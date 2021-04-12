Можно ли купить «Оскар»? Гарантирует ли «соответствие фильма политической повестке» его автоматическую победу? Чем руководствуются голосующие академики? Как продюсеры борются за их голоса? Объясняет российский продюсер, состоящий в Американской киноакадемии.



В чем особенность «Оскара-2021»

Оскаровская гонка в 2021 году будет одной из самых необычных за всю историю премии. По понятной причине: эпидемия COVID-19. Степень влияния пандемии наглядно демонстрирует сам список фильмов-номинантов. В этом году он выглядит скорее как конкурсная программа какого-нибудь важного европейского кинофестиваля, нежели лайн-ап главной мировой кинопремии. В списке преобладают малобюджетные и не особо претендующие на внимание многомиллионной аудитории картины независимых студий. И это понятно: в условиях локдауна и закрытых кинотеатров большие голливудские студии практически не выпускали в прокат фильмы, обошедшиеся дороже 20 млн долларов, не говоря уже о фильмах дороже 100 миллионов, то есть масштабных и зрелищных аттракционов.

«Манк»

Исключением стали фильмы, сразу вышедшие на онлайн-платформах, которые не зависят от кинотеатрального проката и на чей релиз эпидемия никак не могла повлиять. Как результат — у Netflix в этом году рекордные 35 номинаций, еще двенадцать — у его главного конкурента Amazon.

Как устроена Американская киноакадемия

Важно понимать, что голосующих академиков немногим меньше девяти тысяч. Лучшие кинематографисты мира, часто обеспеченные, а иногда и богатые люди разных политических убеждений, религиозных конфессий, расового и этнического происхождения.

Чтобы стать членом Киноакадемии, нужно быть успешным профессионалом в киноиндустрии. Продюсеры, сценаристы, режиссеры, актеры — у всех должно быть как минимум два фильма (у актеров — три). Требования к монтажерам, художникам-постановщикам, звукооператорам и другим профессиям отличаются: необходимо проработать определенное количество лет в профессии.

Попасть в Киноакадемию можно только двумя способами. Первый — выиграть «Оскар» или быть номинированным на него. Как это было с Барри Дженкинсом после «Лунного света» и Андреем Звягинцевым после «Левиафана». Второй — получить две рекомендации от действующих академиков, работающих в той же специальности.

После того как две рекомендации получены, заявку рассматривает руководящий состав профильной гильдии. Они проверяют соответствие критериям, заложенным в уставе Академии.

После их одобрения заявка по иерархии уходит к специальному комитету «Оскара». Он уже оценивает то, насколько приглашение будет соответствовать актуальным задачам — сегодня это увеличение числа женщин, молодых кинематографистов и представителей иностранных индустрий.

Как фильмы борются за голоса академиков

Основатели Американской киноакадемии: Луис Б. Майер (четвертый справа), Сесил Б. ДеМилль (крайний слева) и Фред Нибло (крайний справа)

«Оскар» был создан в 20-х годах прошлого века Луисом Б. Майером как воплощение идеи честной и открытой конкуренции между соперничающими киностудиями. И как инструмент поощрения творческих работников, нуждающихся не только в достойной оплате своего труда, но и в независимой экспертной оценке, неравнодушных к мнению профессионального сообщества, жаждущих зрительской любви. Любая лукавая игра вместо честной конкуренции уничтожает сам смысл существования награды. Как это часто происходит у нас.

Премию «Оскар» нельзя купить и нельзя пролоббировать. Если бы это было не так, все «Оскары» получала бы Disney. Могущественнее, влиятельнее и богаче компании в Голливуде нет. А фильмы Disney «Оскары» получают в основном в технических и анимационных номинациях.

Борьба за награду строго регламентирована. Даже в мелочах. Ее инструменты, которые доступны продюсерам, просты и понятны, а сама она довольно прозрачна в том смысле, что внимательные читатели, например, индустриальной прессы всегда могут понять по количеству оскаровской рекламы с надписью «for your consideration», в какие именно фильмы верят студии и сколько усилий они прилагают к их победе.

Самый важный в этой борьбе инструмент — показы фильма. И стратегия выпуска его в прокат. Речь идет о том, чтобы обратить внимание максимально широкой части Академии на свой фильм. Очень эффективны премьеры в Каннах, Венеции или Торонто. Там фильм замечает пресса и начинает о нем писать. Выход в кинотеатральный прокат строится поэтапно: сначала в ограниченный в главных городах Америки, потом по мере приближения оскаровского сезона — в широкий. Собственно, единственная задача, решение которой зависит от продюсеров и дистрибьюторов, — обеспечить своей картине максимальное число зрителей из числа академиков. А дальше те уже самостоятельно разберутся, что им нравится, а что — нет.

Принять участие в оскаровской гонке может каждый, в этом нет ничего сложного, достаточно лишь правильно заполнить и подать документы. За исключением номинации за лучший международный фильм — там страны сами выдвигают ежегодно по одному фильму.

«Еще по одной»

Главный вопрос — попадет ли твой фильм в финальную номинацию? Но это решают исключительно качество, репутация и известность самого фильма. Номинацию никогда не получит откровенно плохой фильм, он не пройдет через отборочные этапы. Очевидно, что победителей, помимо качества, определяют и общественные тренды. То, что волнует американское общество, частью которого является Академия.

