«Суд над чикагской семеркой», «Шиттс Крик» и «Корона» стали главными победителями премии Гильдии актеров Америки

Гильдия актеров Америки (SAG) назвала победителей своей ежегодной премии. Звания лучшего актерского состава удостоились звезды судебной драмы Аарона Соркина «Суд над чикагской семеркой».

Байопик «Ма Рейни: Мать блюза» принес награды за главные роли Чедвику Боузману и Виоле Дэвис. Лучшими актерами второго плана назвали Юн Ё-джон («Минари») и Дэниэла Калую («Иуда и черный мессия»).

Среди работ в области телевидения Гильдия отметила актерские составы драмы «Корона» и ситкома «Шиттс Крик». Сыгравшие в этих сериалах Джиллиан Андерсон и Кэтрин О’Хара также получили награды за главные женские роли.

Помимо этого, Гильдия отметила Аню Тейлор-Джой («Ход королевы»), Марка Руффало («Я знаю, что это правда»), Джейсона Бейтмана («Озарк») и Джейсона Судейкиса («Тед Лассо»).

Проекты Netflix («Суд над чикагской семеркой», «Ма Рейни: Мать блюза», «Озарк», «Корона», «Ход королевы») победили в 7 категориях.

Лучший актерский состав — «Суд над чикагской семеркой»

Лучшая женская роль — Виола Дэвис, «Ма Рейни: Мать блюза»

Лучшая мужская роль — Чедвик Боузман, «Ма Рейни: Мать блюза»

Лучшая женская роль второго плана — Юн Ё-джон, «Минари»

Лучшая мужская роль второго плана — Дэниэл Калуя, «Иуда и черный мессия»

Лучший актерский ансамбль в драматическом сериале — «Корона»

Лучшая женская роль в драматическом сериале — Джиллиан Андерсон, «Корона»

Лучшая мужская роль в драматическом сериале — Джейсон Бейтман, «Озарк»

Лучший актерский ансамбль в комедийном сериале — «Шиттс Крик»

Лучшая женская роль в комедийном сериале — Кэтрин О’Хара, «Шиттс Крик»

Лучшая мужская роль в комедийном сериале — Джейсон Судейкис, «Тед Лассо»

Лучшая женская роль в телефильме или мини-сериале — Аня Тейлор-Джой, «Ход королевы»

Лучшая мужская роль в телефильме или мини-сериале — Марк Руффало, «Я знаю, что это правда»

Лучшая команда каскадеров в фильме — «Чудо-женщина: 1984»

Лучшая команда каскадеров в сериале — «Мандалорец»

Стоит помнить, что распределение премий SAG обычно является хорошим инструментом в предсказании «Оскара», так среди голосующих академиков самый крупный департамент — актерский, и большая часть актерского отдела киноакадемии состоит в SAG-AFTRA. Например, в прошлом году все победители SAG — Хоакин Феникс, Рене Зеллвегер, Брэд Питт и Лора Дерн — были впоследствии награждены премией «Оскар». «Паразиты», чей актерский состав Гильдия назвала лучшим, удостоились «Оскара» за лучший фильм.