: оказывается, венгерские коммунисты охотятся за вампиром, чтобы тот подарил вечную жизнь товарищу Брежневу. Но даже у кровососов есть какие-то представления о чести.

«Тебе одиноко сегодня вечером?»

Гуанчжоу, 1997-й. Город опасный и безрадостный: на каждом шагу бандитские разборки, а в подворотне легко наткнуться на труп или шальную пулю. Ван Сюэмин (Эдди Пан) занимается ремонтом кондиционеров, разъезжает в своем фургончике по разным районам города и однажды ночью сбивает незнакомца. Муки совести приводят парня к Лян Ма (Сильвия Чан), вдове убитого. Он починит ее кондиционер, а затем станет близким другом женщины. За Лян охотятся коллекторы, которые пытаются стрясти с нее долги покойного мужа. В итоге Ван окажется в тюрьме, откуда и будет вспоминать свои злоключения, постоянно добавляя в них новые подробности.

Дебютный фильм Вэнь Шипэя — удушливый неонуар, раскрашенный в желтые и красные цвета (фанаты позднего Рефна оценят). Иначе говоря, абсолютно эстетское кино, рассказывающее о предельно неэстетичной реальности небогатой китайской провинции, наполненной бандитским беспределом и немотивированной жестокостью. «Тебе одиноко сегодня вечером?» стоит в одном ряду с «Пепел — самый чистый белый» Цзя Чжанкэ, «Озером диких гусей» Дяо Инаня и «Слон сидит спокойно» Ху Бо (правда, скорее, ближе к концу списка). Лейтмотивом фильма служит сентиментальная баллада «Are You Lonesome Tonight?» Элвиса Пресли — под ее простенькую лирику главный герой борется с чувством вины и путешествует по волнам памяти.

«На высоте мечты»

В нью-йоркском районе Вашингтон-Хайтс проживают латиноамериканские иммигранты; кто-то бежал из Пуэрто-Рико, Кубы, Мексики и Доминиканы в сознательном возрасте, но большинство из них помнят родину лишь по смутным детским воспоминаниям или по рассказам родных. Владелец продуктового магазина Уснави (Энтони Рамос) усердно копит каждый доллар, чтобы вернуться в Доминиканскую Республику и восстановить старый отцовский бар. Он влюблен в неприступную Ванессу (Мелисса Баррера), которая работает в местном салоне красоты, но мечтает стать модельером. Умница Нина (Лесли Грэйс), лучшая подруга главного героя, сумела поступить в Стэнфордский университет, но не уверена, что ей там место. У каждого из жителей Вашингтон-Хайтс свои проблемы и мечты, которые они излагают в танцах и песнях.

«На высоте мечты» — экранизация одноименного дебютного мюзикла Лина-Мануэля Миранды, автора прославленного «Гамильтона». За режиссуру отвечал Джон М. Чу («Шаг вперед 2»), так что за постановку и драйв переживать не нужно: персонажи едва успевают переброситься парой-тройкой предложений, как тут же пускаются в пляс. Песни, как и в оригинальном мюзикле, тоже на высшем уровне — стандартных бродвейских мелодий тут почти нет, бал правят скоростная читка и латиноамериканский реггетон. На уровне концепта и реализации «На высоте мечты», конечно, не дотягивает до «Гамильтона»: политический подтекст (вообще-то, Вашингтон-Хайтс скоро раздавит стальная пята джентрификации) тут слишком часто уступает место безудержному оптимизму, а проблемы главных героев меркнут на фоне обезоруживающего жизнелюбия. Зато глазу есть за что зацепиться. Это не просто театральная постановка, снятая на камеру (как тот же «Гамильтон»), а мюзикл, который не стыдно сравнивать с «Вестсайдской историей».

«Дом на глубине»

Бен (Джеймс Джаггер) и Тина (Камилль Роу) — увлеченные блогеры, которые все свободное время бродят по заброшкам с камерами наперевес. После череды средневековых замков и обветшалых поместий они натыкаются на уникальный экземпляр — дом на юге Франции, который находится на дне искусственного водоема. Герои надевают акваланги и увлеченно осматривают затопленное жилище, которое удивительно хорошо сохранилось. Правда, оно оказывается довольно страшным: двери расцарапаны, будто кто-то пытался отсюда выбраться, а в их радиоприемники постоянно врываются посторонние шумы. Вишенка на паранормальном торте — два прикованных утопленника в окружении оккультных символов и целой коллекции домашней видеохроники.

Режиссерский дуэт Александра Бустильо и Жюльен Мори прославился в нулевые, пополнив списки нового французского экстрима дискомфортным хоррором «Месть нерожденному», где беременную женщину преследовала инфернальная Беатрис Даль. Но вот новый фильм на их раннее творчество совсем не похож: это вовсе не трансгрессивное кино, а усердное упражнение в старомодном жанре «криповая недвижимость с привидениями». Но, надо признать, довольно удачное — классические ходы-скримеры (внезапно рвется струна пианино, за шторами мелькают загадочные силуэты) выигрывают из-за необычного подводного сеттинга, а субъективная камера помогает убедительнее нагнать страху. А под конец Бустильо—Мори и вовсе врубают подводную дискотеку со стробоскопами, как будто на огонек заглянул Гаспар Ноэ.