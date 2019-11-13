До и Босли: Как менялись «Ангелы Чарли»

«Жили-были три маленькие девочки, которые ходили в полицейскую академию. Каждой из них были поручены опасные задания, но я вытащил их из этого ада, и сейчас они работают на меня. Мое имя — Чарли». С такого вступления начинался каждый эпизод самых первых «Ангелов Чарли». Рассказываем, как за сорок с лишним лет, пройдя несколько инкарнаций, супершпионки в интересных нарядах попали в актуальную повестку.

Оригинальный сериал ABC (1976—1981)

Проект Ивана Гоффа и Бена Робертса одним из первых в поп-культуре попробовал отдать женщинам традиционно мужские роли супершпионов (хотя до него это успешно делали бондиана — см. «Голдфингер» — и экранизации истории Маты Хари). Но все-таки жанровый телеландшафт 1970-х был населен почти исключительно мужчинами: самые важные секретные миссии выполняли агенты Джон Дрейк («Опасный человек»), Дэн Бриггс («Миссия: невыполнима») и Льюис Эрскин с Артуром Уардом («ФБР»).

Первых «ангелов» сыграли Жаклин Смит, Кейт Джексон и Фарра Фосетт (в следующих сезонах двух последних заменили две Шерил — Лэдд и Хэк). Смит и Джексон стали по-настоящему известными именно благодаря «Чарли». Получив статус секс-символов, актрисы обеспечили себе уверенный карьерный рост: Смит в дальнейшем снялась в более чем 25 телевизионных фильмах и основала собственный бренд парфюма и одежды. Джексон повторила телесудьбу коллеги, но в ее рабочей биографии есть и упущенный шанс: в 1978-м актрисе предлагали главную роль в семейной драме Роберта Бентона «Крамер против Крамера», но из-за плотного съемочного графика та отказалась. Роль эта, как мы знаем, досталась Мэрил Стрип и принесла ей «Оскар».

А Фосетт с самого начала светилась ярче других «ангелов». Еще до выхода сериала актриса попозировала в купальнике для постера, который стал самым продаваемым в истории. Фильмография ее ждала тоже довольно длинная и интересная: с десяток телекартин, а также «Бегство Логана» Майкла Андерсона и «Апостол» Роберта Дювалла.

Развивая логику рокировки ролевых моделей, сериал довольно пренебрежительно обращался с персонажами-мужчинами. Самого миллионера Чарли Таусенда, работодателя шпионок, зритель мог определить только по голосу актера Джона Форсайта, а его полный комедийных черт связной Босли (Дэвид Дойл) вызывал улыбку. Любимым ругательством суперагенток в бикини была «мужская шовинистская свинья», так что шоу вызывало у прогрессивных зрителей настоящий когнитивный диссонанс (тогда еще поборники свободы женщин не разрешали им одеваться так откровенно, и женские образы в фильме воспринимались, безусловно, как легкая эротика, предназначенная для мужчин). А таких сознательных зрительниц, годами хейтвотчивших «Ангелов Чарли», было довольно много. По Америке тихо, но уверенно катилась вторая волна феминизма, 1975 год был объявлен ООН Международным женским годом, а президент Форд даже учредил национальную комиссию, наблюдавшую за достойной организацией и проведением соответствующих мероприятий в США. Кульминацией праздника стали Национальная женская конференция и учреждение Национальной ассоциации женских исследований в 1977-м.

Дилогия МакДжи (2000, 2003)

Вышедшие на рубеже эпох новые «Ангелы» синтезировали в себе традиции бондианы (ирония, сексапил, лакшери) и эстетику видеоклипов (на конец 1990-х пришелся бум киногеничных певиц, к примеру той же Бритни Спирс). Важное обстоятельство: киноребут истории появился благодаря воли одной женщины — Дрю Бэрримор, которая не только сыграла одну из главных ролей, но и выступила ведущим продюсером серии. О неочевидной сейчас революционности тех «Ангелов» говорит, к примеру, такой факт: роль Александры Мандей Бэрримор настойчиво предлагала Анджелине Джоли, но та, только что снявшаяся в «Ларе Крофт» (фильм выйдет лишь в 2001-м) отказалась, не желая портить себе амплуа еще одной ролью «сильной женщины».