Как правило, за главную награду борются сильные фильмы совершенно разных жанров, стилей и авторских решений. Как их сравнивать? Какой из них лучше другого? Что, Тарантино лучше Пола Томаса Андерсона, а тот, в свою очередь, лучше Уэса Андерсона? Определить невозможно.

Что же является ключевым фактором успеха? Голосуя за те или иные картины, академики заявляют о своем отношении к ключевым вызовам и главным напряжениям современности.

Например, когда есть пять отличных фильмов с потрясающими мужскими ролями, то голосуют не просто за замечательного актера, который сыграл свою роль якобы лучше других. Трудно сравнивать ДиКаприо с Де Ниро, Фассбендера с Кристофом Вальцем. Они все удивительно хороши. Как же выбрать? И на первый план выходят сами роли. Почему так долго не получал «Оскар» ДиКаприо? Потому что он, как правило, играл истории морального разложения. Блистательно играл, но его герои не были теми, чей моральный пример Академия считала бы правильным поддержать. А вот его роль в «Выжившем», истории преодоления, таковой оказалась. И ДиКаприо победил. Иными словами, Академия всегда отправляет в мир свое этическое послание.

Как проходит голосование

«Отец»

Голосование киноакадемиков завершается за неделю до вручения статуэтки. Кому уйдет награда, решают по принципу тайного рейтингового голосования. А для определения победителя в категории «Лучший фильм» используется преференциальное голосование. Что это значит?

Члены Академии голосуют за свою номинацию: режиссеры за режиссуру, монтажеры за монтаж, операторы — за операторскую работу. Голоса за лучший фильм они отдают все вместе.

Киноакадемики расставляют фильмы в порядке предпочтения, а не просто отдают голос за одного номинанта. То есть каждый пишет восемь фильмов в порядке убывания симпатий. Если более 50% голосовавших назвали фильм первым, он становится лучшим и получает «Оскар» в своей номинации. Если же сразу лидера не удается определить, то из голосования исключают картину, которую на первое место поставили наименьшее количество киноакадемиков. Голоса от этого удаленного фильма переходят к фильму, находящемуся на втором месте.

Процедура исключения проводится до тех пор, пока не появится номинант, получивший 50% голосов плюс один голос. Это и будет лучший фильм.

Кто же победит?

«Земля кочевников»

В рамках одной колонки мы не сможем обсудить все номинации, поэтому я бы предложил сосредоточиться на главной — за лучший фильм. Кроме значимости, мне эта номинация мила отдельно, потому что этот «Оскар» получают продюсеры, а не режиссеры.

Я полагаю, что главный «Оскар» получит фильм Хлои Чжао «Земля кочевников». Почему? Потому что это сообщение сегодняшней Америке и миру о состоянии дел в стране. Рассказ об Америке разочарованной, об Америке, живущей далеко от небоскребов, страдающей от падения рынка, от безработицы и потери веры в будущее. И у героини этого фильма не остается иного варианта, кроме как собрать свой нехитрый скарб в минивэн и отправиться, как и другие современные кочевники, в поисках сезонной работы. И это рассказ об Америке, которая потеряла веру в себя, которую бросает от Обамы к Трампу и от Трампа к Байдену. То есть о мире тревожном и несчастливом. И особенно важно, что говорит об этом именно Хлоя Чжао, которая, с одной стороны, классический «ньюйоркер», то есть либеральная интеллектуалка, а с другой — гражданка Китая. Да, она живет, училась и состоялась в Америке, но она китаянка.

В нынешних политических обстоятельствах, когда администрация Байдена жестко общается с Китаем, так же как это делала администрация Трампа, для Академии наградить автора с китайским паспортом — это еще и возможность подчеркнуть свою независимость от каких бы то ни было политических решений. Кроме того, не последнюю роль в моей уверенности играет и то, что «Земля кочевников» подошла к гонке, проделав классический путь для независимого фильма. Она сначала победила в Венеции, выиграв «Золотого льва», потом победила в Торонто, получив приз зрительских симпатий — важнейший индикатор для оскаровской кампании, — а затем забрала и «Золотой глобус» с BAFTA.

Что касается других номинантов. Несмотря на безусловный талант Дэвида Финчера и его выдающуюся репутацию, его «Манк» вряд ли получит «Оскар» за лучший фильм. Нет, на мой взгляд, шансов и у «Суда над чикагской семеркой», отличной работы сценариста и режиссера Аарона Соркина. В прежние времена оба этих фильма были бы, уверен, абсолютными фаворитами, но все изменилось.

Условными, пожалуй, конкурентами «Земле кочевников» я бы назвал «Минари» и «Девушку, подающую надежды». Американская киноакадемия очень ценит неожиданный взгляд на собственную страну, как бы заново ее открывающий. И «Минари» — американский фильм, действие которого происходит в Америке, но полностью на корейском языке — полагаю, многим голосующим понравился. Своим трезвым взглядом на американскую мечту. А «Девушка, подающая надежды» всех удивила профессиональной зрелостью режиссерского дебюта и острой актуальностью повестки.