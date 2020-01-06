«Золотой глобус — 2021»: 15 самых ярких нарядов

Наконец-то можно посмотреть на звезд не только в пижамах и свитерах! С «Золотого глобуса» открывается сезон наград (полный список победителей смотрим тут), а значит, и выходов на красные дорожки, битв платьев, модных удач и провалов. Посмотрим же на самые яркие наряды прошедшей 78-й церемонии.
Справедливости ради пижамы и свитера были и на «Золотом глобусе». Церемония прошла в гибридном формате — одновременно в двух городах на Западном и Восточном побережьях США, часть гостей присутствовали на дорожке и сцене, другие появлялись виртуально. Джоди Фостер принимала награду дома в пестрой пижамке (зато от Prada), Джейсон Судейкис — в домашнем костюме, а Хоакин Феникс хоть и вышел на сцену, но выбрал для этого не смокинг, а черный худи (пусть и с галстуком).
Тем не менее были и те, кто показал шик даже в домашних стенах или подготовился к выходу перед камерами. Отобрали для вас 15 самых красочных нарядов, которые, возможно, зададут тренд всему наградному сезону.
Синтия Эриво
Звезда сериала «Чужак» пришла на церемонию в неоновом Valentino Couture и серебряных туфлях на гигантской платформе.
Эль Фаннинг
Актриса номинировалась за свою роль в комедийном сериале «Великая». На церемонии она присутствовала виртуально (Фаннинг снимается в Лондоне во втором сезоне сериала), но позировала для светской хроники в атласном платье Gucci нежно-голубого цвета со стразами.
Розамунд Пайк
Пайк стала лучшей актрисой в комедии или мюзикле («Аферистка») и для церемонии (на ней она тоже была виртуально) практически повторила образ Вилланель из первого сезона «Убивая Еву». И тот, и другой наряд — от Molly Goddard.
Никола Кохлан
Звезда «Бриджертонов» тоже выбрала пышное платье из тюля от Molly Goddard, сгладив его пафос трикотажным кардиганом Ply-Knits.
Джаред Лето
Номинант на лучшую актерскую работу второго плана («Дьявол в деталях») на церемонии не был и до ее начала позировал из дома в свитере, но затем все равно приоделся — в Gucci, разумеется, как амбассадор бренда.
Лили Коллинз
Номинированная за работу в сериале «Эмили в Париже» актриса позировала в саду в образе экзотической птицы (платье — Saint Laurent by Anthony Vaccarello).
Виола Дэвис
На природе была и номинантка за актерскую работу в драме «Ма Рейни: Мать блюза». Для церемонии Дэвис выбрала русалочье платье от Lavie by CK с ярким цветочным принтом.
Эмма Коррин
Лучшая актриса в драматическом сериале («Корона») также была на «Золотом глобусе» виртуально. В образе Пьеро от Miu Miu.
Реджина Кинг
Актриса дебютировала в режиссуре драмой «Одна ночь в Майами» и сразу получила номинацию. Ее образ для церемонии — рыцарь в серебряных доспехах от Louis Vuitton.
Аня Тейлор-Джой
У актрисы было две номинации — «Лучшая актриса в комедии или мюзикле» («Эмма.») и «Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале» («Ход королевы»). За роль шахматистки Бет Хармон она и получила награду. На Тейлор-Джой изумрудный total look от Dior.
Джо Эллен Пеллман
Дебютантка из «Выпускного» Райана Мёрфи выбрала для церемонии наряд в духе мюзикла — яркое и разноцветное платье от Jonathan Cohen.
Сара Полсон
Звезда сериала «Рэтчед» (увы, победу в номинации «Лучшая актриса» она уступила Эмме Коррин) показалась для церемонии в платье Prada. Классический образ скомпенсировал гипс (где актриса получила травму — неизвестно), который стилисты украсили пайетками также под Prada.
Джулия Гарнер
Номинантка на лучшую актрису второго плана в сериале («Озарк») тоже выбрала Prada для церемонии — микс классики и откровенности.
Джиллиан Андерсон
За роль Маргарет Тэтчер в «Короне» Андерсон получила «Золотой глобус» как лучшая актриса второго плана в сериале. На ней — платье от Dior из последней кутюрной коллекции.
Айла Фишер
Актриса пришла поддержать супруга Сашу Барона Коэна, ставшего лучшим комедийным актером («Борат 2»), но нисколько не потерялась среди других звезды в платье от Alex Perry цвета неоновой фуксии.
Автор: Ольга Белик
Фото: Camera Press / ED / JL / HFPA / «Легион-Медиа», Cynthia Erivo for Valentino, Gareth Gatrell for Gucci, Rosamund Pike via Getty Images, Jared Leto for Gucci, Lily Collins by Anthony Vaccarello for Сartier and YSL, Viola Davis by Shamar Benoit, Courtesy of Pomellato, Emma Corrin by Greg Williams for Miu Miu, Regina King for Louis Vuitton by Juan Veloz, Anya Taylor-Joy for Dior by Sami Drasin, Jo Ellen, Sarah Paulson via Getty Images, Hung Vaango via Getty Images, Andreas Ortner via Getty Images