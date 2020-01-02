Что нового показала «Меломанка» с Зои Кравиц?

На КиноПоиск HD вышла «Меломанка» — новая экранизация книги «Hi-Fi» британца Ника Хорнби. Снять сериал по роману предложила Зои Кравиц, это ее любимая книга. Она же сыграла главную роль.
Роман британца Ника Хорнби «Hi-Fi» (в оригинале «High Fidelity» — это значит и высокую точность воспроизведения звука, и преданность своему делу), вышедший в 1995-м, стал этаким слепком золотых лет брит-попа, которые как раз пришлись на середину 1990-х. Протагонист Роб — это 35-летний владелец небольшого магазинчика винила в Северном Лондоне, личная жизнь которого полетела к чертям. После расставания с любимой девушкой герой начинает анализировать прошлые отношения.
Известность британскому роману принес фильм «Фанатик» Стивена Фрирза. В роли живущего теперь в Чикаго Роба появился звезда конца 1990-х Джон Кьюсак, а на месте его друга Барри — не менее популярный комик Джек Блэк. Также в картине снялась Кэтрин Зета-Джонс. В отличие от книги, действие фильма разворачивалось не в Британии, а в США. Сейчас взгляды и поступки главных героев «Фанатика», без конца обсуждающих своих бывших, выглядят весьма устаревшими (в какой-то степени их даже можно назвать токсичными). Актуализировать материал взялись актриса Зои Кравиц и команда сериала «Жизни матрешки».
Разбираемся, как изменился взгляд на роман Хорнби в 2020 году и какие отсылки к первой экранизации есть в «Меломанке».
1
Теперь Роб — женщина
Первым значительным изменением «Меломанки» стала ее главная героиня. Роб из мужчины, страдающего кризисом среднего возраста, трансформировался в девушку-бисексуалку (ее и сыграла Кравиц). В сюжетообразующем списке пяти главных расставаний героини — четыре парня и одна девушка. Ведет себя Роб тоже несколько иначе: присущий ее книжной версии снобизм рассеялся, а музыкальные предпочтения стали более разнообразными и осознанными — от Fleetwood Mac и Дэвида Боуи (по которому Роб особенно фанатеет) до Blondie и Swamp Dogg.
2
Новые герои
Главная комическая сила фильма 2000-го — герой Джека Блэка, Барри — здесь стал чернокожей девушкой Чериз, мечтающей ворваться в музыкальные чарты со своими песнями. За юмор и харизму в «Меломанке» отвечает именно эта героиня, которую сыграла Да’Вин Джой Рэндольф. До сериала актриса и певица успела появиться в комедии с Эдди Мёрфи «Меня зовут Долемайт» и сыграть в бродвейском мюзикле «Привидение» — сценической адаптации фильма с Деми Мур, Патриком Суэйзи и Вупи Голдберг. За артистическую яркость и вокальные способности Рэндольф была номинирована на «Тони».
3
Больше внимания второстепенным героям
Создатели сериала переосмыслили не только образ Барри. Так, знакомый нам по сериалам «Тик» и «Охотник за разумом» Дэвид МакЭлфреш сыграл неуверенного в себе друга Роб, Саймона. В течение сериала он пытается принять свою сексуальность, выстраивает отношения с будущим парнем и соседями по квартире, а в восьмом эпизоде даже рассказывает о своем очень необычном списке главных расставаний (спойлерить не будем!). Ни в «Фанатике», ни в книге третий владелец винилового магазина столько внимания не получал. Геем он тоже не был.
4
Смена локации
В «Меломанке» магазин винила Роб находится не в Лондоне (как в романе) и даже не в Чикаго (как в «Фанатике»), а в районе Краун-Хайтс нью-йоркского Бруклина. Исторически эту часть города делили афроамериканцы и евреи. Но Роб всячески избегает родного района; для прогулок героиня чаще предпочитает более северные (а еще более белые и модные) бруклинские районы Уильямсберг и Гринпойнт.
5
Музыка
Хронометраж сериала и разнообразные вкусы героев сделали саундтрек «Меломанки» по-настоящему впечатляющим. В разных эпизодах появляются композиции Talking Heads, The Notorious B.I.G, Принса, Grateful Dead, Beastie Boys, Джимми Хендрикса, Селин Дион и других (весь плейлист можно найти здесь).
Кроме того, сыгравший в сериале шотландский певец и актер Томас Доэрти записал для саундтрека несколько оригинальных композиций. А Рэндольф перепела песню «I Believe» Стиви Вандера для финала, которая также звучала и в «Фанатике». Но в целом саундтрек сериала стал более панковым. Роб, как и в фильме, слушает The Velvet Underground и Боба Дилана, но вместе с тем в сериале можно услышать Dead Kennedys, Circle Jerks и даже G.B.H.
6
Пасхалки
При всех попытках оторваться от «Фанатика» в сериале есть несколько любопытных отсылок к первой экранизации. Подражая Кьюсаку, Кравиц, к примеру, ломает четвертую стену, общаясь со зрителем. А также носит определенные наряды — с актера будто бы сняли кожаную куртку или футболку Dickies.
А еще создатели «Меломанки» покадрово воссоздают некоторые сцены из «Фанатика». Например, во втором эпизоде мы видим, как Роб отшивает посетителя, а затем идет на концерт, где в точности, как герой Кьюсака, говорит: «Я раньше ненавидела эту песню, а теперь мне вроде нравится». Интересно, что в фильме 2000-го эту композицию пела героиня Лизы Боне, мамы Зои Кравиц.