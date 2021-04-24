Все, что нужно знать про церемонию «Оскар-2021»

В ночь с 25 на 26 апреля пройдет 93-е вручение премии «Оскар». Эта церемония будет не похожа на предыдущие как минимум из-за формата шоу и коронавирусных мер. Собрали главное, что нужно знать про «Оскар-2021».
1
Это четвертый «Оскар», который перенесли
«Оскар-2021» должен был пройти 28 февраля, но с началом пандемии его отложили до 25 апреля. Академия решила дать больше времени режиссерам, чтобы те успели доснять и выпустить потенциальные фильмы-номинанты (с учетом коронавирусных ограничений это было непросто). Кроме того, академики допустили до рассмотрения картины, вышедшие только в онлайн-кинотеатрах. Правда, исключение коснется только 2020 года, когда обычный прокат частично заморозили на фоне COVID-19.
Перенос «Оскара-2021» — четвертый за всю историю церемонии. В 1938 году ее не провели вовремя из-за наводнений в Лос-Анджелесе, в 1968-м — из-за убийства Мартина Лютера Кинга, а в 1981-м — из-за покушения на президента США Рональда Рейгана.
2
Из-за пандемии церемония пройдет в нескольких местах
Несмотря на COVID-19, 93-я церемония состоится в офлайн-формате. Организаторы уже сообщили, что хотят отказаться от Zoom-трансляций из домов номинантов, как было на «Золотом глобусе» и «Эмми». Более того, «Оскар» пройдет одновременно в нескольких локациях. Ключевыми станут театр «Долби» (его арендуют под вручение с 2001 года) и здание железнодорожного вокзала Union Station в Лос-Анджелесе. А для звезд из-за рубежа, которые воздержались от поездок, Академия выделит отдельные площадки в их же странах. Так, номинанты из Великобритании соберутся в Лондоне в кинотеатре BFI Southbank, принадлежащем Британскому институту кино, а французов, включая Флориана Зеллера, режиссера «Отца», разместят в студии телеканала Canal+ в Париже.
3
Все COVID-меры строго обязательны, кроме масок
«Оскар» пройдет с соблюдением коронавирусных мер. Например, вместимость Union Station сократят до 170 человек. Все гости получат личный маршрут с указанием времени, когда они должны войти и покинуть здание. До церемонии они обязаны сдать как минимум три теста на COVID-19, а на самом мероприятии всем будут измерять температуру. Число журналистов тоже ограничат: на красную дорожку пустят не более трех фотографов.
Организаторы разрешили снимать маски тем, кто находится перед телекамерами и в главном зале Union Station. А вот во время рекламных пауз меры защиты обязательны, то же самое касается людей из малых залов.
4
Звук наконец-то един
После «Оскара-2020» Академия объявила, что номинации «Лучший монтаж звука» (Sound Editing) и «Лучшее сведение звука» (Sound Mixing) объединят в одну — она будет называться просто «Лучший звук» (Best Sound).
5
У церемонии опять нет ведущего
В этом году «Оскар» пройдет без ведущего — уже третий раз подряд. В 2019-м от этой роли отказался Кевин Харт, после того как ему припомнили гомофобные твиты. Несмотря на это, рейтинги церемонии выросли по сравнению с предыдущим годом, поэтому в 2020-м Академия повторила эксперимент. Увы, неудачно: трансляция привлекла меньше всего зрителей за всю историю «Оскара», потеряв 6 миллионов аудитории (то есть 20%) только в США.
6
Зато есть Зендея и Брэд Питт!
В ходе вручения на сцену выйдут как минимум 15 человек, которые объявят лауреатов. Среди них прошлогодние победители в лице Брэда Питта, Лоры Дерн, Хоакина Феникса, Рене Зеллвегер и Пон Джун-хо, а также Холли Берри, Дон Чидл, Брайан Крэнстон, Харрисон Форд, Реджина Кинг, Риз Уизерспун, Зендея, Анджела Бассетт, Марли Мэтлин и Рита Морено.
