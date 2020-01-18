Что смотреть дома: «Сквозь снег», «Кобра Кай», «Сказание о принцессе Кагуя»

Первый англоязычный фильм четырехкратного оскаровского лауреата, сериал про кинозвезду, которая попала в беду, и прощальная картина великого японского аниматора — рассказываем о главных новинках российских и зарубежных стримингов.
«Я ненавижу Сьюзи»
Сериал про злоключения кинозвезды с Билли Пайпер.
Где смотреть: КиноПоиск HD, «Амедиатека»
Проект актрисы Билли Пайпер («Доктор Кто»), которая придумала сериал вместе с писательницей Люси Преббл («Тайный дневник девушки по вызову») и исполнила в нем главную роль. Затухающая кинозвезда Сьюзи Пиклс (Пайпер) вновь оказывается в центре внимания, после того как ее смартфон взломали, а в сеть утекли компрометирующие фото. Сьюзи предстоит спасти карьеру и брак, попутно выяснив, насколько современное общество лояльно к ней настоящей, а не к транслируемому в кино и соцсетях образу.
Сериал будет доступен на КиноПоиск HD по подписке Плюс Мульти с Амедиатекой.
«Сквозь снег»
Пон Джун-хо экранизирует французский комикс про классовую борьбу.
Где смотреть: КиноПоиск HD, Okko, Wink
Со времен англоязычного дебюта Пон Джун-хо успел стать самым известным южнокорейским режиссером в мире, а «Сквозь снег» — пережить еще одну инкарнацию — теперь в формате нетфликсовского сериала. Действие картины разворачивается в последнем поезде на Земле, скованной апокалипсическими льдами. Третируемый в задних вагонах рабочий класс восстает против диктатуры богачей. И если тогда, в 2013-м, фильм Пона азартно обсуждали, скорее, в левых кругах, то с годами он оброс куда более внушительным фан-клубом. «Сквозь снег» оказался вполне универсальным высказыванием о характере и противоречиях позднего капитализма, одинаково понятным на всех континентах. В основе картины — графический роман Жака Лоба и Жан-Марка Рошетта. В ролях — Крис Эванс, Тильда Суинтон, Сон Кан-хо и другие лучшие люди.
Подкаст про «СКВОЗЬ СНЕГ»
«Сказание о принцессе Кагуя»
Последняя работа Исао Такахаты, сооснователя Ghibli.
Где смотреть: КиноПоиск HD, Netflix
Прощальный фильм классика японской анимации Исао Такахаты, задуманный им еще в начале карьеры, в 1960-е. В основе — народная сказка про собирателя бамбука, который обнаружил в стебле крохотную девочку. Новообретенная дочь растет не по дням, а по часам, и пожилые супруги хотят для ребенка королевской жизни, упуская самое главное — удовольствие от жизни как таковой. Изобразительная манера Такахаты, который, в отличие от друга Миядзаки, никогда не рисовал сам, тут принимает характер традиционной, в духе Хокусая, японской живописи.
фильмы студии ghibli
- Путеводитель по Ghibli: 10 главных мульфильмов студии, основанной Хаяо Миядзаки
- Горные ведьмы и кошки-оборотни: Какими японскими мифами вдохновляется Хаяо Миядзаки
- Главные фильмы Ghibli — от «Унесенных призраками» до «Ходячего замка» — на КиноПоиск HD
«Кобра Кай»
История выросшего антагониста из «Парня-каратиста».
Где смотреть: Netflix, YouTube
Cиквел культового «Парня-каратиста» и хитовый оригинальный сериал YouTube о том, кем стал Джонни Лоуренс (Уильям Забка), проигравший в ключевом поединке добродушному Дэнни ЛаРуссо (Ральф Маччио), — теперь на Netflix. Наивная история успеха 30 лет спустя оборачивается драмой о неустроенности и череде неудач: к восьмидесятническому вайбу прибавился горький опыт. Лоуренс оказывается человеком, которому не повезло с наставником и вообще, а ЛаРуссо — просто самодовольным болваном. Однако их пути вновь пересекутся в зале боевых искусств уже в качестве тренеров с разными жизненными философиями.
