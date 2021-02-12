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BAFTA-2021: 15 самых стильных нарядов церемонии

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Ура, наконец-то! На церемонии вручения британского «Оскара» — премии BAFTA — была настоящая красная дорожка. Правда, пришли на нее не все гости, а только те, кто объявлял победителей со сцены. Сами лауреаты подключались из дома — в Европе по-прежнему очень строгие антиковидные ограничения. Мы выбрали самых стильных звезд вечера.

Гугу Эмбата-Ро

Звезда грядущего сериала «Локи» пришла на красную дорожку BAFTA в элегантном платье Louis Vuitton, расшитом бисером и пайетками, и продемонстрировала гламур старого Голливуда.

Синтия Эриво

В расшитом наряде от Louis Vuitton на церемонии была и звезда сериала «Чужак», но это блестящее платье отсылает уже к авангарду.

Фиби Дайневор

И снова Louis Vuitton. Звезда «Бриджертонов» выбрала классику — черное платье с одним рукавом.

Педро Паскаль

Звезда «Мандалорца» и грядущего блокбастера Кантемира Балагова «Последние из нас» пришла на BAFTA в костюме и пальто от Prada. Похожий комплект джентльмена для бренда рекламировали в свое время Гари Олдман, Уиллем Дефо, Джейми Белл, Тим Рот и Эдриан Броуди.

Селеста

Певица позировала на красной дорожке в наряде от Dilara Findikoglu: вышивка-ожерелье, рукава-перчатки, юбка-бахрома — три самых модных тренда в одном.

Анна Кендрик

Актриса выбрала металлическое с розово-золотым отливом платье от Zuhair Murad — только посмотрите, как оно играет в движении!

Роуз Бирн

Звезда сериала «Миссис Америка» надела костюм от Miu Miu. Строгий образ оживляют пайетки и укороченный смокинг.

Эмиральд Феннел

Феннел получила награду за лучший оригинальный сценарий («Девушка, подающая надежды»). Победительница была в белоснежном платье с оборками от Roland Mouret.

Ванесса Кирби

Актриса ожидаемо уступила награду за лучшую женскую роль («Фрагменты женщины») Фрэнсис МакДорманд из «Земли кочевников». Это не помешало ей блистать в роскошном платье от Atelier Versace, похожем на кольчугу.

Мария Бакалова

На эту церемонию звезда «Бората 2» выбрала расшитое цветными блестками платье из тюля от Armani Privé. Бакалова номинировалась за лучшую роль второго плана, но награда досталась Юн Ё-джон («Минари»).

Рене Зеллвегер

Еще одно Armani Privé было на звезде «Джуди» (за эту роль Рене получила в прошлом году «Оскар», BAFTA, премию Гильдии актеров и «Золотой глобус»). Облегающее платье стального цвета выглядит интересно благодаря лифу как у Чудо-женщины.

Лесли Одом-мл.

Актер из драмы «Одна ночь в Майами» снова выбрал для церемонии яркие костюмы. Для BAFTA он позировал сразу в двух красочных нарядах от Versace.

Барри Кеоган

Номинант за лучшую мужскую роль второго плана («Стойкая броня») выбрал тотал-лук от Gucci. Обращаем внимание на розовый вязаный свитер поверх рубашки и собачку рядом.

Козар Али

Звезда подростковой драмы «Рокс» также номинировалась за лучшую женскую роль второго плана. На церемонии актриса была во всем белом от Alexander McQueen. Романтический образ создают тюлевая юбка, укороченный пиджак и винтажные украшения на тюрбане.

Доминик Фишбэк

Еще одна номинантка за лучшую женскую роль второго плана («Иуда и черный мессия») позировала на церемонии в платье от Georges Hobeika. Только посмотрите на этот изумительный принт!

Автор: Ольга Белик

Фото: Jeff Spicer / Getty Images, Ian West / PA Images via Getty Images, Emma McIntyre / Getty Images, Zoe McConnell via Getty Images, Austin Hargrave / Austin Hargrave via Getty Images, Zoe McConnell for BAFTA’21, Marcus Ingram / Getty Images for ABA

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