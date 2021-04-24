Все, что нужно знать про церемонию «Оскар-2021»

Это четвертый «Оскар», который перенесли

«Оскар-2021» должен был пройти 28 февраля, но с началом пандемии его отложили до 25 апреля. Академия решила дать больше времени режиссерам, чтобы те успели доснять и выпустить потенциальные фильмы-номинанты (с учетом коронавирусных ограничений это было непросто). Кроме того, академики допустили до рассмотрения картины, вышедшие только в онлайн-кинотеатрах. Правда, исключение коснется только 2020 года, когда обычный прокат частично заморозили на фоне COVID-19.

Перенос «Оскара-2021» — четвертый за всю историю церемонии. В 1938 году ее не провели вовремя из-за наводнений в Лос-Анджелесе, в 1968-м — из-за убийства Мартина Лютера Кинга, а в 1981-м — из-за покушения на президента США Рональда Рейгана.