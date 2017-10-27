10 фильмов, из которых можно позаимствовать классные костюмы на Хеллоуин. Внимание: в списке есть «Шрэк»!

Кем вдохновляемся: жуткими близняшками Грейди, трагически погибшими в отеле «Оверлук». В «Сиянии» Кубрика сестры в голубых платьишках и белых гольфах преследовали малыша Дэнни Торренса и просили с ними поиграть.

Образцовый пример: Брюс Уиллис и его ассистент в образе сестер Грейди на хеллоуинской вечеринке М. Найта Шьямалана.