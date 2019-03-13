Коронавирус и кино. Как эпидемия испытывает индустрию

Новости об отменах и переносах всего на свете продолжают поступать ежедневно. Пока что не понятно, когда кончится кризис, но в киноиндустрии уже начинают подсчитывать возможные убытки и искать пути решения проблемы. Наряду с авиацией, туризмом и общественным питанием кино — та сфера экономики, которая из-за нового коронавируса и всеобщего карантина пострадает особенно сильно.

Закрытие кинотеатров

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Кинотеатры полностью закрыты в Южной Корее, Японии, Италии, Франции, в США работает только 20% залов. Уже уик-энд 13—15 марта в американском прокате стал худшим по общей прибыли за почти 20 лет, с сентября 2000 года, когда цена доллара (и, соответственно, билета в кино) была совсем другой. Несмотря на три новых фильма в широком прокате, индустрия заработала за три дня всего 55,3 млн долларов (для сравнения: в первый уик-энд февраля только первая десятка релизов принесла в целом более 64 миллионов). И вот уже на этой неделе закрылись двери всех крупных сетей мультиплексов, а новых релизов в пятницу, 20 марта, не планируется вовсе.

В России закрылись все площадки, подведомственные Минкульту. В остальных кинотеатрах столицы введено ограничение на продажу билетов — не более 50 штук на сеанс. В кинотеатрах городской сети «Москино» отменили все бесплатные мероприятия. В других городах также вводят ограничения на посещение залов — к примеру, продают только половину зала, так чтобы зрители сидели через кресло.

«Бладшот»

В России именно кинотеатры — главная пострадавшая сторона, считает Александр Нечаев, главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика»: «Еще до введения ограничительных мер со второй половины марта фиксировалось падение посещаемости, особенно это стало заметно в уик-энд, когда вышел „Бладшот“ (12 марта). Все аналитики прогнозировали ему кассу на уровне 200 млн рублей, а он собрал в российском прокате 160 миллионов. А в начале этой недели, 16—17 марта, посещаемость российских кинотеатров упала вдвое — с 405 000 человек в день до 208 000».

Перенос фильмов

Голливудские студии отложили прокат потенциальных хитов: «Не время умирать» о Джеймсе Бонде, «Мулан», «Тихое место 2» и «Форсаж 9»; последней жертвой стала «Черная Вдова» — тентпол Marvel со Скарлетт Йоханссон (полный список всех отмененных из-за эпидемии релизов и мероприятий можно посмотреть тут). Этим дело, скорее всего, не ограничится, ведь каждый фильм, перенесенный на осень, спровоцирует перенос одного осеннего фильма на зиму или на 2021 год.

«Не время умирать»

Каждая перемена планов будет стоить студиям денег. Сообщают, что на «Не время умирать» будет потеряно 30—50 млн долларов, на «Тихом месте 2» — около 30 миллионов. Общие убытки Голливуда пока оцениваются в 17 млрд. — и это если коронавирусный кризис закончится не позже мая.

Переносы начались еще до распространения инфекции в Америке, из-за прекращения всякой общественной жизни в Китае, второй в мире стране по числу киноэкранов. Пик китайского проката приходится на Новый год по лунному календарю, который в этом году начался 25 января — к этому моменту эпидемия уже накрыла КНР. В 2019 году общий китайский бокс-офис в одни только праздничные выходные достиг 360 млн долларов, а за 2020-й было продано билетов всего на 238 миллионов.

В последние дни в Китае регистрируется очень мало новых случаев заражения, но страна опасается второй волны коронавируса, так что жесткие ограничения в общественной жизни сохраняются. Кинотеатрам разрешено возобновить работу, но с очень большими ограничениями: зрители обязаны указывать полное имя и адрес при покупке билетов; кинотеатры обязуются продавать не больше половины мест и регулярно дезинфицировать залы. Вероятно, что-то подобное ждет и западные страны, когда пик эпидемии пройдет (хотя регистрация с именем и адресом выглядит как типично китайское нововведение, в Америке такое ввести не получится). Но большинство китайцев, согласно опросам, не пойдут в кинотеатры, пока вирус на территории страны не побежден окончательно.

«Стрельцов»

В России тоже все плохо. «Март и апрель для российского проката будут провальными, — прогнозирует Нечаев. — В марте остались только релизы независимых компаний, в апреле правда есть "Стрельцов", которого официально пока не сдвигали. При этом отличные сборы января и февраля давали надежду на то, что как минимум первый квартал будет одним из самых успешных в современной истории российского кинопроката. Сейчас уже очевидно, что прогнозы не сбудутся. В то же время для релизов независимых дистрибьюторов сейчас сложилась хорошая ситуация. В расписании не будет нового «Джеймса Бонда», но будет комедия «Мой шпион». Впрочем, у мейджорского релиза аудитория шире, чем у релиза независимых компаний. Поэтому рост сборов у независимых релизов, конечно, не покроет убытки кинотеатров».

