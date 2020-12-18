Все супергерои врут! 9 самых важных моментов первого сезона «Пацанов»

На КиноПоиск HD вышел первый сезон «Пацанов» — одного из главных сериалов последних лет, над которым работал создатель «Сверхъестественного» Эрик Крипке. Выбрали самые важные сцены из первых серий.

В мире «Пацанов» суперы (так здесь называют супергероев) подконтрольны корпорации Vought. Они настоящие звезды и часто спасают жизни (перед камерами), но делают это исключительно ради прибыли, а на деле большинство суперов — циничные и неприятные люди. В элитную команду под названием «Семерка» входят Хоумлендер (аналог Супермена), Поезд-А (местный Флэш), Подводный (списан с Аквамена), Мэйв (внешне напоминает Чудо-женщину), немой, но неуязвимый Черный Нуар, человек-невидимка Прозрачный и новичок отряда Старлайт, способная излучать яркий свет. Есть суперы, которые не входят в «Семерку», но все равно работают на Vought. Среди них — Иезекииль, способный растягивать свои руки. Им противостоят Пацаны — кучка маргиналов, у которых к корпорации Vought и к самим супергероям есть личные счеты. В их числе — экс-солдат Билли «Мясник» Бутчер, Хьюи Кэмпбелл, Французик, Марвин Милк и Кимико.

1 Гибель Робин Крипке шокирует зрителей с первых секунд. Хьюи гуляет со своей девушкой Робин. Та намекает, что хочет жить вместе, но разговор прерывает трагедия: Поезд-А на сверхскорости врезается в Робин. Через секунду там, где она стояла, растекается лужа крови, а оцепеневший Хьюи все еще сжимает руки погибшей подруги. После этого главный герой и возненавидит Vought. © 2021 Sony Pictures Television Inc. and Amazon Content Services LLC. Все права защищены.

2 Хьюи и Мясник против Прозрачного Пилотная серия заканчивается экшен-сценой. По просьбе Мясника Хьюи устанавливает жучок в штаб-квартире Vought и случайно попадается на глаза Прозрачному. Тот выслеживает Кэмпбелла до магазина техники, где тот работает, и едва не убивает, но тут вовремя вмешивается Мясник. Лидер Пацанов распознает супера по брызгам крови на силуэте и избивает его, а под конец Хьюи вырубает Прозрачного электрическим током. © 2021 Sony Pictures Television Inc. and Amazon Content Services LLC. Все права защищены.

3 Крушение самолета Самый щемящий момент первого сезона. Глава Vought узнает о захвате самолета и посылает Хоумлендера и Мэйв спасти пассажиров. Те проникают на борт, но при столкновении с террористами Хоумлендер прожигает лазером систему управления. Он понимает, что посадить самолет невозможно, и на глазах у испуганных людей уговаривает напарницу бросить их. Судно терпит крушение в океане, а Хоумлендер выступает с пламенной речью перед телекамерами: он упрекает политиков в том, что первыми о захвате узнали военные, поэтому суперы не успели никого спасти. Таким образом, лидер «Семерки» пиарит законопроект, который позволит людям со сверхспособностями служить в армии. © 2021 Sony Pictures Television Inc. and Amazon Content Services LLC. Все права защищены.

4 По воле божьей Пятая серия — едкая сатира на религиозный фанатизм. Пацаны оказываются на христианской конференции, которую ведет Иезекииль. Верующий супергерой так же лицемерен, как и его коллеги: он убеждает гостей, что суперы созданы богом, проводит личные встречи только за 15 тыс. долларов и окружает себя вооруженной охраной. Еще он предлагает лечить гомосексуальность молитвой, хотя сам является геем. Хьюи угрожает Иезекиилю раскрыть его тайну и узнает, куда Vought поставляет супергеройскую сыворотку, которую выдают за вакцину. © 2021 Sony Pictures Television Inc. and Amazon Content Services LLC. Все права защищены.

5 Речь Старлайт На той же выставке Старлайт должна выступить в поддержку христианства (а следовательно, и Vought), но в последний момент она отходит от сценария. Вначале она подвергает сомнению Библию, особенно пассаж про вечную жизнь и осуждение гомосексуальности, а затем признается, что пережила сексуальное насилие и, несмотря на популярность, так же растеряна, как и обычные люди. Боссы Vought разгневаны, но пользователи соцсетей тронуты честностью девушки. © 2021 Sony Pictures Television Inc. and Amazon Content Services LLC. Все права защищены.

6 Смертельное оружие По наводке Хьюи Бутчер и Милк проникают в больницу и узнают, что Vought тайно прививает детей супергеройской сывороткой. Их сразу вычисляет охрана, но Бутчер быстро хватает младенца с лазерными глазами и превращает комнату в кровавое месиво. Прожженные туловища, отрубленные головы, ворох трупов — в общем, полный набор. © 2021 Sony Pictures Television Inc. and Amazon Content Services LLC. Все права защищены.

7 Кимико В середине сезона Пацаны находят Кимико — немую японку, над которой проводили эксперименты с препаратом V (он и наделяет людей сверхспособностями). В пятой серии она спасает Французика от Черного Нуара и в ходе битвы демонстрирует свои главные способности — ловкость, нечеловеческую силу и регенерацию (как у Росомахи!). © 2021 Sony Pictures Television Inc. and Amazon Content Services LLC. Все права защищены.

8 Откровения Мясника Весь сезон авторы показывают Бутчера брутальным и жестоким, но под конец он открывается с другой стороны. В шестой серии Мясник признается Хьюи, почему ненавидит суперов. Дело в том, что Хоумлендер изнасиловал его жену, после чего та бесследно пропала. Бутчер подозревает, что ее убили либо она покончила с собой. Разговор сближает героев. © 2021 Sony Pictures Television Inc. and Amazon Content Services LLC. Все права защищены.

9 Хьюи вызволяет Пацанов Под конец Хьюи спасает Французика, Милка и Кимико, похищенных Vought. Побег насыщен экшеном — от комичных перестрелок с охраной до внезапного появления Старлайт, которая раскидывает солдат. Героям пытается помешать Поезд-А, но в ключевой момент он падает — всему виной передозировка допингом. © 2021 Sony Pictures Television Inc. and Amazon Content Services LLC. Все права защищены.

Первый сезон «Пацанов» уже доступен на КиноПоиск HD