«Вечная красота»
Салли Хокинс и Дэвид Тьюлис ищут счастье.
Где смотреть: Okko, ivi
Валлийский артист Крэйг Робертс не стал ждать, пока карьера забросит на вершину славы, и решил дебютировать как режиссер в 24, сняв драму о подростках «Просто Джим». «Вечная красота» — его второй, более амбициозный фильм. Герои — взрослые с ментальными заболеваниями (Салли Хокинс и Дэвид Тьюлис), среди вдохновителей — ироничный и мудрый Майк Ли. Может ли параноидальная шизофрения встать на пути жизнелюбия? Никогда, редко, иногда, всегда.
«Восставший Феникс»
Документальный фильм об истории Паралимпийских игр.
Где смотреть: Netflix
Режиссеры Айан Бонхот и Питер Эттедги, снявшие документальный портрет дизайнера Александра Маккуина, заворожены человеческим организмом, и их новая работа посвящена истории Паралимпийских игр. Отношения человека со спортом и телом — два больших нарратива, которые часто пересекаются в фильмах о профессиональных спортсменах. Вот и «Феникс» — кино о том, какие психологические трудности испытывают паралимпийцы в начале карьеры и как сама индустрия спорта адаптировалась к тому, что быстрее, выше, сильнее можно и без руки, и в кресле-каталке.
«Парк судного дня»
True crime o самом опасном парке развлечений.
Где смотреть: HBO Max
Настоящий документальный триллер о парке развлечений Action Park, который работал в Верноне, штат Нью-Джерси, с 1978-го по 1996-й и унес жизни шести человек. Об этом месте ходили легенды. Сотрудники (по большей части подростки) регулярно пренебрегали техникой безопасности, а пиво мог купить даже ребенок; окрестные жители и гости штата даже придумали поговорку: «Ты не из Джерси, если не получил серьезную травму в Action Park». Фильм Сета Поргеса — попытка разобраться, как такое опасное место простояло 18 лет.
«Агрессивная Рэцуко», 3-й сезон
Продолжение сатирического аниме про красную панду.
Где смотреть: Netflix
Лаконичный (по 15 минут эпизод) аниме-хит про скромную красную панду Рэцуко, которая занимается офисной работой в торговой компании и устает как от сверхурочных, так и от пренебрежения окружающих. Единственная ее отдушина — дэт-метал ну и, может быть, мечты о счастливом браке. Населенный кавайными антропоморфными животными сериал умеет скалить зубы, затрагивать острые темы и вообще обнажать бунтующую натуру тихих и забитых мира сего.
«Кутеж»
Винс Вон и вся Америка участвуют в дне народного угара.
Где смотреть: Hulu
В Америке недалекого будущего, наступившего вслед за эрой запойного просмотра (binge watching), люди стали забывать, что такое настоящий запой (binge). В новой комедии Джереми Гарелика вся нация раз в год предается угару в лучших традициях «Отвязных каникул», но, помимо локальных вечеринок, существует и супермегатусовка, куда стремится попасть старшеклассник Гриффин (Скайлер Гизондо из «Диеты из Санта-Клариты» и «Праведных Джемстоунов»). В роли директора, который тоже не может пропустить праздник, — Винс Вон.
Get Duked!
Шотландские подростки убегают от Эдди Иззарда с ружьем.
Где смотреть: Prime Video
Беспардонная шотландская комедия про четырех подростков, которые спасаются от загадочного маньяка (стендапер Эдди Иззард) и надеются, что полиция догонит их раньше. Красота гор, напалм юности, комичный потенциал диких мест и легкий наркотический расфокус — взрывной коктейль нового британского фильма.
Автор: Алексей Филиппов