10 фильмов, из которых можно позаимствовать классные костюмы на Хеллоуин. Внимание: в списке есть «Шрэк»!

31 октября близко, а значит, пора готовить костюм на Хеллоуин. Собрали культовые и просто интересные фильмы, из которых можно почерпнуть идеи наряда для праздничной вечеринки, — от «Сияния» и «Битлджюса» до «Реальных упырей» и «Солнцестояния».
«Сияние»
Кем вдохновляемся: жуткими близняшками Грейди, трагически погибшими в отеле «Оверлук». В «Сиянии» Кубрика сестры в голубых платьишках и белых гольфах преследовали малыша Дэнни Торренса и просили с ними поиграть.
Образцовый пример: Брюс Уиллис и его ассистент в образе сестер Грейди на хеллоуинской вечеринке М. Найта Шьямалана.
«Битлджюс»
Кем вдохновляемся: плешивым биоэкзорцистом Битлджюсом и юной готкой Лидией, на которой он пытался жениться. Все костюмы героя Майкла Китона и Вайноны Райдер отлично подойдут для Хеллоуина: и культовый полосатый костюм, и свадебные наряды — бордовый костюм с жабо и красное платье невесты.
Образцовый пример: музыкант The Weeknd и модель Белла Хадид образца 2018 года.
Что еще: за костюмы в мистической комедии Тима Бёртона отвечала художница Эджи Джерард Роджерс, работавшая над фильмами Джорджа Лукаса и получившая номинацию на «Оскар» за «Цветы лиловые полей».
«Смерть ей к лицу»
Кем вдохновляемся: стервозной писательницей Хелен Шарп (Голди Хоун). Она преображается с помощью эликсира молодости и мстит бывшей подруге за то, что та увела жениха. После одной из перепалок Хелен оказывается со сквозной дырой в животе, что, правда, не мешает ей нормально функционировать — спасибо эликсиру.
Образцовый пример: участница шоу «Королевских гонок Рупола» дрэг-квин Шарон Нидлз.
«Реальные упыри»
Кем вдохновляемся: героями вампирского мокьюментари Тайки Вайтити и Джемейна Клемента. Из гардеробов Дикона, Виаго и Владислава (Петира, самого древнего вампира из компании, не берем — он выглядит как обычный кровопийца в черной мантии) можно позаимствовать мундиры, сюртуки, окровавленные белые рубашки с жабо, цилиндры и даже шубы.
Образцовый пример: пара пользователей Reddit, которые нарядились во Владислава и его бывшую — Зверя.
«Солнцестояние»
Кем вдохновляемся: Дэни, героиней Флоренс Пью, которая становится на языческом празднике в шведской глухомани Королевой мая и появляется в платье, сшитом из 10 000 шелковых цветов.
Образцовый пример: снова реддиторы.
Что еще: в мае компания A24, выпустившая фильм, продала платье на благотворительном аукционе за 65 тыс. долларов (более 4 млн рублей). За него боролись певицы Ариана Гранде и Холзи, но в итоге лот достался музею Американской киноакадемии.
«Матрица»
Кем вдохновляемся: главными героями «Матрицы» — Нео, Тринити, Морфеусом и агентом Смитом. Кожаные плащи, лаковые комбинезоны и узкие черные очки — для модников и поклонников киберпанка, строгий костюм агента Смита — для всех остальных.
Образцовый пример: Кайя Гербер, модель, актриса и дочь Синди Кроуфорд, в образе Тринити.
Что еще: вещи, которые носили герои «Матрицы», почти сразу после премьеры перекочевали на подиумы. В 1999 году модный дом Dior представил коллекцию, вдохновленную фильмом, а в 2000-м свою версию нарядов Тринити показала Вера Вонг.
«За бортом»
Кем вдохновляемся: строптивой миллиардершей Джоанной Стэйтон (и снова Голди Хоун!) в одном из самых стильных ромкомов 1980-х. Стэйтон упала с яхты, потеряла память и благодаря одному плотнику превратилась в деревенскую простушку Энни Проффит. Наряды Энни вряд ли годятся в качестве костюма на Хеллоуин, а вот из гардероба Джоанны можно позаимствовать образы с купальниками, накидками, расшитыми пайетками, и замысловатыми солнечными очками.
Образцовый пример: семья арт-дилеров из Майами, которая воспроизвела не только наряд Стэйтон, но и плотника Дина, героя Курта Рассела.
«Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»
Кем вдохновляемся: суперзлодейкой Харли Квинн. Вместо образа с двумя хвостами, красно-синим бомбером и битой можно воспроизвести наряды Харли из «Хищных птиц». Чего только стоят куртка из блестящих полосок и форма для роллер-дерби!
Образцовый пример: рэперша Ники Минаж в классическом образе Харли и в паре со своим грустным мужем Джокером.
Что еще: с момента выхода «Отряда самоубийц» прошло четыре года, но костюм Харли остается одним из самых популярных образов для Хеллоуина.
«Шрэк»
Кем вдохновляемся: неунывающим зеленым огром из, пожалуй, главного мультфильма нулевых, который к 2020-му не растерял своего запала и актуальности.
Образцовый пример: косплееры из TikTok.
«Большой Лебовски»
Кем вдохновляемся: Чуваком, раздолбаем, любителем боулинга и гордым обладателем клетчатых шортов, растянутых маек, нормкор-толстовки и кассетного плеера. Для достоверности можно прихватить ковер и стакан с коктейлем «Белый русский».
Образцовый пример: семь неизвестных мужчин, нарядившихся Чуваками.
Авторы: Вера Бирюкова, Аня Шпильковская