«Золотой глобус — 2021»: 15 самых ярких нарядов

Справедливости ради пижамы и свитера были и на «Золотом глобусе». Церемония прошла в гибридном формате — одновременно в двух городах на Западном и Восточном побережьях США, часть гостей присутствовали на дорожке и сцене, другие появлялись виртуально. Джоди Фостер принимала награду дома в пестрой пижамке (зато от Prada), Джейсон Судейкис — в домашнем костюме, а Хоакин Феникс хоть и вышел на сцену, но выбрал для этого не смокинг, а черный худи (пусть и с галстуком).

Тем не менее были и те, кто показал шик даже в домашних стенах или подготовился к выходу перед камерами. Отобрали для вас 15 самых красочных нарядов, которые, возможно, зададут тренд всему наградному сезону.

