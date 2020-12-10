«Неадекватные люди 2»: Сложное кино о том, как все повзрослели

Сиквел культовой мелодрамы Романа Каримова вызвал у публики неоднозначную реакцию. Часть зрителей пребывает в растерянности от увиденного и смущена сложной структурой повествования. Но есть у фильма и горячие поклонники. В своей любви к новым «Неадекватным людям», выходящим 5 января на КиноПоиск HD, признается Василий Степанов, главный редактор журнала «Сеанс».



О чем это?

Десять лет прошло, с тех пор как Виталий (Илья Любимов), переживший трагедию мужчина чуть за тридцать, и вчерашняя школьница по имени Кристина (Ингрид Олеринская) сказали друг другу, что они-то, в отличие от всех прочих, адекватные люди. За этим своеобразным признанием в любви последовало обустройство крепкой социальной ячейки под названием семья.

Но, увы, время не щадит даже предельно адекватных людей. Пока Виталий упорно трудился над созданием собственной компании (удивительный скачок от переводчика в глянцевом медиа из первой части в архитектурный бизнес), Кристина пренебрегала личностным ростом — ей больше нравилось вести дневник, красить шкафчики из «ИКЕА», готовить по рецептам из интернета и с иронией наблюдать за попытками мужа встроиться в бесчеловечную конъюнктуру столичного рынка тендеров и реноваций. Так лодка семейного счастья и начала тонуть.

Возможно, помочь паре мог бы друг-психотерапевт (Евгений Цыганов), знакомый зрителям по событиям десятилетней давности (его сомнительный учебник по настройке внутренней гармонии был отправной точкой первого фильма), но у него, кажется, совсем другие планы и на Виталия, и на Кристину.

Чем это отличается от первых «Неадекватных людей»?

За десять лет изменились не только мир и герои фильма, но и режиссер Роман Каримов. Первые «Неадекватные люди» были для него полнометражным дебютом. А сейчас мы смотрим сиквел, сделанный комедиографом, у которого есть свой почерк, узнаваемая манера, интонация. Десять лет назад «Неадекватные люди» стали важной вехой в истории новейшего отечественного кино. Неглупый, но в то же время лишенный авторского высокомерия (и кинотавровского происхождения), адекватный зрителю фильм подытоживал достижения тихого артхауса, но говорил с аудиторией конца нулевых на понятном ей языке. Каримов не стеснялся фактуры обыкновенной жизни, не уходил в маргинальное, не грезил о luxury и тем был любезен самому широкому зрителю.

«Неадекватные люди» «Неадекватные люди 2»

Это в сиквеле осталось более-менее неизменным. Но комедия-первоисточник была той еще слезовыжималкой: например, сюжет с погибшей женой безо всякого стыда подавался в черно-белых тонах и с такой патетической важностью. Сиквел, к счастью, избегает подобного драматизма, он не фальшивит и, по словам самого автора, вообще чуть ли не относится к другому жанру — на сей раз это, скорее, мелодрама. «Сцены из супружеской жизни» без Бергмана, «Анна Каренина» без паровоза (вроде бы и серьезно, но местами смешно до колик). Подросшая героиня Ингрид Олеринской наконец оперилась: ее подростковая резкость эволюционировала в настоящий талант к беспощадной и тонкой критике окружающих (увы, это единственное, чем она профессионально занимается после замужества). Дневник наблюдений за живыми людьми, который ведет Кристина, очень похож на записки драматурга. Каримов — сам внимательный и острый на язык антрополог — наверное, мог бы на манер Флобера сказать: «Кристина — это я».

Психотерапия и простодушие

Мы живем в век психотерапии. И «Неадекватные люди 2» — кино, которое хотело бы стать для зрителя психотерапевтическим сеансом. В первом фильме Каримов играл как будто на опережение: персонаж Цыганова казался срисованным из любимых автором зарубежных лент. Школьница Кристина так прямо и говорила: «Я теперь, как у Вуди Аллена, со своим мозгоправом». Сегодня, когда психотерапевт стал популярным культурным героем (по телевизору у нас «Триггер», в стриминге — «Псих», в кино — «Гипноз»), а борьба с психологическими травмами — популярным времяпрепровождением, Каримов нагружает фигуру Цыганова важнейшими сюжетными функциями. В целом он самый настоящий Мефистофель, смущающий робкие души героев и повелевающий ими. Именно он, как мы выясним к середине фильма, окажется катализатором драматических изменений в жизни семьи.

Евгений Цыганов

В своем взгляде на психотерапию Каримов, как и другие его коллеги по отечественному кино, предельно романтичен. Он то ли ищет в ней ответа на главные вопросы жизни, то ли ужасается, что ответы эти слишком просты. Неслучайно на противоположном от героя Цыганова полюсе у него находится группа «простодушных» мигрантов, к которым в какой-то момент прибивается главная героиня, лишившаяся после ухода от мужа финансовых гарантий. Не хочется спойлеров, но в финале Каримов лихо бьет по знатокам человеческих душ оружием в духе Дмитрия Астрахана, не оставляя от цинизма камня на камне.

Структура

Главная новация «Неадекватных людей 2» лежит не в области сюжета или героев. Она в сложной нелинейной структуре. Каримова часто тянет на эксперименты, это прекрасно понимает любой, кто знаком с его фильмографией. Но новый фильм все же удивляет сложностью сборки, как будто автор решил во что бы то ни стало показать, что за эти десять лет он вырос как режиссер. Раз за разом Каримов заставляет зрителей возвращаться к одним и тем же событиям, требуя взглянуть на них с различных точек зрения. Не факт, что эти игры со структурой оправданы, однако смотреть новых «Неадекватных людей» увлекательно. Циничная комедия пролога стремительно превращается в мелодраму, а в мелодраме вскоре появляется детективная линия: нет-нет, а подумаешь, что каждая человеческая судьба, несмотря на повторяемость и предсказуемость жизненных сценариев, все-таки является тайной.

Вердикт

Ингрид Олеринская Илья Любимов

Нечасто так бывает, но сиквел «Неадекватных людей», кажется, вышел лучше первого фильма. Сохранив костяк главных героев и исполнителей (Олеринская, Любимов, Цыганов), Каримов сумел развить тему, пересобрать героев в соответствии с временем (как личным, биологическим, так и общественным, историческим), сделать кино откровеннее первоисточника — в этом фильме, кажется, даже слишком много личного. Продолжение вроде бы не напрашивалось, но оно получилось органичным. И, возможно, еще спустя десять лет «Неадекватные люди» прирастут третьей частью.