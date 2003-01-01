«Не трогай Плотву»: Финальный трейлер сериала «Ведьмак»

Геральт из Ривии — один из самых известных героев фэнтези-литературы. Суровый, циничный охотник на монстров, странствующий из деревни в деревню, выполняя опасные заказы, он сразу приглянулся читателю. Фанаты романов Анджея Сапковского давно ждут достойную экранизацию приключений Геральта и поэтому с подозрением относятся к проекту Netflix с Генри Кавиллом в главной роли, премьера которого состоится 20 декабря.

Создатели «Ведьмака» не раскрывают, какие именно сюжеты из романов Сапковского будут использованы в сериале. Известно, что Геральт ввяжется в политические интриги местных правителей и будет вовлечен в сложный узел противостояния северных королевств и могущественной южной империи Нильфгаард. Геральт становится защитником юной Цири, которой интересуются влиятельные силы.

Все серии выйдут 20 декабря на Netflix.

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