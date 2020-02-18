В чем смысл «Паразитов» и как снят «1917»? Видеоразборы главных фильмов «Оскара»

Почему монтаж фильма «Паразиты» — потрясающий

«Паразиты» не победили в номинации «Лучший монтаж», уступив адреналиновой нарезке гонок в драме «Ford против Ferrari», но в этой категории, в принципе, чаще побеждают фильмы, в которой работа монтажера эффектна и видна сразу. В корейской ленте монтаж почти не заметен, но при этом четко следует режиссерскому замыслу: например, длина кадра подчеркивает простор дома богатой семьи, а в отдельные моменты нарушается правило «восьмерки» (о монтаже, цвете и свете в «Паразитах» смотрите наше видеоэссе).

Видеоэссеист Nerdwriter разбирает сцену, которая служит своеобразным фильмом в фильме и ярко демонстрирует, насколько в картине продуманный монтаж. В этом фрагменте семейство бедняков Ким придумывает и воплощает план по отравлению экономки и внедрению матери семейства в дом богачей Пак. Nerdwriter показывает, как плавные движения камеры, слоу-моушен, нарушения хронологии, повторяющиеся кадры создают ощущение балетной гармонии и экономно рассказывают целую сюжетную линию.

В чем смысл концовки «Паразитов»

YouTube-канал The Take специализируется на разборах драматургии популярных фильмов и сериалов. Создатели видеоэссе объясняют, что значат те или иные сюжетные повороты и анализируют поведение персонажей. Режиссер «Паразитов» Пон Джун-хо заложил в фильм множество скрытых символов, которые не сразу складываются в цельное высказывание, но при этом поражают продуманностью.

Что значат смерти героев в финале картины? Почему Пон Джун-хо показывает не два, а три социальных слоя и как при этом критикует устройство современного общества? Что символизирует камень, который главному герою дарит его знакомый? (Спойлер: режиссер объяснял, что камень — символ надежды персонажа на перелом судьбы к лучшему). И почему в фильме так много лестниц и линий? Если у вас остались какие-то вопросы к триумфатору премии «Оскар», то это видео отличный способ понять, о чем был фильм.

Как саундтрек передает безумие Джокера

Исландская виолончелистка Хильдур Гуднадоуттир собрала ворох наград за музыку к «Джокеру», но звуковая дорожка фильма не ограничивается оригинальным саундтреком, а содержит еще множество тщательно подобранных песен. При этом вся звуковая среда, как анализирует блоггер Sideways, работает на создание атмосферы сумасшествия главного героя, постепенно превращающегося в культового злодея Джокера. В видео разбирается, почему темы Хильдур Гуднадоуттир не похожи на типичный супергеройский саундтрек и как выбор песен подчеркивает, что Артур Флек — ненадежный рассказчик.

Как Тарантино цитирует себя в «Однажды в… Голливуде»

Квентин Тарантино известен своей любовью к кино и постоянно цитирует в фильмах любимые ленты (любви режиссера к кинематографу мы посвятили целое видеоэссе). Однако в фильме «Однажды в… Голливуде» Тарантино идет еще дальше и постмодернистски обыгрывает не только чужие картины, но и собственную фильмографию. По крайней мере, такую гипотезу пытается обосновать видеоэссеист Луис Азеведо, который анализирует кастинговые решения режиссера и отношения между реальностью и вымыслом на примере «Однажды в… Голливуде».

Как Ноа Баумбак снимал вступительную сцену «Брачной истории»

Семейная драма Ноа Баумбака «Брачная история» начинается со своеобразного фильма в фильме, короткой нарезки из смешных и грустных воспоминаний главных героев, Николь и Чарли, друг о друге. Такое вступление нужно режиссеру, чтобы мы сразу узнали персонажей и начали им сопереживать: приступая к созданию сценария, Баумбак сразу знал, с чего начнет фильм. Ощущение интимности и нежности создается ручной камерой, съемкой против света и тонкими бытовыми наблюдениями.

Создатели YouTube-канала Lessons from the Screenplay по заказу Netflix проанализировали открывающий фрагмент «Брачной истории», как такое начало работает на раскрытие героев с визуальной и драматургической точек зрения и как контрастирует на уровне мизансцены со следующей сценой у семейного психолога. Анализ ценен еще и тем, что в него включено интервью со сценаристом и режиссером Ноа Баумбаком, который раскрывает некоторые секреты съемочного процесса.

Как снят «1917» и в чем секрет бесконечного кадра

Без сомнения, главным операторским достижением в прошедшем году стала работа Роджера Дикинса над военной драмой Сэма Мендеса «1917». Весь фильм снят так, чтобы у зрителя создавалось ощущение одного непрерывного кадра, и камера следует за главными героями и в окопах, и в разрушенном городе, и в лесу. В этом видеоэссе мы разобрали, как в кино использовался длинный кадр, какие задачи он выполняет в «1917» и почему фильм оказался не просто технически совершенным творением оператора Роджера Дикинса, а очень личным и гуманистическим высказыванием.