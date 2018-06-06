Анатолий Эйрамджан, великий и невинный. Отрывок из сборника статей Михаила Трофименкова, посвященный легенде «кооперативного кино»

Пионер постсоветского независимого кино, все работы которого были прокатными хитами, не пользовался любовью современной ему критики. Более того, она всегда смеялась над наивной схематичностью его фильмов. Но и Эйрамджан, и его герои, и его хейтеры принадлежали к одной и той же субкультуре — советской интеллигенции, стремительно терявшей идентичность после распада СССР.



В издательстве «Городец» вышел сборник избранных текстов Михаила Трофименкова «XX век представляет». Это серия портретов отечественных и зарубежных звезд — не только кино, но и поп-культуры вообще, от полководца Чапаева до пин-ап-модели Бетти Пейдж. Трофименков больше чем портретист и кинокритик — он историк, выпустивший два фундаментальных исследования взаимосвязей кино и политики («Кинотеатр военных действий» и «Красный нуар Голливуда»). И каждый из героев этой книги не просто знаменитость, но и свидетель, а то и участник исторических событий, оказавшийся в нужном месте в интересное время и бросивший этому времени вызов. И каждый — парадоксальная и противоречивая личность, ускользающая от простых определений. Взять хотя бы Анатолия Эйрамджана: с одной стороны, трешмейкера, с другой — сверхуспешного с точки зрения бизнеса режиссера, который давал работу почти всем звездам постсоветского кино.

С разрешения издательства КиноПоиск публикует включенную в сборник статью об Анатолии Николаевиче.

Анатолий Эйрамджан

Для Остапа Бендера образом земного рая был Рио-де-Жанейро, для Эйрамджана — Майами, куда он переселился в 2005 году. Разница невелика: и там и там все ходят в белых штанах. Еще меньше разнятся времена, в которые выпало жить Бендеру и Эйрамджану. Перестройка 1980-х — ренессанс и отсроченная, но тем более страшная историческая месть нэпа 1920-х. Такое кино, королем которого был Эйрамджан, наверняка снимал бы Остап, внедрись он в киноиндустрию. Юлий Гусман, бакинский земляк Эйрамджана, как бы по-доброму шутил: Толя снимает так, словно между братьями Люмьер и им самим режиссеров на белом свете вообще не водилось. Что ж, худший режиссер всех времен и народов Эд Вуд некогда придерживался точно такой же режиссерской философии. Но только Вуд получил культовый статус благодаря фильму Тима Бёртона через 16 лет после своей смерти, а фильмы Эйрамджана, снимавшиеся за семь-восемь, если не за шесть, дней, были бесспорными хитами: «За прекрасных дам!» (1989), «Бабник» (1990), «Моя морячка» (1990), «Импотент» (1996).

Всего 25 фильмов за 16 лет, правда, после 2001 года режиссер снимал уже на видео и сокрушался о былинных временах «кооперативного кино». «Кооперативное» — это не метафора: дебютировав в кинокооперативе «Фора», большинство фильмов Эйрамджан снял на собственной студии «Новый Одеон», названной в честь киносборника анекдотов (1992), где Панкратов-Черный и Харатьян изображали то эсэсовцев, то гусаров.

Фильмы, вызывающие ныне лишь изумление — какие же невинные шутки и ситуации в 1990-м казались похабенью, — грянули с ясного неба, отменяя за ненадобностью все критерии советского кино золотого века (хотя Эйрамджан декларировал, что вырос на комедиях Александрова и Пырьева) да и кино как такового вообще. На самом деле, он был плотью от плоти субкультуры прослойки советской научно-технической интеллигенции. Полагая, что отрицает «совок», она отрицала культуру как таковую, а за свободомыслие принимала пошлость. Эйрамджан был лауреатом премии 16-й, юмористической полосы «Литературной газеты», одного из питомников именно этой субкультуры, и еще на излете эпохи застоя писал сценарии для Георгия Юнгвальда-Хилькевича, Альберта Мкртчяна и прежде всего Геральда Бежанова («Самая обаятельная и привлекательная», 1985; «Где находится нофелет?», 1987).

Впрочем, режиссеров, которые «хватают твой сценарий», Эйрамджан считал своими единственными врагами. И когда возник сначала параллельный советской реальности, а затем сожравший ее «кооперативный» мир, он с восторгом избавился от недостойных его гения режиссеров. В его «пикантных» комедиях жена внезапно возвращалась из командировки, женихов выписывали в Москву из Майами, а любовниц, соответственно, в Майами из Москвы. Вынесенное в название фильма словосочетание «Дар природы» (2005) обозначало женскую задницу. На девичник одиноких совслужащих врывались грабители, мальчишник завершался внезапным триппером. Татьяна Васильева играла врача-венеролога, Лариса Удовиченко — клофелинщицу, Ирина Розанова отправлялась в Штаты, загримированная под Аллу Пугачеву.

Вообще-то, список актеров, снимавшихся в этом кино, ошеломляет: не всякий режиссер-автор может козырнуть таким «портфолио». Александр Абдулов, Вера Алентова, Людмила Гурченко, Татьяна Догилева, Ирина Муравьева, Анастасия Немоляева, Любовь Полищук. Не говоря уже о Роксане Бабаян, Михаиле Державине, Аркадии Укупнике и Александре Ширвиндте.

У фильмов Эйрамджана не отнять одного — по нынешним временам бесценного — качества. Какими бы они ни были, они были честными. В том смысле, что не выдавали себя за нечто большее, занимая исключительно свою экологическую нишу. Задачей перестроечных кооперативов было заявлено оказание населению разнообразных услуг. Эйрамджан услуги населению оказывал, безусловно, добросовестно, ну а за потребности населения ответственности не нес.