Режиссером киноверсии стал бывший клипмейкер МакДжи (для него «Ангелы» — дебют в кино). Он задает новой франшизе очень актуальный тон повествования: чрезмерная яркость красок рисует вульгарную рекламно-клиповую картинку, динамичный монтаж активно использует зрелищные находки музыкальных роликов (экран то троится, то перематывается) и кинохитов (например, буллет-тайм из «Матрицы» Вачовски), а обдуваемые вентилятором и открывающие дверь с ноги героини откровенно переигрывают. Саундтрек собирает палитру музыкальных вкусов американцев 1990-х: здесь Майкл Джексон, Korn, Mötley Crüe, Wham! , The Prodigy, Blur и Destiny’sChild. Солистку последнего коллектива, певицу Бейонсе, даже рассматривали на роль одного из «ангелов» — Алекс, но в итоге партию отдали Люси Лью, оставив от будущей суперстар лишь голос в музыкальном сопровождении.

В целом новые «ангелы» принципиально не отличались от старых. Они очень часто (и порой нелепо) меняли наряды, пеклись о состоянии причесок во время сражений и вообще работали на публику (мужскую). Их роли исполнили уже известные на тот момент Кэмерон Диаз, сама Бэрримор и Люси Лью. Еще одна примета времени: Лью получила за оба фильма в разы меньше своих коллег (к примеру, за сиквел актрисе заплатили 4 млн долларов против 20 миллионов у Диаз и 40 миллионов у Бэрримор).

Бэрримор приглашала и оригинальных «ангелов» появиться в камео, но те отказались. Фосетт была согласна на камбэк при одном условии: она хотела говорить за Чарли. На это продюсеры в 2000-м не могли решиться, и голос (и спина) Чарли из дилогии МакДжи принадлежат мужчине-актеру из оригинального сериала, Джону Форсайту.

Зато фильм 2000-го довольно чутко реагирует на угрозы эпохи: снятый до атаки на башни-близнецы проект совсем несерьезно относится к теме терроризма, но зато делает центральной тему кибератак и тотальной слежки (в 2013-м эти опасения подтвердит Сноуден).

У сиквела дела с актуальностью обстояли значительно хуже. Мафия, программа защиты свидетелей — кого это могло волновать через полгода после начала войны в Ираке?

Все это сказывается на бокс-офисе: сиквел зарабатывает всего в два раза больше его бюджета (это провал) и недобирает до сборов первой части (259 миллионов против 264 миллионов). Критика плюется (сегодня рейтинг фильма на Rotten Tomatoes составляет 43%).

Сериал-перезапуск ABC (2011)

Спустя 10 лет Бэрримор решила отметить юбилей важного в ее карьере проекта перезапуском, только уже сериальным. От мегауспешной идеи остались основные компоненты: узнаваемые героини, таинственный Чарли, опасные задания, даже музыкальная тема звучала старыми мотивами. Да и канал был тем же — ABC, дом оригинальных «Ангелов». Чувствуя драматический дух времени, где верховодили, например, «Во все тяжкие» (к 2011-му сериал был чуть ли не на пике популярности), нынешняя инкарнация «Ангелов» пыталась говорить на серьезные темы, среди которых, например, детское рабство или принудительная проституция. Так что атмосфера сериала была довольно мрачной. Но результат в итоге выглядел крайне странно: с секс-трафиком боролись сексапильные (кажется, тогда еще употребляли это слово) девчонки в роскошных платьях — одежде, крайне неудобной для войны со злом. «Ангелов» тут играли известные в основном по сериалам Энни Илонзе, Минка Келли и Рэйчел Тейлор.

В результате новых «Ангелов» ожидаемо никто не принял: зрительский рейтинг на Rotten Tomatoes отмечен совсем позорными 11%, а критический — вообще рекордным «0%». И хотя Минка Келли писала в Twitter, что съемочный период был необычно прекрасным, критики не разделяли этот неоправданный оптимизм. Многие рецензии отмечали «пережеванность», «отсутствие цельности» и «невозможность сопереживать героям», пресса не решалась назвать сериал даже guilty pleasure. «Конфетка для глаз встречается с дубовым кэмпом», — писала NewsDay.

Оборвался восьмисерийный проект на середине, после премьеры четвертого эпизода. Возможно, все неудачи ребута можно списать на несвоевременность (интерес к девушкам модельной внешности с оружием наперевес остался далеко в прошлом, а феминизм еще не стал культурным мейнстримом), но по большому счету это был просто плохой сериал.

«Ангелы Чарли» (2019)

Свежие «Ангелы» не идут привычным для современных ребутов путем, то есть не переписывают историю заново. Агентки современного Таусенда — наследницы и преемницы всех предыдущих шпионок. Такой ход позволил Элизабет Бэнкс (впервые историю «Ангелов» рассказывает женщина!) прилично увеличить масштаб организации. Босли теперь не имя, а что-то вроде звания (их довольно много во всем мире, преимущественно мужчины). А количество самих «ангелов» не ограничивается тремя главными героинями.

Бэнкс не стала принципиально менять подход к одежде суперагенток: вечерние платья на месте, топы — тоже, также в гардеробе имеется розовый костюм жокея. Да что один костюм! Тут фигурирует целая гардеробная, в которой знакомые дорогущие платья хранятся рядом с огнестрельным оружием и шпионскими гаджетами.

Изменился и баланс сил внутри традиционного трио. Теперь третья девушка — человек случайный, это обстоятельства вынудили ее примкнуть к агентству Чарли (и играют «ангелов» тоже две звезды и одна дебютантка). Кристен Стюарт, открыто заявляющая о своей гомосексуальности, выступает тут в роли коротко стриженной бунтарки, которой довольно часто приходится прикидываться слабой девчонкой. Героиня Эллы Балинска — ветеран, хорошо подготовленный боец, которой не помешает расслабится и побыть уязвимой. Роль новичка, гениальной программистки, досталась Наоми Скотт (Жасмин из «Аладдина» Гая Ричи). Ее немного неуклюжая героиня отвечает за комическую составляющую ансамбля. Кстати, Стюарт утверждает , что новые «ангелы» списаны с трех разных пород собак — лабрадора, далматинца и корги.

Магистральная тема нового фильма — вся та же борьба трех разных женщин с немного комическим злом (необходимые атрибуты жанра вроде перестрелок и погонь на быстрых тачках тоже на месте). Но теперь она упакована в более прогрессивную обертку. Судя по интервью Бэнкс (например, вот этому), создатели ориентировались на женскую аудиторию, причем ту, что живо интересуется фемповесткой. Бэнкс постоянно подчеркивает, что инициатором кинофраншизы была женщина, что «Ангелы» — это пример сестринства и «дайверсити».

При этом ее «Ангелы Чарли» не столько показывают нам ролевые модели женщин, которые идут по жизни с гордо поднятой головой, сколько высмеивают всех на свете мужчин (в принципе, учитывая отчасти комедийное происхождение франшизы, в такой гиперболе нет ничего удивительного или криминального). Мужские персонажи здесь делятся на три категории: 1) явные и не очень злодеи; 2) глупые слабаки (как, например, предприниматель Александр Брук, очевидная пародия на Илона Маска; 3) «святые», то есть мужчины, у которых ампутировали токсичную маскулинность — либо ботаны, либо геи.

Делает ли все это новых «Ангелов» такими уж прогрессивными? У американской критики на этот счет мнение однозначное: чтобы избавиться от тараканов, недостаточно переставить мебель — нужно сжечь к чертям весь дом. Пока же «Чарли» остается старой сказкой о том, что женская сила — в хорошей прическе и плохо прописанных диалогах.