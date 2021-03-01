Гильдия актеров: 20 самых ярких нарядов церемонии награждения

Дефиле в саду или бассейне? Легко! При ковидных ограничениях звезды выкручиваются как могут. Гильдия актеров Америки (SAG) провела церемонию вручения своих наград, но только виртуально, как и Ассоциация иностранной прессы в Голливуде (она вручает «Золотой глобус»): номинантам и лауреатам ничего не оставалось, как позировать в своих нарядах из дома. Выбрали для вас самые интересные образы — и локации.
Эмма Коррин
Звезда сериала «Корона» уступила победу в номинации «лучшая женская роль в драматическом сериале» своей коллеге по проекту Джиллиан Андерсон. На церемонии она виртуально появилась в гранж-наряде от Prada.
Джош О’Коннор
Исполнитель роли принца Чарльза в «Короне» также номинировался на «лучшую мужскую роль в драматическом сериале» — и тоже упустил статуэтку (она досталась Джейсону Бейтману за «Озарк»). Это не помешало О’Коннору стать самым стильным гостем церемонии: он был в костюме-тройке от Loewe цвета молочного шоколада. Обратите внимание на бутоньерку!
Ванесса Кирби
Актриса претендовала на лучшую женскую роль за работу (за фильм «Фрагменты женщины»), но награда досталась Виоле Дэвис. На церемонии Кирби позировала в роскошных дворцовых интерьерах и не менее роскошном платье от Givenchy Haute Couture.
Джаред Лето
Джаред показал виды Рима, где снимается в фильме «Дом Гуччи», а дефилировал он в лиловом костюме этого же бренда. Изящный бонус — шейный платок и клатч-ракушка.
Эль Фаннинг
Еще один амбассадор Gucci: для церемонии актриса также выбрала брючный костюм — оранжевый и с пайетками.
Эми Адамс
Номинантка на лучшую женскую роль («Элегия Хиллбилли») открывает череду звезд, устроивших фотосессию в любимом саду. Для церемонии Адамс выбрала элегантное черное платье от Celine и подчеркнула его массивными украшениями Cartier.
Николь Кидман
Среди зелени позировала и звезда сериала «Отыграть назад». На Кидман — нежное платье Giorgio Armani Privé из тюля, расшитого бисером.
Виола Дэвис
Лучшая актриса («Ма Рейни: Мать блюза») для церемонии надела расшитое пайетками платье Louis Vuitton модного неонового цвета.
Керри Вашингтон
Звезда сериала «И повсюду тлеют пожары» позировала в расшитом бисером наряде от Etro прямо в бассейне. И даже головной убор у нее был стилизован под купальную шапочку.
Кейли Куоко
Номинантка за комедийную роль в сериале «Бортпроводница» также позировала у бассейна — но в воду погрузиться не рискнула. Вряд ли платью от Prabal Gurung цвета фуксии это понравилось бы.
Кэтрин О’Хара
Актриса отобрала у Куоко победу в номинции «лучшая женская роль в комедийном сериале» («Шиттс Крик»). А ее наряд был не хуже чем у ее эксцентричной героини Мойры. На Кэтрин — блестящий костюм от Thom Browne с корсетным жилетом.
Колман Доминго
Участник актерского состава «Ма Рейни: Мать блюза» выбрал для церемонии лососевый костюм-тройку от Grayscale. Сразу ли он решил нарядиться под горшок с кактусом в своем дворе, или так вышло случайно, неизвестно.
Гленн Клоуз
Актрису номинировали за роль второго плана в «Элегии Хиллбилли». Награда досталась Юн Ё-джон из «Минари» — но Клоуз наша бесспорная фаворитка. Особенно в алом платье от Oscar de la Renta.
Риз Ахмед
Актер номинировался за свою работу в драме «Звук металла», но награда, как все и предсказывали, ушла Чедвику Боузману («Ма Рейни: Мать блюза»). За стильный образ Ахмеда отвечает Louis Vuitton.
Аня Тейлор-Джой
«Ход королевы» вновь принес актрисе победу. На этот раз для церемонии Тейлор-Джой выбрала нежное платье от Vera Wang с черной вышивкой.
Мария Бакалова
Несмотря на то, что шахматная королева — не она, именно Бакалова надела для церемонии клетку от Dior. Хотя, конечно, этот принт — еще и ромбы Арлекина: ведь актриса номинировалась за свою комедийную роль в «Борат 2».
Лесли Одом мл.
Участник актерского состава «Одна ночь в Майами» был в костюме Berluti с ультрамодной цветовой растяжкой.
Кэри Маллиган
Маллиган номинировали за «Девушку, подающую надежды», но награда, напомним — у Виолы Дэвис. Для церемонии Кэрри выбрала черно-белое платье-фартук от Prada.
Дэниэл Калуя
Победитель в номинации «лучшая мужская роль второго плана» («Иуда и черный мессия») нашел идеальный наряд для гибридного дресс-кода «домашний шик» — сиреневую пижаму и халат от Louis Vuitton.
Кейт Бланшетт
Но ударнее всех выступила звезда сериала «Миссис Америка»: к элегантному костюму от Givenchy (внимание на пояс) Бланшетт надела маску — такую, какую все используют исключительно дома.
Автор: Ольга Белик
Фото: Emma Corrin for Prada by Christina Ebenezer, Josh O’Connor for Loewe by Greg Williams, Courtesy of Amy Adams, Jared Leto for Gucci, Vanessa Kirby for Givenchy by Greg Williams, Carey Mulligan for Prada and Cartier by Greg Williams, Anya Taylor-Joy for Vera Wang by Nolan Zangas, Cate Blanchett for Givenchy by Morag Ross, Riz Ahmed for Louis Vuitton by Daeja Fallas, Daniel Kaluuya for Louis Vuitton by Micaiah Carter, Elle Fanning for Gucci by Gareth Gatrell, Nicole Kidman for Giorgio Armani, Viola Davis for Louis Vuitton by Jahmad Balugo, Kaley Cuoco for Prabal Gurung, Kerry Washington for Etro, Leigh Keily via Getty Images, Maria Bakalova for Dior by Joseph Sinclair