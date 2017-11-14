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«Ничего не понятно, но Кавилл красивый»: Что в соцсетях пишут о «Ведьмаке»

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На Netflix вышел первый сезон «Ведьмака» — экранизация цикла фэнтези-рассказов Анджея Сапковского и просто один из самых ожидаемых сериалов года. Смотрим, что пишут о нем в социальных сетях.

Реакции

Мнения зрителей о сериале очень сильно разделились: кто-то называет «Ведьмака» отличной экранизацией, а Генри Кавилла — лучшим воплощением Геральта из Ривии. Другие считают, что шоу слишком запутано и создано без уважения к первоисточнику. Больше всего возмущаются фанаты из Восточной Европы: им не нравятся чернокожие эльфы, слишком привлекательный Ведьмак и постановка боев. При этом рейтинг сериала на КиноПоиске — 7,6, а зрительский рейтинг на Rotten Tomatoes — 92%. Критики встретили сериал чуть более прохладно (58%), а редакторы издания Entertainment Weekly и вовсе поставили сериалу 0 из 10. Правда, они проматывали серии (например, эпизод с оргией) и путались в персонажах.

Мемы

Про героев «Ведьмака» уже начали появляться мемы. Больше всего зрители шутят про дуэт Геральта и барда Лютика, который напомнил многим Шрека и Осла.

Перевод: «Ведьмаку заплатите чеканной монетой».

Еще в соцсетях сравнивают героев «Ведьмака» с персонажами других сериалов и фильмов — Леголасом из «Властелина колец», Люциусом Малфоем из «Гарри Поттера» и Зеной.

Перевод: «Новый Соник выглядит отлично».

Песня Лютика

Больше всего зрителям понравилась песня Лютика «Ведьмаку заплатите чеканной монетой». Ее называют одним из лучших сериальных саундтреков. Песню написали композиторы Соня Белоусова и Джиона Остинелли, а спел Джои Бэти, исполнитель роли Лютика.

Перевод: «„Ведьмаку заплатите чеканной монетой“ в исполнении Лютика — один из лучших ТВ-саундтреков всех времен».

На YouTube уже появилась десятичасовая версия «Ведьмаку заплатите чеканной монетой».

Таймлайн событий

А на Reddit выложили таймлайн событий. В нем объясняется, в каком временном отрезке разворачиваются сюжетные линии Геральта, Йеннифэр и Цири.

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