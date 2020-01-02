Что нового показала «Меломанка» с Зои Кравиц?

Роман британца Ника Хорнби «Hi-Fi» (в оригинале «High Fidelity» — это значит и высокую точность воспроизведения звука, и преданность своему делу), вышедший в 1995-м, стал этаким слепком золотых лет брит-попа, которые как раз пришлись на середину 1990-х. Протагонист Роб — это 35-летний владелец небольшого магазинчика винила в Северном Лондоне, личная жизнь которого полетела к чертям. После расставания с любимой девушкой герой начинает анализировать прошлые отношения.

Известность британскому роману принес фильм «Фанатик» Стивена Фрирза. В роли живущего теперь в Чикаго Роба появился звезда конца 1990-х Джон Кьюсак, а на месте его друга Барри — не менее популярный комик Джек Блэк. Также в картине снялась Кэтрин Зета-Джонс. В отличие от книги, действие фильма разворачивалось не в Британии, а в США. Сейчас взгляды и поступки главных героев «Фанатика», без конца обсуждающих своих бывших, выглядят весьма устаревшими (в какой-то степени их даже можно назвать токсичными). Актуализировать материал взялись актриса Зои Кравиц и команда сериала «Жизни матрешки».

Разбираемся, как изменился взгляд на роман Хорнби в 2020 году и какие отсылки к первой экранизации есть в «Меломанке».