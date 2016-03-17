Форум «Российский кинобизнес» перенесен из-за пандемии коронавируса

Организаторы международного форума «Российский кинобизнес» объявили, что весеннее мероприятие переносится на неопределенный срок из-за вспышки коронавируса. Изначально его хотели провести с 12 по 16 апреля в московском кинотеатре «Октябрь».

«Мы проделали большую работу, чтобы проанализировать и оценить ситуацию с распространением вируса на территории РФ, в ваших городах и в Москве, — говорится в заявлении. — К сожалению, в сложившихся условиях, когда нестабильна экономическая ситуация, изменены даты старта крупных релизов, введен режим ограничений для посещения кинотеатров и общественных мест, проведение полноценного результативного форума под большим вопросом».

В пресс-службе уточнили, что форум могут провести в июне 2020 года в Сочи в том случае, если состоится кинофестиваль «Кинотавр». Этот вариант обсуждался с руководством фестиваля, но окончательное решение будет озвучено не раньше середины апреля. При этом зимняя сессия форума по-прежнему заявлена на конец года.

«Российский кинобизнес» — мероприятие, объединяющее представителей киноиндустрии России и стран СНГ. В рамках форума проходят мастер-классы, семинары и презентации лидеров российского и мирового кинорынка.

16 марта после скачка заболеваний COVID-19 в России мэр Москвы Сергей Собянин запретил проводить в городе мероприятия в помещениях, если число участников превышает 50 человек. Это автоматически сократило вместимость кинозалов до 50 мест. Часть столичных кинотеатров, например сеть «Москино», «Пионер» и «Центр документального кино», уже объявили о прекращении работы до апреля. Также был отменен Московский международный кинофестиваль, который должен был пройти с 22 по 29 апреля.

Позднее министерство культуры временно закрыло все подведомственные объекты: музеи, театры, цирки, филармонии и кинотеатры. Соответствующий указ был опубликован на сайте ведомства, а рекомендации направлены в региональные органы управления культуры.

Источник: Пресс-служба форума «Российский кинобизнес»

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