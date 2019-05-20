Что смотреть в кино: «После. Глава 2», «Антебеллум» и «Самый жестокий год»

Жизнь Отем (Сидни Фланиган) текла монотонно: утром — школа, вечером — кассовый аппарат в супермаркете. Но только до момента, когда она узнала, что беременна. Быть матерью Отем не готова, да и серьезных отношений у нее нет. Но по законам штата, где она живет, ей надо получить согласие на аборт от родителей. Отем не хватает сил признаться матери, и она обращается за помощью к двоюродной сестре Скайлар (Талия Райдер). Они берут деньги из кассы супермаркета и садятся на автобус до Нью-Йорка, чтобы найти там подходящую клинику.