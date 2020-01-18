Что смотреть дома: «Сквозь снег», «Кобра Кай», «Сказание о принцессе Кагуя»

Со времен англоязычного дебюта Пон Джун-хо успел стать самым известным южнокорейским режиссером в мире, а «Сквозь снег» — пережить еще одну инкарнацию — теперь в формате нетфликсовского сериала. Действие картины разворачивается в последнем поезде на Земле, скованной апокалипсическими льдами. Третируемый в задних вагонах рабочий класс восстает против диктатуры богачей. И если тогда, в 2013-м, фильм Пона азартно обсуждали, скорее, в левых кругах, то с годами он оброс куда более внушительным фан-клубом. «Сквозь снег» оказался вполне универсальным высказыванием о характере и противоречиях позднего капитализма, одинаково понятным на всех континентах. В основе картины — графический роман Жака Лоба и Жан-Марка Рошетта. В ролях — Крис Эванс, Тильда Суинтон, Сон Кан-хо и другие лучшие люди.