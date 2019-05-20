Что смотреть в кино: «После. Глава 2», «Антебеллум» и «Самый жестокий год»

Жанель Моне становится рабыней на плантации, Джессика Честейн и Оскар Айзек участвуют в криминальных разборках, а Меган Фокс берется за автомат.
Билеты в кино можно купить, нажав на соответствующий значок на карточке фильма.
«После. Глава 2»
Продолжение истории двух влюбленных, которые не умеют прощать.
В первом фильме роман Тессы (Джозефина Лэнгфорд) и Хардина (Хиро Файнс-Тиффин) закончился: девушка узнала, что бойфренд начал встречаться с ней на спор. Уверения о том, что потом он по-настоящему ее полюбил, не помогли, и Тесса ушла. Во второй части влюбленные поменялись местами: университетский мачо и циник Хардин пишет возлюбленной по сто СМС в день, а Тесса перестала быть хорошей девочкой. А еще она устроилась на стажировку в издательство и встретила интересного коллегу (Дилан Спроус).
Факты о фильме
- В основе обоих фильмов — роман Анны Тодд «После любви». Он вышел в 2014 году и быстро стал популярен.
- Тодд работала над сценарием сиквела и вошла в число его продюсеров. По ее словам, вторая часть ближе к роману, чем первая.
- Первая часть «После» была коммерчески успешной: на стартовой неделе этот фильм занял первое место по сборам в 17 странах. Похоже, успешным будет и сиквел: в Канаде, например, он стартовал даже лучше оригинала.
- У франшизы сменился режиссер: вместо Дженни Гейдж им стал Роджер Камбл («Жестокие игры», «Форс-мажоры», «Милые обманщицы», «Месть пушистых»).
- Сейчас уже началась работа над третьей и четвертой частями франшизы. Об этом недавно упомянули Джозефина Лэнгфорд и Хиро Файнс-Тиффин.
«Антебеллум»
Хоррор о современной афроамериканке на рабовладельческом Юге.
Вероника Хенли (Жанель Моне) вела благополучную жизнь: писала бестселлеры, занималась активизмом и воспитывала дочь. Но потом она оказалась на рабовладельческой плантации в середине XIX века. И теперь должна выжить и выбраться.
Факты о фильме
- «Антебеллум» — дебютная полнометражная работа Джерарда Буша и Кристофера Ренца как режиссеров и сценаристов. До этого они занимались только коротким метром.
- В США ante bellum — название периода с 1861 по 1865 год (время Гражданской войны).
- Певица Жанель Моне не была уверена, что справится с такой сложной ролью, поэтому долго отказывалась от участия в проекте.
- Продюсеры «Антебеллума» Шон Маккиттрик и Рэймонд Мэнсфилд работали с Джорданом Пилом на фильме «Прочь». Маккиттрик также принимал участие в съемках хоррора «Мы».
«Самый жестокий год»
Криминальные разборки на Манхэттене в 1981 году.
1981-й — самый урожайный год по количеству зарегистрированных преступлений в Нью-Йорке. У бизнесмена Абеля Моралеса (Оскар Айзек), который занимался продажей и транспортировкой топлива, в тот год каждый день угоняли фуры по заказу конкурентов. Но он хотел не сворачивать бизнес, а расширяться и купить нефтяной терминал. Однако банк отказал ему в кредите, а атаки на фуры участились, и тогда Абель и его жена Анна (Джессика Честейн) поняли, что нужно спасать себя и свои жизни.
Факты о фильме
- Премьера «Самого жестокого года» состоялась в ноябре 2014-го, но до нашего официального проката фильм добрался только сейчас.
- Жену главного героя могла бы сыграть Шарлиз Терон — режиссер Джей Си Чендор очень хотел увидеть ее в фильме. Но она отказалась, и роль перешла к Джессике Честейн. Честейн получила за эту работу номинацию на «Золотой глобус».
- На главную мужскую роль в фильме изначально был утвержден Хавьер Бардем, однако он видел персонажа иначе, чем режиссер. Поэтому Бардем из проекта ушел. Узнав об этом, Джессика Честейн написала режиссеру письмо на трех листах, в котором советовала обратить внимание на своего однокурсника Оскара Айзека. Но Чендор и сам рассматривал Айзека на эту роль.
- Национальный совет кинокритиков США назвал «Самый жестокий год» лучшим фильмом 2014-го. Но он собрал в прокате всего 12 миллионов при бюджете в 20. Это так подействовало на режиссера, что он не снимал несколько лет. Следующий его фильм — «Тройная граница» — вышел только в 2019-м.
«Никогда, редко, иногда, всегда»
История одного аборта.
Жизнь Отем (Сидни Фланиган) текла монотонно: утром — школа, вечером — кассовый аппарат в супермаркете. Но только до момента, когда она узнала, что беременна. Быть матерью Отем не готова, да и серьезных отношений у нее нет. Но по законам штата, где она живет, ей надо получить согласие на аборт от родителей. Отем не хватает сил признаться матери, и она обращается за помощью к двоюродной сестре Скайлар (Талия Райдер). Они берут деньги из кассы супермаркета и садятся на автобус до Нью-Йорка, чтобы найти там подходящую клинику.
Факты о фильме
- «Никогда, редко, иногда, всегда» Элизы Хиттман стал участником крупных фестивалей. На «Сандэнсе» он получил специальный приз жюри, а с Берлинале привез «Серебряного медведя».
- Элиза Хиттман отсмотрела более ста молодых актрис на роль Отем. Лучшей оказалась Сидни Фланиган, хотя никакого кинематографического опыта у нее не было.
- Сложнейшую сцену, в которой Отем отвечает на вопросы о случаях сексуального насилия в жизни, Фланиган сыграла с одного дубля.
- В фильме могла появиться Джулианна Мур — продюсеры хотели пригласить ее на крошечную роль социального работника. Но режиссер настояла, чтобы эпизод сыграла женщина, которая действительно работает на этой должности.
- Идея снять этот фильм появилась у Элизы Хиттман в 2012 году, когда газеты написали о смерти семнадцатилетней девушки, которая умерла, когда ей отказали в аборте, хотя у нее был затянувшийся выкидыш.
«Львица»
Львы и люди на грани нервного срыва.
Наемница Сэм (Меган Фокс) руководит операцией в Африке: ей поручено спасать дочь губернатора, которую похитили торговцы людьми. Но ситуация развивается не так, как планировалось, поэтому отряд Сэм оказывается без транспорта, на котором они планировали вывезти людей. Из-за этого наемникам приходится остаться на заброшенной львиной ферме и обнаружить, что не такая она и заброшенная.
Факты о фильме
- Режиссер М. Дж. Бассет с самого начала хотела пригласить на главную роль Меган Фокс, но у продюсеров не было денег на гонорар. Тем не менее сценарий Фокс все-таки выслали, и в итоге она согласилась сниматься за символическую плату.
- Все события в фильме выдуманы, однако львиные фермы существуют на самом деле. В 2019 году на таких фермах содержалось примерно 12 000 львов. Они существуют легально, но животные там содержатся в ужасных условиях. Кроме этого, львов оттуда часто используют как мишени на сафари. Одна из целей фильма — привлечь внимание к этой проблеме.
- М. Дж. Бассет начинала как режиссер-документалист — снимала программы и фильмы о дикой природе. Так что работать в кадре с животными ей уже приходилось.
- Одно из самых слабых мест фильма — компьютерная графика. Львица, с которой сталкиваются наемники, сделана в CGI, но бюджет проекта — всего 500 тыс. долларов, поэтому на ее прорисовку денег не хватило.
Автор: Вера Аленушкина