«Показалось»: Премьера короткого метра про огромную задницу во дворе обычного дома

«Показалось» — абсурдистский фильм-анекдот с салтыков-щедринским задором. Простой учитель физики обнаруживает во дворе дома гигантскую человеческую задницу. Все вокруг стараются ее не замечать, да и властям не до взрывоопасного объекта: чиновники готовятся к конкурсу за звание лучшего малого города страны. Тогда главный герой решает привлечь внимание общественности, записав разоблачающий видеоролик.

КиноПоиск расспросил режиссера и соавтора сценария, выпускника Московской школы кино Байбулата Батуллина об идее фильма, параллелях с российским авторским кино и том, как создавался облик главного объекта.

Премьера короткометражки «Показалось» прошла на «Кинотавре», теперь же фильм можно посмотреть в Плюсе на КиноПоиск HD.

Про банальную ситуацию и реакцию на события вокруг

Изначально эта история была написана в 2017 году в виде полнометражной пародии на российские фильмы. Отголоски того замысла остались и в этой версии. Я хотел, чтобы вокруг анекдотичного объекта все происходило в очень серьезном артхаусном сеттинге.

В полнометражной версии объект долго летел с неба. Начали сокращать под короткий формат. Короткометражка диктует свои правила: объект уже должен был упасть, или стоять во дворе, или не появиться вовсе. По правде, этот объект почти никогда не падает с неба, а появляется в результате человеческих действий и отношения к миру. По нашей легенде, он стоит во дворе этого дома не первое десятилетие. Как раз про это я и хотел рассказать историю — про то, что у нас во дворе каждого дома, на улицах уже давно этот самый объект, просто мы к нему привыкли или не хотим замечать. Тем самым фильм стал более личным для меня и приближенным к реальности.

Слоган фильма — «Очень банальная история». Не только потому, что в слове «банальность» есть намек на объект. Просто фильм действительно очень банальный. Но, к сожалению, это тот случай, когда про такую банальность нужно говорить, даже если надоело. Эта про банальную ситуацию вокруг нас.

Фильм про тех, кто в ступоре, а не про героев. Про банальный выбор. Каждый, так или иначе, трезвеет и принимает решение: закрыть глаза, кричать, быть в диалоге или следить за ситуацией вокруг объекта, но лайкать только котиков и приколы.

То, что в финале объект заворачивается в планету и презентуется в виде арт-объекта, — это про то, что мы и наша система очень стараемся произвести внешнее впечатление. Внешне все супергуд! А настоящий человек и реальное положение дел где-то под этой оберткой.

Про объект

На протяжении всей жизни меня преследует этот объект. Я почти каждый день слышу в разговорах или встречаю ситуации, которые напоминают его. Очевидно, что этот объект — заметная часть нашей культуры. И странно, что все еще не было снято фильма буквально про него.

Сразу было понятно, что он должен быть эстетичен, насколько возможно. Если бы объект вызывал отторжение, было бы неправдой. Была даже задача сделать симпатичный. Для создания объекта мы параллельным юнитом снимали объект реального человека, чтобы свет был идентичен съемочным кадрам. Потом из этого сделали 3D-версию.

Сложность была в том, чтобы сделать реальную фактуру, с которой взаимодействует актер — режет, шлепает и так далее. Решение появилось только за неделю до съемок. Придумывали и тестили систему кровотечения. В общем, было весело. Еще раз спасибо всей команде!