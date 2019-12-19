Находка дня: Netflix ищет человека на должность ведьмака

В честь выхода сериала «Ведьмак» на сайте стриминг-сервиса Netflix появилось объявление о поисках человека в отдел охраны, однако написано оно весьма оригинально: компания ищет младшего Ведьмака.

«Вы инициативный и целенаправленный волк-одиночка? Вы любите решать проблемы и убивать монстров (буквально и фигурально)? Вы испытываете радость, вонзая серебряный меч в магического зверя? Если так, то для вас есть потрясающая работа на Netflix!»

Кандидату на эту должность предстоит защищать 158 миллионов подписчиков, которым нравится смотреть самый разный телеконтент — от документальных сериалов до игровых фильмов. Работать придется в разных местах, поскольку Netflix существует в 190 странах.

Ведьмаку, как говорится в объявлении, необходимо иметь собственное оборудование (лошадь, два меча, разнообразные зелья обязательны, броня, цепи и прочие предметы просто рекомендованы) и быть многозадачным. По работе придется убивать монстров, тварей, демонов и т. д.

Среди требований к кандидату: четыре года обучения в сертифицированной школе Ведьмаков, умение несколько раз подряд поднимать нечто весом несколько сотен фунтов, не бояться работать в одиночку, уметь отличать меньшее зло от высшего блага, проявлять отличные словесные коммуникационные способности (умение писать будет плюсом). Кроме того, необходимо согласиться, что страшные монстры — те, кого мы создаем сами.

Помимо имени и адреса электронной почты, требуется видео (хронометражем максимум в 1 минуту), в котором нужно объяснить все детали своего опыта. Резюме высылать по адресу: witcherforhire@netflix.com.

Источник: Netflix

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