Что смотреть дома: Математики, стриптизерши и новая версия «Короля Артура»

Никогда не выйдут из моды сюжеты о поисках себя и принятии утраты, а фильм Давида Внендта («Он снова здесь»), основанный на одноименном бестселлере, женит эти сюжеты в рамках мелодрамы. Художница Фрэнсис (Дженни Слейт) уезжает из Нью-Йорка в Норвегию красить чей-то сарай в желтый цвет и в поисках нового начала. Тут она знакомится с Яшей (Алекс Шарп), который приехал похоронить отца. В эпизодах — норвежская природа, Зак Галифианакис, корчащий из себя викинга, и Джиллиан Андерсон.