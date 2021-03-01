Гильдия актеров: 20 самых ярких нарядов церемонии награждения

Дефиле в саду или бассейне? Легко! При ковидных ограничениях звезды выкручиваются как могут. Гильдия актеров Америки (SAG) провела церемонию вручения своих наград, но только виртуально, как и Ассоциация иностранной прессы в Голливуде (она вручает «Золотой глобус»): номинантам и лауреатам ничего не оставалось, как позировать в своих нарядах из дома. Выбрали для вас самые интересные образы — и локации.