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Анатолий Эйрамджан, великий и невинный. Отрывок из сборника статей Михаила Трофименкова, посвященный легенде «кооперативного кино»

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Пионер постсоветского независимого кино, все работы которого были прокатными хитами, не пользовался любовью современной ему критики. Более того, она всегда смеялась над наивной схематичностью его фильмов. Но и Эйрамджан, и его герои, и его хейтеры принадлежали к одной и той же субкультуре — советской интеллигенции, стремительно терявшей идентичность после распада СССР.

В издательстве «Городец» вышел сборник избранных текстов Михаила Трофименкова «XX век представляет». Это серия портретов отечественных и зарубежных звезд — не только кино, но и поп-культуры вообще, от полководца Чапаева до пин-ап-модели Бетти Пейдж. Трофименков больше чем портретист и кинокритик — он историк, выпустивший два фундаментальных исследования взаимосвязей кино и политики («Кинотеатр военных действий» и «Красный нуар Голливуда»). И каждый из героев этой книги не просто знаменитость, но и свидетель, а то и участник исторических событий, оказавшийся в нужном месте в интересное время и бросивший этому времени вызов. И каждый — парадоксальная и противоречивая личность, ускользающая от простых определений. Взять хотя бы Анатолия Эйрамджана: с одной стороны, трешмейкера, с другой — сверхуспешного с точки зрения бизнеса режиссера, который давал работу почти всем звездам постсоветского кино.

С разрешения издательства КиноПоиск публикует включенную в сборник статью об Анатолии Николаевиче.

Анатолий Эйрамджан

Для Остапа Бендера образом земного рая был Рио-де-Жанейро, для Эйрамджана — Майами, куда он переселился в 2005 году. Разница невелика: и там и там все ходят в белых штанах. Еще меньше разнятся времена, в которые выпало жить Бендеру и Эйрамджану. Перестройка 1980-х — ренессанс и отсроченная, но тем более страшная историческая месть нэпа 1920-х. Такое кино, королем которого был Эйрамджан, наверняка снимал бы Остап, внедрись он в киноиндустрию. Юлий Гусман, бакинский земляк Эйрамджана, как бы по-доброму шутил: Толя снимает так, словно между братьями Люмьер и им самим режиссеров на белом свете вообще не водилось. Что ж, худший режиссер всех времен и народов Эд Вуд некогда придерживался точно такой же режиссерской философии. Но только Вуд получил культовый статус благодаря фильму Тима Бёртона через 16 лет после своей смерти, а фильмы Эйрамджана, снимавшиеся за семь-восемь, если не за шесть, дней, были бесспорными хитами: «За прекрасных дам!» (1989), «Бабник» (1990), «Моя морячка» (1990), «Импотент» (1996).

Всего 25 фильмов за 16 лет, правда, после 2001 года режиссер снимал уже на видео и сокрушался о былинных временах «кооперативного кино». «Кооперативное» — это не метафора: дебютировав в кинокооперативе «Фора», большинство фильмов Эйрамджан снял на собственной студии «Новый Одеон», названной в честь киносборника анекдотов (1992), где Панкратов-Черный и Харатьян изображали то эсэсовцев, то гусаров.

Фильмы, вызывающие ныне лишь изумление — какие же невинные шутки и ситуации в 1990-м казались похабенью, — грянули с ясного неба, отменяя за ненадобностью все критерии советского кино золотого века (хотя Эйрамджан декларировал, что вырос на комедиях Александрова и Пырьева) да и кино как такового вообще. На самом деле, он был плотью от плоти субкультуры прослойки советской научно-технической интеллигенции. Полагая, что отрицает «совок», она отрицала культуру как таковую, а за свободомыслие принимала пошлость. Эйрамджан был лауреатом премии 16-й, юмористической полосы «Литературной газеты», одного из питомников именно этой субкультуры, и еще на излете эпохи застоя писал сценарии для Георгия Юнгвальда-Хилькевича, Альберта Мкртчяна и прежде всего Геральда Бежанова («Самая обаятельная и привлекательная», 1985; «Где находится нофелет?», 1987).

Впрочем, режиссеров, которые «хватают твой сценарий», Эйрамджан считал своими единственными врагами. И когда возник сначала параллельный советской реальности, а затем сожравший ее «кооперативный» мир, он с восторгом избавился от недостойных его гения режиссеров. В его «пикантных» комедиях жена внезапно возвращалась из командировки, женихов выписывали в Москву из Майами, а любовниц, соответственно, в Майами из Москвы. Вынесенное в название фильма словосочетание «Дар природы» (2005) обозначало женскую задницу. На девичник одиноких совслужащих врывались грабители, мальчишник завершался внезапным триппером. Татьяна Васильева играла врача-венеролога, Лариса Удовиченко — клофелинщицу, Ирина Розанова отправлялась в Штаты, загримированная под Аллу Пугачеву.

Вообще-то, список актеров, снимавшихся в этом кино, ошеломляет: не всякий режиссер-автор может козырнуть таким «портфолио». Александр Абдулов, Вера Алентова, Людмила Гурченко, Татьяна Догилева, Ирина Муравьева, Анастасия Немоляева, Любовь Полищук. Не говоря уже о Роксане Бабаян, Михаиле Державине, Аркадии Укупнике и Александре Ширвиндте.

У фильмов Эйрамджана не отнять одного — по нынешним временам бесценного — качества. Какими бы они ни были, они были честными. В том смысле, что не выдавали себя за нечто большее, занимая исключительно свою экологическую нишу. Задачей перестроечных кооперативов было заявлено оказание населению разнообразных услуг. Эйрамджан услуги населению оказывал, безусловно, добросовестно, ну а за потребности населения ответственности не нес.

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Режиссер:Джон Райт
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