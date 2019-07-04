Что смотреть в кино: «Ангелы Чарли», «Ford против Ferrari» и «Матиас и Максим»

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«Ford против Ferrari»

Джеймс Мэнголд, ответственный за «Логана», снял крепкую суровую драму об американском автомобильном конструкторе (Мэтт Дэймон) и безбашенном британском гонщике (Кристиан Бэйл), которые объединили силы и бросили вызов концерну Ferrari. В 1960-е конструктор Кэррол Шелби под крылом автоконцерна Ford в сжатые сроки создал новый спортивный автомобиль для 24-часовой гонки на выносливость Ле-Ман. Управлял им гонщик Кен Майлз — отличный спортсмен с дурной репутацией. Кристиан Бэйл для этой роли снова совершил подвиг трансформации: за полгода похудел на 30 кг (говорит, просто бросил есть, вообще). Причина: актер не помещался в гоночный болид, поскольку до этого набирал вес для фильма «Власть» и был, мягко говоря, не в форме. Ждем очередной номинации на «Оскар».

«Ангелы Чарли»

Реинкарнация знаменитой франшизы в современных условиях. Секретная организация под руководством таинственного Чарли раскинула свои сети по всему миру, в разных уголках земного шара действует команды «ангелов»-профессионалок. Босли тоже размножился, ведь это не имя, а должность, и Босли в фильме играют и Патрик Стюарт, и Элизабет Бэнкс. Последняя также написала сценарий и поставила фильм. Новыми «ангелами» стали Наоми Скотт, Элла Балинска и Кристен Стюарт. Скотт (мы помним ее по роли Жасмин) сыграла ученую, на чьи разработки покушаются злодеи, желая превратить их в оружие. Из подопечной «ангелов» она постепенно становится полноценным членом команды. Перемены слагаемых и еще больший акцент на женских персонажах несильно повлияли на сумму: ребут-продолжение «Ангелов Чарли» — по-прежнему кино про боевых девчонок с огромной гардеробной из нарядов, драгоценностей, гаджетов и оружия, которые знают, как надрать задницу плохим парням.

«Мидуэй»

Роланд Эммерих вернулся к нам с очередным масштабным зрелищем из жизни американских солдат. На этот раз маэстро большого бадабума воссоздал на экране одно из самых важных морских сражений США времен Второй мировой войны, когда американский флот одержал победу над японским у атолла Мидуэй. Будет все, что мы любим: взрывы, бойня, массовая гибель во имя Родины. Актерский состав как на подбор: Вуди Харрельсон, Люк Эванс, Патрик Уилсон, Дэннис Куэйд, Эд Скрейн, Аарон Экхарт, Таданобу Асано и даже Ник Джонас. Разбавит этот праздник мачизма Мэнди Мур.

«Матиас и Максим»

Новая картина канадского гения Ксавье Долана рассказывает о друзьях детства Матиасе и Максиме, которые внезапно выяснили, что их чувства друг к другу вовсе не платонические. И если Максима это устраивает, то Матиас в шоке и не знает, как дальше быть. Долан в который раз исследует тему гендерных границ и сексуальности, но, в отличие от своих предыдущих фильмов, делает это более сдержанно. Картина участвовала в конкурсе Каннского фестиваля, где была принята прохладно. Подробнее мы писали о ней тут.

«Грех»

Фильм Андрея Кончаловского, который Владимир Путин подарил на диске папе римскому еще до того, как он побывал на кинофестивале в Риме и вышел в прокат. Мэтр снял историю художника и скульптора Микеланджело (Альберто Тестоне), которого все называют божественным, а сам он уверен, что все больше отдаляется от бога в своих творениях. Изначальное название картины было «Монстр» — так прозвали гигантский мраморный блок, который гений присмотрел для своего шедевра и повелел переправить в Рим. Так называет себя и сам Микеланджело, которого Кончаловский живописует максимально неприглядно. Творец подписался на работы для двух знатных семей одновременно, но срывает все сроки из-за того, что занят росписью Сикстинской капеллы. Пытаясь выкрутиться, Микеланджело плетет интриги, устраивает склоки и погружается в пучины подозрительности и паранойи. Фильм целиком снят в Италии, с иностранными актерами, преимущественно итальянцами, но без Юлии Высоцкой, конечно же, не обошлось. Она сыграла прототип знаменитой «Дамы с горностаем».

«Двое»

Надя (Татьяна Полосина) и Андрей (Антон Момот) отправляются в тайгу к целебному озеру: супруги хотят поправить здоровье Нади и заодно укрепить пошатнувшиеся отношения. За их путешествием зорко следит Большой Брат — деспотичный отец Нади (Андрей Щепочкин), миллиардер и владелец горнодобывающей компании «Кронос», в которой работает Андрей. Проливные дожди меняют маршрут пары, она теряется в тайге и проходит жесточайший курс выживания и самопознания. Тимофей Жалнин снял удивительно красивый и стильный дебют о силах природы (невероятная операторская работа Анны Рожецкой) и о безднах человеческой души, камерную притчу о жизненном пути, самопознании, об экологической катастрофе в Хакасии (где снималась картина) из-за угольных карьеров и о токсичных родителях-Кроносах, пожирающих все вокруг. Добравшись до проката через полтора года после премьеры на «Кинотавре-2018», фильм внезапно попал и в женскую повестку благодаря темам принятии себя и своих границ.

«Хороший лжец»

Рой — аферист и мошенник, который знакомится в сети с богатой вдовой Бетти и планирует обчистить ее до нитки. Но чем дальше он знакомится с Бетти, тем больше влюбляется в нее. И теперь ему нужно выбирать, остаться ли профессионалом или поддаться чувствам. Рой занят этой дилеммой и поначалу не замечает, как обстоятельства складываются против него, а окружение Бетти не так просто, как кажется. Сюжет не нов, но блестящий дуэт Иэна Маккеллена и Хелен Миррен может спасти любую банальщину.