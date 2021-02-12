BAFTA-2021: 15 самых стильных нарядов церемонии

Ура, наконец-то! На церемонии вручения британского «Оскара» — премии BAFTA — была настоящая красная дорожка. Правда, пришли на нее не все гости, а только те, кто объявлял победителей со сцены. Сами лауреаты подключались из дома — в Европе по-прежнему очень строгие антиковидные ограничения. Мы выбрали самых стильных звезд вечера.