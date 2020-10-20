КиноПоиск
Хочу 200 баллов

«Суд над чикагской семеркой», «Шиттс Крик» и «Корона» стали главными победителями премии Гильдии актеров Америки

Обсудить0

Гильдия актеров Америки (SAG) назвала победителей своей ежегодной премии. Звания лучшего актерского состава удостоились звезды судебной драмы Аарона Соркина «Суд над чикагской семеркой».

Байопик «Ма Рейни: Мать блюза» принес награды за главные роли Чедвику Боузману и Виоле Дэвис. Лучшими актерами второго плана назвали Юн Ё-джон («Минари») и Дэниэла Калую («Иуда и черный мессия»).

Среди работ в области телевидения Гильдия отметила актерские составы драмы «Корона» и ситкома «Шиттс Крик». Сыгравшие в этих сериалах Джиллиан Андерсон и Кэтрин О’Хара также получили награды за главные женские роли.

Помимо этого, Гильдия отметила Аню Тейлор-Джой («Ход королевы»), Марка Руффало («Я знаю, что это правда»), Джейсона Бейтмана («Озарк») и Джейсона Судейкиса («Тед Лассо»).

Проекты Netflix («Суд над чикагской семеркой», «Ма Рейни: Мать блюза», «Озарк», «Корона», «Ход королевы») победили в 7 категориях.

Лучший актерский состав — «Суд над чикагской семеркой»

Лучшая женская роль — Виола Дэвис, «Ма Рейни: Мать блюза»

Лучшая мужская роль — Чедвик Боузман, «Ма Рейни: Мать блюза»

Лучшая женская роль второго плана — Юн Ё-джон, «Минари»

Лучшая мужская роль второго плана — Дэниэл Калуя, «Иуда и черный мессия»

Лучший актерский ансамбль в драматическом сериале — «Корона»

Лучшая женская роль в драматическом сериале — Джиллиан Андерсон, «Корона»

Лучшая мужская роль в драматическом сериале — Джейсон Бейтман, «Озарк»

Лучший актерский ансамбль в комедийном сериале — «Шиттс Крик»

Лучшая женская роль в комедийном сериале — Кэтрин О’Хара, «Шиттс Крик»

Лучшая мужская роль в комедийном сериале — Джейсон Судейкис, «Тед Лассо»

Лучшая женская роль в телефильме или мини-сериале — Аня Тейлор-Джой, «Ход королевы»

Лучшая мужская роль в телефильме или мини-сериале — Марк Руффало, «Я знаю, что это правда»

Лучшая команда каскадеров в фильме — «Чудо-женщина: 1984»

Лучшая команда каскадеров в сериале — «Мандалорец»

Стоит помнить, что распределение премий SAG обычно является хорошим инструментом в предсказании «Оскара», так среди голосующих академиков самый крупный департамент — актерский, и большая часть актерского отдела киноакадемии состоит в SAG-AFTRA. Например, в прошлом году все победители SAG — Хоакин Феникс, Рене Зеллвегер, Брэд Питт и Лора Дерн — были впоследствии награждены премией «Оскар». «Паразиты», чей актерский состав Гильдия назвала лучшим, удостоились «Оскара» за лучший фильм.

КиноПоиск HD в Telegram

Знаем, что ты будешь делать вечером

Источник: Deadline

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:
Бэтмен собирает команду супергероев, чтобы спасти Землю. Самый ожидаемый блокбастер весны
В главных ролях:Галь Гадот, Бен Аффлек, Джаред Лето
Режиссер:Зак Снайдер
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

«Суд над чикагской семеркой»: Аарон Соркин снимает фарс про активистов

«Суд над чикагской семеркой»: Аарон Соркин снимает фарс про активистов

20 октября 20203
Защита Виндзора: Как сериал «Корона» меняет восприятие современной монархии
Сериалы

Защита Виндзора: Как сериал «Корона» меняет восприятие современной монархии

13 ноября 20209
Как в «Ходе королевы» слились история об одиночестве и идеальный сериал о шахматах
В предыдущих сериях

ПодкастКак в «Ходе королевы» слились история об одиночестве и идеальный сериал о шахматах

18 ноября 20204
«Оскар-21»: Привет, стриминг, пока, «Довод». Как этот год изменил приоритеты Киноакадемии

«Оскар-21»: Привет, стриминг, пока, «Довод». Как этот год изменил приоритеты Киноакадемии

16 марта31

Главное сегодня

КиноПоиск HD

7 лучших моментов «Обратной стороны Земли» для тех, кто скучает по «Рику и Морти»!

3 апреля6
7 лучших моментов «Обратной стороны Земли» для тех, кто скучает по «Рику и Морти»!
Почему супергерои захватили кино

ВидеоПочему супергерои захватили кино

3 апреля30
«Земля кочевников», «Конек-горбунок» и «Светлячок»: 20 премьер апреля на КиноПоиск HD
КиноПоиск HD

«Земля кочевников», «Конек-горбунок» и «Светлячок»: 20 премьер апреля на КиноПоиск HD

2 апреля14
Что смотрели на КиноПоиск HD в марте
Блог команды

Что смотрели на КиноПоиск HD в марте

2 апреля20
«Суд над чикагской семеркой», «Шиттс Крик» и «Корона» стали главными победителями премии Гильдии актеров Америки

«Суд над чикагской семеркой», «Шиттс Крик» и «Корона» стали главными победителями премии Гильдии актеров Америки

час назад1
«Мы не закончили одно дело»: Финальный трейлер «Черной Вдовы»

«Мы не закончили одно дело»: Финальный трейлер «Черной Вдовы»

3 апреля30
Леброн Джеймс объединяется с Багзом Банни в трейлере нового «Космического джема»!

Леброн Джеймс объединяется с Багзом Банни в трейлере нового «Космического джема»!

3 апреля17
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт