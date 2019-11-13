Netflix продлил сериал «Ведьмак» на второй сезон

За месяц до премьеры первого сезона стрим-сервис Netflix заказал производство второго сезона сериала «Ведьмак». Съемки продолжения стартуют в Лондоне в начале 2020 года. Лорен Шмидт Хиссрич вернется в качестве шоураннера проекта. Релиз второго сезона состоится в 2021 году.

Geralt's adventure is only beginning....



The Witcher has been renewed for Season 2! pic.twitter.com/6iPrUFeujI — Netflix US (@netflix) November 13, 2019 «Приключения Геральта — это только начало. „Ведьмак“ продлен на второй сезон!»

Сериал «Ведьмак» — адаптация цикла романов Анджея Сапковского в жанре темного фэнтези. Действие разворачивается в мире, где монстры и люди вынуждены делить территорию. И когда чудовища становятся слишком опасными, обычные люди прибегают к помощи ведьмаков — охотников на монстров. Один из лучших ведьмаков в своем деле — Геральт из Ривии, который регулярно оказывается в самом эпицентре важных событий.

Из личных принципов Геральт держится подальше от человеческих разборок и предпочитает ограничиваться получением и выполнением контрактов. Лишь по воле судеб он вынужден ввязаться в политические интриги местных правителей и в итоге оказывается вовлечен в сложный узел противостояния северных королевств и могущественной южной империи Нильфгаард. Так Геральт становится защитником юной Цири, которой интересуются влиятельные силы.

Восьмисерийный первый сезон «Ведьмака» выйдет на Netflix 20 декабря 2019-го.

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