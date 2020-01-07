Стали известны лауреаты премии BAFTA-2021. Больше всего статуэток получила «Земля кочевников»

Британская академия кино- и телевизионных искусств (BAFTA) наградила лауреатов своей премии в основных номинациях. Лидерами по количеству номинаций (семь категорий) были «Земля кочевников» Хлои Чжао, у которой шансы на главный «Оскар» становятся все выше, и подростковая драма «Рокс». В результате «Земля кочевников» получила четыре статуэтки.

Церемония вручения премии BAFTA-2021 проходила два дня. В первый, 10 апреля, объявили триумфаторов в технических номинациях. Награда за лучшие спецэффекты досталась «Доводу», за лучший дизайн костюмов, а также за лучший грим и прически — фильму «Ма Рейни: мать блюза». За лучший звук отметили картину «Звук металла», а за лучшую работу художника-постановщика — драму «Манк». Победителей и номинантов в основных номинациях можно посмотреть ниже.

Лауреаты и номинанты BAFTA-2021:

Лучший фильм

Лучший режиссер

Лучшая женская роль

Лучшая мужская роль

Лучшая женская роль второго плана

Лучшая мужская роль второго плана

Лучший оригинальный сценарий

Лучший адаптированный сценарий

Лучший британский фильм

Лучший фильм на иностранном языке

Лучший анимационный фильм

Лучший документальный фильм