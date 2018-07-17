Что такое жанры и как устроено кино? Подборка видеоэссе к «Культурному марафону»

8 ноября стартовал третий по счету «Культурный марафон» — ежегодный всероссийский проект, который знакомит школьников с мировой и отечественной культурой. В этом году он посвящен теме кино и приурочен к важной дате: 125 лет назад в России состоялся первый киносеанс. В рамках «Культурного марафона» школьники смогут пройти онлайн-тест и понять, какие существуют жанры и как режиссеры управляют эмоциями. Пройти его до 10 декабря можно по этой ссылке.

К запуску «Культурного марафона» мы собрали видеоэссе Кинопоиска, которые могут служить как дополнительные материалы к тесту.

Что такое кадр, план и ракурс

На примерах из «Мстителей», «Гарри Поттера», «Шерлока» и «Очень странных дел» объясняем, что такое кадр, план, ракурс и как авторы могут творчески подойти к базовым элементам киноязыка. Из чего состоит кино? Без каких элементов не может обойтись ни один фильм? Каким образом длина кадра помогает создать напряжение? И как режиссеры используют простейшие визуальные приемы, чтобы показать, что чувствуют персонажи?

Это видео мы сделали к первому «Культурному марафону» 2019 года, в рамках которого Яндекс.Учебник, Кинопоиск и Яндекс.Музыка подготовили планы уроков по кино, музыке, архитектуре и театру для учителей, школьников и родителей. Ознакомиться с ними можно здесь.

Косая склейка или джамп-кат? От Эйзенштейна до Спилберга: монтаж в кино за 22 минуты

Кто первым использовал монтажную склейку? Как Эйзенштейн предвосхитил интерфейсы монтажных программ и повлиял на мировое кино в целом и Спилберга в частности? Что общего у «Крестного отца» Копполы и сериала «Бригада»? Чем интеллектуальный монтаж отличается от любого другого? Что такое джамп-каты и зачем они понадобились Годару и Триеру? В этом видео разбираемся с основами языка кино — от Эйзенштейна и Кулешова до Спилберга и Малика.

Что такое аудиовизуальный контрапункт?

Аудиовизуальный контрапункт — распространенный прием в кинематографе, намеренный контраст между изображением и звуком (страшная музыка и смешная сцена или веселый саундтрек для трагичной картинки). Он помогает выражать точку зрения режиссера, в нужные моменты акцентировать внимание зрителя и даже немного шутить. Рассказываем о простом и эффектном приеме, который часто можно встретить в фильмах Стэнли Кубрика и Мартина Скорсезе. Именно из-за него вы вряд ли забудете финал «Бойцовского клуба».

Ручная камера: от Годара до Финчера

Каким образом ручная камера помогает режиссерам передать внутреннее состояние персонажей? Почему в экшен-сценах в современных боевиках так часто встречаются трясущееся изображение и клиповый монтаж? Зачем Стэнли Кубрик, Андрей Тарковский и Дэвид Финчер вводили в свои фильмы съемку с рук?

Как работает визуальный юмор

Что делает фильм смешным? В этом видеоэссе мы не будем глубоко исследовать природу юмора или историю комедийного жанра. Мы попробуем показать, как базовые элементы киноязыка — кадр и монтаж — можно использовать для комического эффекта. Как в кино работает одно из главных условий шутки — обман ожиданий? Как второй план помогает создавать в одном кадре контраст серьезного и смешного? И почему в комедийных диалогах важно синхронизировать ритм диалога и ритм монтажа?

Как пугают хорроры

Как общественные страхи влияли на вид монстров в фильмах ужасов? Что такое саспенс и скример? Как музыка вызывает чувство страха и беспокойства? И почему переживание ужаса во время просмотра хоррора так притягательно? В этом видеоэссе мы разбираем, почему нам так страшно смотреть фильмы ужасов.

Как ромкомы врут нам о любви

Как устроена типичная романтическая комедия? Какие вредные стереотипы об отношениях мы можем увидеть в ромкомах? И какие нестандартные фильмы этого жанра стоит посмотреть? В этом видео мы разбираем, как устроен жанр мелодрамы и как кино управляет нашими эмоциями.