Шансы для стриминга

Как ни странно, даже в такой ситуации могут быть и выигравшие, а именно телевидение и стриминг. Кино всегда было великим утешителем в трудные времена, вряд ли сейчас будет иначе, тем более что нужно же чем-то заполнять дополнительный досуг. В том же Китае из кинотеатров в онлайн перенесли две крупнейшие новогодние премьеры — комедии «Выход жирного дракона» и «Затерянные в России». Компания «Хуаньси» выложила «Затерянных в России» 24 января для бесплатного просмотра, фильму удалось всего за несколько дней собрать 600 миллионов просмотров (население Китая — 1,39 миллиарда человек) и привлечь новых подписчиков. Universal уже выпустила «Тролли. Мировой тур» не только в кинотеатрах, но и на онлайн-площадках, вскоре после премьер на стриминг отправились «Человек-невидимка», «Эмма.», «Охота», а также «Харли Квинн» и «Джентльмены».

«Тролли. Мировой тур»

Если кризис затянется, нельзя исключать, что подобная судьба ждет, например, «Черную Вдову» или того же «Бонда», и окончательная победа Netflix над кинопрокатом окажется еще ближе. Даже во Франции, где кинотеатры имеют огромные законодательные преференции, уже идут разговоры о том, чтобы отменить знаменитое трехлетнее окно между прокатом и релизом на видео или хотя бы приостановить это правило. А европейское правительство уже обратилось к стриминг-платформам с просьбой не показывать видео высокого разрешения, чтобы не создавать лишней нагрузки на интернет. Поэтому не факт, что на время эпидемии онлайн-кинотеатры станут полноценной заменой настоящим и смогут навсегда изменить привычки зрителей.

«Черная Вдова»

Как-то очертить перспективы стриминга в карантинные месяцы смогут результаты онлайн-проката «Троллей». Но сработает ли такая модель в России, даже если она окажется эффективной для Америки? «Мы уже видим, как российские онлайн-кинотеатры объявляют или бесплатный доступ, или условную плату за подписку. — говорит Нечаев. — Но конкретные цифры роста стриминга спрогнозировать сложно. Если официально будет введен карантин как минимум в городах-миллионниках, я думаю, что трафик будет ощутимо большой. Что касается онлайн-премьер, думаю, китайская модель в России точно не сработает. Сейчас все ждут, когда фильмы можно будет вернуть в кинотеатры, чтобы продавать на них билеты».

Заморозка съемок

Проблемы у киноиндустрии будут не только из-за кинотеатров. Остановлено производство большинства заметных проектов — съемки «Бэтмена», «Фантастических тварей 3» и «Последней дуэли» Ридли Скотта и сиквела «Аватара» (про который все и так забыли), подготовка к съемкам новой «Миссия: невыполнима» в Венеции, одном из крупнейших очагов нового коронавируса. Страдает и телевидение: в Новой Зеландии поставили на паузу производство сериала Amazon по «Властелину колец»; приостановлена работа над всеми проектами Netflix.

«Бэтмен»

Такие меры принимают не только в Америке и Европе, но и в остальном мире. В Индии, к примеру, болливудские профессиональные объединения договорились остановить производство 19 марта. Все это, разумеется, означает не только срыв сроков, но и денежные убытки. Студии, связанные контрактными обязательствами, обязаны платить гонорары основным творческим кадрам даже на время простоя. Фрилансеры-исполнители же рискуют на время остаться без работы и, соответственно, без доходов вместе с кассирами кинотеатров и киномеханиками. Американские профсоюзы говорят о сокращении 120,000 рабочих мест во время эпидемии.

Впрочем, унывают не все. Например, Тимур Бекмамбетов продолжает съемки своего авиа-боевика «Фау-2. Побег из ада» дистанционно: производство картины ведется в павильонах «Ленфильма», а сам продюсер следит за ними из Москвы с помощью платформы Microsoft Teams.

Отмена фестивалей

И, конечно, один за другим отменяются кинофестивали — от крупнейших в Америке («Трайбека» и SXSW) до смотров местного значения. Очевидно, что в условиях Франции, где сейчас запрещены собрания более ста человек, не состоится и главный в мире Каннский кинофестиваль, запланированный на середину мая. Дирекция до сих пор молчит, но, по сообщениям прессы, официальное заявление готовится и будет обнародовано в скором времени.

