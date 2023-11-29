Возвращение Солдатика из «Пацанов». Что известно о сериале «Восход корпорации Vought»

В мае на пятом сезоне завершился сериал «Пацаны». Но это не конец вселенной, ведь уже в начале 2027-го выйдет приквел под названием «Восход корпорации Vought». В нем вернутся многие полюбившиеся поклонникам герои, среди которых и Солдатик в исполнении Дженсена Эклса. Кинопоиск рассказывает все, что известно об одном из самых ожидаемых супергеройских проектов следующего года.

Что известно о сюжете

Действие «Восхода корпорации Vought» происходит в 1950-х. Шоу расскажет об испытаниях сыворотки V и загадочном убийстве. Солдатик одним из первых успешно переносит усовершенствование организма и становится супером. Помимо него, в сериале также представят как минимум пятерку успешных суперов: Бомбсайта, Торпедо, Рядового Ангела, Либерти и еще одного неназванного супера, которого можно увидеть в трейлере.

Сыворотка V1 не только наделила их суперсилами, но и сделала бессмертными. Так, Солдатик и Бомбсайт дожили, не изменившись внешне, до событий «Пацанов». Эрик Крипке в интервью намекнул, что в шоу будет несколько временных линий. Учитывая финал оригинального сериала, где Солдатика снова заморозили, своенравный супергерой из прошлого сможет вернуться и увидеть мир после Хоумлендера.

Таймлайн вселенной

Хронологически действие «Восхода» будет происходить до всех событий, показанных в «Пацанах», а одним из центральных лиц станет Фредерик Воут — талантливый немецкий генетик, создатель первой формулы сыворотки V и основатель корпорации Vought-American. Сначала он работал с нацистами, но затем сделал выбор в пользу американцев. Впрочем, Воут не отказался от своих убеждений и веры в сверхлюдей, что привело к созданию суперов.

Ая Кэш в сериале «Пацаны»

Важную роль в сюжете сыграет Клара Воут, также известная как Либерти (в годы действия «Пацанов» — Гроза). Она была женой Фредерика Воута и разделяла его убеждения. Именно Либерти стала первой успешно созданной супергероиней во вселенной «Пацанов». К роли вернется Ая Кэш. В сериале также упоминалось, что у Солдатика и Либерти был роман.

В 1967 году ученый Томас Годолкин вколол себе сыворотку V1, чтобы пережить пожар в лаборатории. Инъекция дала ему суперсилы, но изуродовала на долгие годы (в спин-оффе «Поколение „Ви“» его излечила Мари Моро). Ранее сообщалось, что Итан Слэйтер снова сыграет Годолкина и в «Восходе», когда суперсил у персонажа еще нет.

Итан Слэйтер в сериале «Поколение „Ви“»

В 1980-х Солдатик стал частью команды «Расплата», на тот момент главной команды Vought («Семерки» еще не было). Наряду с ним в составе были Черный Нуар, Алая Графиня, Порох, Майндсторм, Сватто. В 1984 году команда предала Солдатика, и он попал в плен к русским, где над ним ставили опыты последующие десятилетия.

В 1991 году 18-летний Хоумлендер присоединился к «Семерке», и первая же миссия вместе с Черным Нуаром пошла не по плану. Эти события представлены в эпизоде «Один плюс один равно два» в анимационной антологии «Пацаны: Осатанелые».

В 2024 году Билли Бутчер вытаскивает Солдатика из заморозки в плену у русских, чтобы использовать против Хоумлендера. Но план не удается. Выясняется, что биологический материал Солдатика использовали, чтобы создать Хоумлендера, то есть они отец и сын.

В 2026 году Солдатик встречает супера по имени Куинн. Он буквально сросся с комплексом, в котором был заточен на десятилетия. Предыстория Куинна не раскрывается, но герой Дженсена Эклса знал его с 1950-х. Вероятно, этого персонажа также раскроют в приквеле.

Кто участвует в создании сериала

Шоураннером выступает Пол Греллонг, а одним из продюсеров — создатель оригинального сериала Эрик Крипке. Производством занимаются Sony Pictures Television и Amazon MGM Studios. Формально «Восход» основан на комиксе Гарта Энниса и Дэрика Робертсона «Пацаны», однако события сериала в нем практически не освещались.

Помимо Греллонга, над сценариями работали Пол Киблз («Нэшвилл»), София Лопез («Новый агент МакГайвер»), Шейла Уилсон («Женщина в озере»), Мэтт Бернс («Пацаны»), Лорен Грир («Поколение „Ви“») и Джин Барнс («Ходячие мертвецы»). Режиссером первой серии стал Сэм Миллер («Я могу уничтожить тебя», «Черное зеркало»).

В касте:

Дженсен Эклс Мэйсон Дай

Элизабет Пози Уилл Хохман

В сериале также появятся Сесили Стронг, Николо Пазетти, Рики Стаффьери, Джордан Мири, Брайан Дж. Смит, Кики Лэйн, Джеймс Волк, Дилан Арнольд, Джош Рэндэлл, Чад Виллетт, Марк Пеллегрино, Эрик Джонсон и другие.

К слову, Марк Пеллегрино, как и Дженсен Эклс, играл в «Сверхъестественном» — предыдущем хите шоураннера Эрика Крипке.

Что говорят авторы

В интервью журналу SFX Эрик Крипке расказал: «Если „Поколение ‘Ви’“ было нашей версией подросткового сериала о взрослении, то „Восход корпорации Vought“ — это наш фирменный стиль, смешанный с детективом 1950-х». Крипке описывает спин-офф как криминальный бульварный детектив, но выполненный в стиле «Пацанов».

В другом интервью Крипке заверил фанатов, что образ Грозы останется прежним: «Я ни в коем случае не буду просить зрителей сочувствовать Кларе. Она нацистка, и она отвратительна. А вот что касается Солдатика... Если „Пацаны“ на что-то и намекали, так это на то, что у него действительно были чувства к Грозе, гораздо более сильные, чем он изначально показывал. Вы их увидите в „Восходе корпорации Vought“».

В интервью EV Дженсен Эклс объяснил разницу в подаче его героя:

«В современном мире „Пацанов“ Солдатик как рыба, выброшенная из воды. Он человек из аналоговой эпохи, застрявший в цифровом мире. А здесь мы увидим его в родной стихии. Увидим, что его сформировало».

О тональности будущего сериала Крипке говорит так: «Мы попытались сделать очень мрачную версию 1950-х. У большинства людей ощущение или память об этой эпохе связаны с прилизанными фильмами. Даже „Секреты Лос-Анджелеса“, как бы я их ни любил, — это визуально слишком чистый фильм. Нам же хотелось грязи и мерзости. Там будут притоны с героином, гей-бары и дно популярной культуры того времени. И исследовать все это — тоже сплошное удовольствие».

Когда выйдет сериал

Сериал выйдет на Amazon Prime в начале 2027 года. Авторы запланировали несколько сезонов, о чем сообщил Дженсен Эклс.

Автор: Денис Варков (@dvarkov)