7
Россия опять в пролете...
В этот раз на «Оскар» выдвинули две картины российских режиссеров. Это «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского с прицелом на иностранную категорию и «Гунда» Виктора Косаковского, претендовавшая на звание лучшего дока. Оба фильма вошли в шорт-листы, но в список номинантов не попали. В 2020 году то же самое произошло с «Дылдой» Кантемира Балагова.
8
...а стриминг — на коне
По числу номинаций, как и в прошлом году, лидирует Netflix: в сумме проекты стриминга претендуют на 35 статуэток. Своим триумфом сервис обязан и пандемии. Тот же «Суд над чикагской семеркой», номинированный шесть раз, был куплен у Paramount, которая отказалась от релиза в кино на фоне COVID-19. Вторую строчку заняла Disney c 15 номинациями, правда ее фильмы вроде «Земли кочевников» и «Души» вышли онлайн (на Hulu и Disney+) почти синхронно с кинотеатрами. Замыкает тройку лидеров еще один сервис — Amazon, чьи картины, в том числе «Борат 2» и «Звук металла», принесли 12 номинаций.
9
Триумф разнообразия
В этом году «Оскар» повально хвалят за разнообразие — как гендерное, так и этническое. Например, на режиссерский приз впервые претендуют сразу две женщины — Хлоя Чжао («Земля кочевников») и Эмиральд Феннел («Девушка, подающая надежды»). Причем Чжао — первая азиатка в этой номинации за всю историю. Еще академики номинировали девять небелых актеров, включая Стивена Яна и Риза Ахмеда — тоже рекорд для «Оскара». А «Иуда и черный мессия» — первый фильм в главной категории, все продюсеры которого чернокожие.
10
Скорее всего, победит «Земля кочевников»
Аналитики сходятся на том, что главный приз заберет «Земля кочевников». Драму с Фрэнсис МакДорманд уже наградила Гильдия продюсеров, чьи победители выигрывали на «Оскаре» в 21 случае из 30 с 1989 года. По этой же логике прочат победу Хлое Чжао: вкусы академиков и Гильдии режиссеров часто совпадают, как это было, например, с Альфонсо Куароном («Рома», «Гравитация») и Алехандро Гонсалесом Иньярриту («Бёрдмэн», «Выживший). Из актеров, вероятно, отметят Чедвика Боузмана («Ма Рейни: Мать блюза»), Дэниэла Калую («Иуда и черный мессия») и Юн Ё-джон («Минари»). А главным сюрпризом вечера может стать выбор лучшей актрисы: сначала многие ставили на МакДорманд, но актерская гильдия предпочла Виолу Дэвис («Ма Рейни: Мать блюза»), тогда как звезду «Земли кочевников» отметили на BAFTA.
11
Церемонию продюсирует Стивен Содерберг
В этом году «Оскар» продюсируют Джесси Коллинз (он отвечал за последнюю «Грэмми»), Стейси Шер («Криминальное чтиво») и Стивен Содерберг, режиссер «Заражения» и с недавних пор глава комитета по восстановлению кинопроизводства в Голливуде после COVID-19.
«Это будет похоже на коктейльную вечеринку, — говорит Содерберг. — Номинанты будут меняться местами, чтобы не превышать лимит на число людей в главном зале». Продюсеры пообещали, что церемония будет веселой и что маски «сыграют важную роль в этой истории».
12
КиноПоиск проведет текстовую трансляцию «Оскара»
В этом году мы проведем текстовую трансляцию церемонии, где будем оперативно сообщать о победителях, а также делиться реакциями соцсетей, в том числе шутками, мемами и другим развлекательным контентом.
До церемонии можно принять участие в нашей игре «Угадай победителей „Оскара“». В этом году вы можете выиграть умную колонку Яндекс.Станция и подписку на КиноПоиск HD.
Автор: Алексей Дарбинян
Фото: Getty Images