Красная дорожка Каннского кинофестиваля

«Каннский кинофестиваль отменялся и раньше, — говорит Андрей Плахов, почетный президент FIPRESCI и обозреватель газеты „Коммерсантъ“. — Первый фестиваль отменили 1 сентября 1939 году в связи с началом Второй мировой войны, он состоялся спустя 7 лет, в 1946-м. Потом был кризис 1968 года, который затронул и Каннский, и другие фестивали. Но из того кризиса кинематограф и фестивали вышли, хотя он был очень серьезным и во многом изменил траекторию фестивального движения. Но нынешняя ситуация абсолютно новая, беспрецедентная. Все привыкли к тому, что существует некий годовой цикл, в который вписываются как вехи Каннский фестиваль, Венецианский фестиваль и некоторые другие события. Конечно, их отмена будет большим ударом по индустрии».

Также беспокойство вызывает отмена форума «Российский кинобизнес», который был запланирован на середину апреля. — добавляет Нечаев. — Это ключевое событие для российской индустрии, которое пришло на смену кинорынкам в 2019 году».

Апрельский рынок телеконтента MIPTV был отменен уже давно, но если в нем участвуют в основном большие компании, для которых такой сбой будет менее болезненным, то на майский кинофестиваль рассчитывали многочисленные независимые прокатчики и студии. Для них пропуск огромного Каннского кинорынка будет тяжелым ударом: именно там каждый год находят дистрибьюторов независимые фильмы и арт-кино со всего мира.

В лучшем случае фильмы, которые должны были отправиться в Канны, окажутся на больших осенних фестивалях типа Торонто и даже Сан-Себастьяна (а то и Венеции, если эпидемию в Италии удастся быстро победить). Сами Канны сохраняют хорошую мину при плохой игре: масштабное событие с бюджетом в 32 млн евро оказалось не застраховано от форс-мажоров, но администрация уверяет, что средств хватит дотянуть до следующего года. Перенос на осень (по примеру телевизионного фестиваля Canneseries, обычно параллельного MIPTV) фестиваль не рассматривает.

О проведении эрзац-фестиваля онлайн, как в случае с SXSW, который даже собирается виртуально раздать призы, в Каннах тоже не может быть речи. Все последние годы фестиваль поддерживал традиционную модель кинопоказа в зрительном зале даже ценой конфликта с Netflix. К тому же Канны — это не только бизнес-мероприятие, но и символическое событие, без звезд на красной дорожке фестиваль потеряет свою идентичность.

«На фестивалях, если они вернутся к осени, усилится борьба за одни и те же фильмы, а некоторые за это время утратят актуальность, так называемую девственность, — поясняет Плахов, уверенный в том, что нынешний кризис фестивалей хоть и случайность, но закономерная. — Произойдет невероятная путаница. Налаженный цикл, складывавшийся десятилетиями, будет сломан. Каковыми окажутся последствия, можно только гадать. Но очевидно, что они потребуют перемен в целом в фестивальных институциях. Может быть, фестивальное движение в его нынешнем виде вообще прекратит свое существование. Ведь старая структура фестивального да и коммерческого проката во многом себя изжила. Это видно по целому ряду признаков. Мы переходим в другую эпоху — „карантинного“ и виртуального интернет-проката». Действительно, независимые дистрибьюторы уже рассматривают возможность проведения виртуального кинорынка в случае отмены Канн.

Что дальше?

Зависит в первую очередь от самого нового коронавируса и эффективности мер, которые против него принимаются. Делать точные прогнозы никто не рискует. Но индустрия уже начала искать пути выхода из кризиса. Влиятельный «Клуб европейских продюсеров» в Париже представил план из десяти пунктов, который должен помочь компаниям расплатиться с сотрудниками и не обанкротиться. Среди предлагаемых мер — прощение налогов, участие государства в погашении страховок (ведь страховые компании применяют пункты о форс-мажоре) и компенсации за простои кинотеатров. Российская Ассоциация владельцев кинотеатров уже сделала соответствующий запрос премьер-министру Михаилу Мишустину (кинотеатры просят, в частности, о снижении налогов и о предоставлении им кредитных каникул). Можно ожидать, что часть нагрузки ляжет на владельцев недвижимости, которым придется списывать арендную плату (новых арендаторов в здание кинотеатра найти все равно не получится). В любом случае спасение утопающих не может стать делом лишь самих утопающих. Не только в кино, но и вообще в ситуации пандемии.