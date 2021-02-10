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«Киновселенная отцов-одиночек»: Что пишут в сети о кастинге Педро Паскаля в сериале по «The Last of Us»

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Канал HBO объявил, что роль Джоэла Миллера в экранизации видеоигры «The Last of Us» исполнит Педро Паскаль, знакомый зрителю по сериалам «Мандалорец» и «Игра престолов». В сети выбор одобрили: многие порадовались за актера и пошутили, что он решил взять на себя все роли отцов-одиночек (кроме «Мандалорца», Паскаль играл подобных персонажей в фильмах «Чудо-женщина: 1984» и «Мы можем стать героями»).

Собрали твиты с обсуждением Паскаля в роли Джоэла.

«Вот почему Педро Паскаль идеально подходит на роль Джоэла в „The Last of Us“».

«Педро Паскаль исполнит главную роль одновременно в двух популярных сериалах, где его герои нехотя ухаживают за детьми-сиротами, пытаясь преодолеть опасности раздираемых войной миров. У меня нет проблем с этим».

«Никто не изображает хорошего отца лучше Педро Паскаля».

«Киновселенная отцов-одиночек Педро Паскаля только что расширилась».

«Педро Паскаль действительно собирает все роли отцов-одиночек в Голливуде».

«Отец-одиночка Педро Паскаль — мой любимый жанр».

«Я: Меня не интересует игровой сериал „The Last of Us“.

Педро Паскаль: *выбран на роль Джоэла*.

Я: Меня интересует игровой сериал „The Last of Us“».

«Ненависть к игровым ремейкам покидает мое тело, когда я вижу, что Педро Паскаля взяли на роль в сериал HBO „The Last of Us“».

«Очень рада, что космический папа станет апокалиптическим папой».

«Честно говоря, „Педро Паскаль во всем“ — единственная часть XXI века, с которой я на 100% согласен».

«Мне кажется, Педро Паскаль должен стать следующим Джеймсом Бондом, а также следующей Самантой в „Сексе в большом городе“».

«Педро Паскаль улыбается, получая „Эмми“ за исполнение роли Джоэла в „Последних из нас“».

«Педро Паскаль сейчас. Текст: Я стою выше!»

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