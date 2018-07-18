«Основной инстинкт»: Как устроена знаменитая сцена допроса Шэрон Стоун

В повторный прокат выходит отреставрированная 4K-версия знаменитого эротического триллера Пола Верховена. Разбираем ту самую скандальную сцену, которая вызвала многолетние споры и стала объектом бесконечных шуток и пародий.



Что происходит в сцене

Музыканта Джонни Боза находят в собственной постели жестоко убитым. Полиция Сан-Франциско вызывает на допрос его любовницу Кэтрин Тремелл (Шэрон Стоун), успешную детективщицу, миллионершу и дипломированного психолога. Новый бестселлер Тремелл как раз рассказывает об убийстве вышедшей в тираж рок-звезды, а она сама не слишком переживает из-за внезапной смерти любовника. Она уверена в себе и отказывается от адвоката на допросе.

В участке напротив нее садятся сразу пять полицейских. Кэтрин закидывает ногу на ногу и нагло закуривает, хотя курение в участке запрещено. «Что вы сделаете, подадите на меня в суд?» — спрашивает она с иронией. Полицейские быстро понимают, что их обычные тактики давления не сработают. Тремелл открыто говорит с ними о сексе. Она спала с Бозом полтора года, потому что он не боялся экспериментировать, доставлял ей «много удовольствия» и умел «пользоваться руками и пальцами». Слушая ответы Кэтрин о сексуальных практиках, полицейские заметно нервничают. На их лицах проступает пот, губы сохнут, их мучает жажда. Корелли постоянно снимает и надевает очки, Уокер бегает пить из кулера. Отвечая на вопросы следователей, Тремелл начинает раздеваться — сбрасывает белый плащ и остается в мини-платье без рукавов, демонстративно поправляет прическу.

Главный герой, Ник Каррен (Майкл Дуглас), поначалу держится, но, когда подозреваемая, глядя прямо ему в глаза, спрашивает, «трахался ли он когда-либо под кокаином», на его лице возникает удивление. Не потому, что он считывает завуалированное предложение Кэтрин заняться сексом — она еще и явно знает о проблемах детектива с зависимостями. Именно в этот момент Кэтрин меняет положение ног, и камера, совпадающая со взглядами детективов, направленных под платье допрашиваемой, ясно показывает, что та без нижнего белья.

Растерявшись, Корелли слегка наклоняется вперед, а затем потерянно косится на коллегу. Сбитый с толку Ник резко встает за кофе. Ник задает личный вопрос о любовнике Кэтрин, который погиб на ринге. Писательница любила боксера, и его смерть причинила ей боль. А с Джонни Бозом она спала ради удовольствия и фактуры для романа. Не спуская глаз с детектива, она спрашивает, «трахался ли он с кем-то, пока был женат». Ник, чья жена покончила с собой до событий фильма, не выдерживает взгляда и опускает глаза. Кэтрин снова дает понять, что знает о нем гораздо больше, чем он о ней. Чтобы позлить следователя, Тремелл в очередной раз предлагает ему сигарету, хотя прекрасно знает, что он бросил. Допрос окончен — мужчины унижены.

Что она значит

Сценарист Джо Эстерхаз задумал неонуар «о зле, желании убивать и психологическом и сексуальном манипулировании». Поначалу критики сочли его сценарий мизогинным, ведь главная героиня изображена как холодная и асоциальная серийная убийца-бисексуалка. Однако для многих зрительниц Кэтрин Тремелл, наоборот, стала эталоном сильной современной женщины. Успешная, амбициозная, волевая и независимая, Тремелл, в отличие от многих других femme fatale, оставалась безнаказанной и торжествовала в финале. Именно она главная героиня фильма, а вовсе не непрофессиональный и пассивный коп Ник Каррен, который становится ее марионеткой и жертвой собственных инстинктов.

Сцена допроса представляет убийцу и ее modus operandi: она очаровывает жертв, используя свою сексуальность, после чего те резко глупеют. Полицейские, которые вроде бы должны символизировать власть и силу, выглядят в сцене уязвимыми, смущенными и комично нервными простаками, пока их уверенная в себе подозреваемая игриво флиртует, обсуждая свою сексуальную жизнь в контексте тяжелого преступления.

«Основной инстинкт» — жанровое развлекательное кино, а не документальный true crime. И вымышленная героиня Шэрон Стоун избыточно сексуализирована, так как взгляд камеры тут как бы тождественен взгляду персонажей-мужчин, которые видят в ней в первую очередь материализацию своих фантазий и одновременно страхов. В принципе такой женщину всегда изображал нуар, но едкий сатирик-провокатор Верховен доводит эту двусмысленность до почти уже комической крайности.

