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Что смотреть дома: Математики, стриптизерши и новая версия «Короля Артура»

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В регулярном обзоре российских и западных стримингов рассказываем про свежий скандинавский нуар, веб-сериал с Дэйвом Франко и мелодраму о поисках себя, в которой Зак Галифианакис играет викинга.

Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на КиноПоиск HD. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.

«Долина соблазна», 1-й сезон

Где смотреть: КиноПоиск HD, «Амедиатека», Starz

В год 25-летия «Шоугелз» стриптиз внезапно оказался хитом сезона: сначала прорывные «Стриптизерши» с Дженнифер Лопес, теперь — мини-сериал Катори Холл. «Долина соблазна» рассказывает восемь историй стриптизерш-афроамериканок из Миссисипи: южная готика, дельта-нуар, злые улицы, неон надежд и немного дрэга — таков рецепт нового шоу амбициозной платформы Starz, которая часто пускается во все тяжкие (см. «Американские боги», «Девушка по вызову» и «А теперь — апокалипсис»).

Смотрите этот сериал на КиноПоиск HD по подписке КиноПоиск + Амедиатека.

«Заложницы: Ячейка 21»

Где смотреть: START, Okko, Wink

Экранизация шведского бестселлера «Ячейка 21» — эхо величия скандинавского нуара — на уровне синопсиса напоминает мозаику из сюжетов Люка Бессона (не случайно в заголовке мини-сериала появились «Заложницы»). Девушка из Румынии, Лида (Иоана Илинка Неаску), приезжает на родину Бергмана за лучшей жизнью, но оказывается вовлечена в секс-работу. Когда девушка решает завязать, обрить голову и начать мстить, ее пути пересекаются с полицейским Эвертом (Леонард Терфельт), который охотится на опасных преступников.

«Гнездо»

Где смотреть: AcornTV

Британский мини-сериал, разыгрывающий сюжет в духе «Джуно»: девушка из Глазго, Кайя (Mиррен Мак из «Полового воспитания»), соглашается (или навязывается?) стать суррогатной матерью для ребенка Эмили (Софи Рандл) и Дэна (Мартин Компстон). Всех участников процесса начинают преследовать неприятные истории — родом из прошлого или возникающие по ходу пьесы. Придумала шоу Николь Тейлор, ранее написавшая несколько серий для «Дракулы» и «Белой королевы».

«Чувственная математика»

Где смотреть: Nonfiction.film

Редчайший для России хит неигрового проката — альманах Екатерины Еременко о нескольких выдающихся математиках (например, Максиме Концевиче и Седрике Виллани). Они рассказывают о задачах, над которыми ломают голову, описывая их через базовые человеческие чувства — вкус, слух, зрение, обоняние. За час картина разрушает предубеждение, что математика — это сухие формулы, выводимые людьми в чертогах разума.

«Сейчас»

Где смотреть: Quibi

Интернет пестрит лонгридами о причинах провала инновационной платформы Quibi, сделавшей ставку на мобильный контент и короткие форматы. Тем временем на сервисе выходит веб-сериал «Сейчас» — черная комедия с Дэйвом Франко, который не может покончить с собой, так как его опередил старший брат. Эд Пол (Франко) обращается к психотерапевту (Билл Мюррей), чтобы не просто найти смысл во всем этом, но научиться жить прямо сейчас.

«Неверные»

Где смотреть: Netflix

По мотивам французской комедии «Право на „лево“» с Жаном Дюжарденом и Жилем Леллушем итальянское телевидение решило снять целый мини-сериал про мужские измены, их разнообразные причины и не менее многоэтажные объяснения феномена. Звездный французский дуэт сменили Риккардо СкамарчоЛоро») и Валерио МастандреаИдеальные незнакомцы»), а каждая новелла, судя по хронометражу, выписана более подробно. К 2020-му хай-концепт «о чем говорят (или занимаются сексом) мужчины» выглядит максимально сомнительно, но сатирические нотки, возможно, уведут «Неверных» в сторону от псевдоироничной самовлюбленной маскулинности.

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«Солнце в ночи»

Где смотреть: КиноПоиск HD, ivi

Никогда не выйдут из моды сюжеты о поисках себя и принятии утраты, а фильм Давида Внендта («Он снова здесь»), основанный на одноименном бестселлере, женит эти сюжеты в рамках мелодрамы. Художница Фрэнсис (Дженни Слейт) уезжает из Нью-Йорка в Норвегию красить чей-то сарай в желтый цвет и в поисках нового начала. Тут она знакомится с Яшей (Алекс Шарп), который приехал похоронить отца. В эпизодах — норвежская природа, Зак Галифианакис, корчащий из себя викинга, и Джиллиан Андерсон.

«Проклятая»

Где смотреть: Netflix

Только подписчики стримингового гиганта перевели дух после «Старой гвардии», как на Netflix новая экранизация комикса — ревизия мифа о короле Артуре от Фрэнка Миллера. Потерявшая мать Нимуэ (Кэтрин Лэнгфорд) знакомится с наемником Артуром (Девон Террелл), который ищет волшебника Мерлина (Густаф Скарсгард). Именно Нимуэ, которой только предстоит стать легендарной Владычицей озера, поможет будущему королю одолеть Утера и его красных паладинов. Опустим, что последние десятилетия Миллер пытается повторить былые триумфы, а его рубленый черно-белый рисунок работает совсем в иной плоскости, чем видеоряд бюджетного фэнтези.

«Алиенист. Ангел тьмы»

Где смотреть: TNT, с 19 июля

Второй сезон мини-сериала «Алиенист» — экранизации романа Калеба Карра, в котором психиатр ловит преступников в Нью-Йорке конца XIX века, преодолевая сопротивление бюрократического аппарата. С коррумпированными институтами опять борются алиенист Ласло Крайцлер (Даниэль Брюль), репортер The New York Times Джон Мур (Люк Эванс) и покинувшая полицию ради частной практики Сара Говард (Дакота Фаннинг). Спусковым крючком для новых расследований в городе грехов становится похищение дочери испанского консула.

«Резьба по дереву»

Где смотреть: ArtDocMedia

Чуткий часовой документальный фильм о хрупкости жизни на примере кружков резьбы по дереву при нескольких израильских домах престарелых. Этот проект в начале нулевых запустил писатель и художник Саша Галицкий, а Инна Лесина, ученица Марины Разбежкиной, засняла старость, часто выпадающую из фокуса кино и жизни. Биография Галицкого частично стала основой для фильма «Ван Гоги» Сергея Ливнева, где на титрах также показывали кадры из «Резьбы».

Автор: Алексей Филиппов

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