Почему из-за нее до сих пор спорят Верховен и Стоун

Эстерхаз изначально не хотел, что в фильме была обнаженка. Верховен, наоборот, смело пользовался ей в своих ранних, голландских фильмах и намеревался превратить сценарий Эстерхаза в фильм-событие, где секс будет показан с такой степенью откровенности, какой еще никогда не было в мейнстримном голливудском проекте. Но Майкл Дуглас наотрез отказался демонстрировать в кадре фаллос. Поэтому свои амбиции режиссеру пришлось реализовывать с помощью Шэрон Стоун, которая тогда еще не была суперзвездой и не могла вносить правки в сценарий. До этого от роли Кэтрин отказались тогдашние звезды вроде Ким Бейсингер, Джулии Робертс и Мишель Пфайффер — как раз из-за откровенных сцен. Даже если бы кто-то из них и согласился сыграть Тремелл, оставить в фильме откровенный кадр они бы никогда не позволили.

В начале промокампании фильма актриса говорила, что сниматься без трусов было именно ее идеей. Правда, через некоторое время она уже начала утверждать, что режиссер попросил ее снять белье, потому что оно отражало свет и было заметно. Мол, Верховен заверил Стоун, что выставит освещение таким образом, что «ничего не будет видно». Кроме того, прямо на площадке она просматривала дубли на плейбэке.

Но в начале 1990-х HD-мониторов не было, и, по словам Стоун, ей действительно казалось, что в темном кадре «ничего не видно». Зато когда она впервые увидела сцену на большом экране на внутристудийном показе, сидя среди незнакомых агентов и адвокатов, то тут же отправилась к Верховену и дала ему пощечину. «На съемках я не чувствовала, что режиссер меня эксплуатирует, а вот на показе — однозначно», — рассказывала она своему биографу в 1997 году.

Однако Стоун все же не стала оспаривать решение режиссера. Во-первых, она была благодарна Верховену за то, что он был на ее стороне во время тяжелого кастинга на самую важную роль в карьере (Майкл Дуглас возражал против ее кандидатуры, хотя она блестяще прошла пробы).

Во-вторых, она прекрасно понимала, кого и в каком фильме играет. «Я долго размышляла и решила оставить сцену в фильме. Почему? Потому что это было правильно для фильма и героини. И потому что, в конце концов, я сама снялась в ней».

Как сцена повлияла на поп-культуру

Сцена допроса мгновенно разлетелась на пародии. Уже спустя год после выхода кадр с Шэрон Стоун на стуле для допросов сымитировали на постере пародийного триллера Карла Райнера «Фатальный инстинкт» (название которого отсылает к «Основному инстинкту» и «Роковому влечению», в оригинале — «Fatal Attraction») и в комедиях «Заряженное оружие 1» и «Горячие головы 2».

В 1994-м на церемонии премии MTV Movie & TV Awards эпизод инсценировали актеры семейного ситкома «Семейка Брэди». Аллюзии к допросу впоследствии появлялись в «Последнем киногерое», «Мамочке-маньячке-убийце», «Женаты и с детьми», «Секретных материалах», «Симпсонах», «Сайнфелде», «Девочках Гилмор», «Меня зовут Эрл», «Жизнь так коротка», «Братьях из Гримсби» и даже в рекламе онлайн-кинотеатра МТС.

Звезды «Основного инстинкта» тоже смеялись над собой. Майкл Дуглас в образе Каррена демонстративно изобразил приступ рвоты, когда Джеймс Корден в облегающем белом платье раздвинул ноги у себя на шоу. А Шэрон Стоун рассказывала, как ей нравится, когда «юмористы доставляют ей удовольствие» в монологе Saturday Night Live, вышедшем в эфир еще до релиза «Основного инстинкта».

Правда, в 2019-м на премии GQ Awards актриса была настроена уже серьезно. Получая награду в категории «Женщина года», она воссоздала сцену в обличительной речи, в которой напомнила, что все должны иметь право самим выбирать, как проявлять свою сексуальность. Так она намекнула, что ее этого права лишил Пол Верховен, превратив ее в повод для шуток.

В 2011-м британский стриминг-сервис Lovefilm провел опрос среди своих подписчиков и назвал откровенный кадр из допроса самым популярным местом для нажатия паузы в истории кино. Ключевая сцена не была проблемной ни для Ассоциации MPAA, которая присваивает фильмам рейтинги (Верховен девять раз перемонтировал эпизоды секса, чтобы получить рейтинг R), ни для ЛГБТ-организации GLAAD, которая всеми способами пыталась остановить съемки проекта из-за того, что лесбиянки и бисексуалки были показаны в сценарии злодейками. Однако именно она навсегда вошла в историю поп-культуры и продолжает провоцировать и смешить публику даже спустя 30 лет после выхода неонуара Верховена.

