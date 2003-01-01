Что смотреть в кино: новый «Человек-паук», «Паразиты» и «Клуб анонимных киллеров»

«Человек-паук: Вдали от дома»

После пронзительного финала «Мстителей» именно новый «Человек-паук» призван дать нам надежду и утешение. Питер Паркер (Том Холланд) решает, что после событий «Финала» надо как-то налаживать личную жизнь, и отправляется с классом на каникулы в Европу. Там он хочет веселиться, отдыхать и заодно признаться в любви ЭмДжей (Зендея), но нет, снова появляется Ник Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон) и все портит. Землю захватили некие Элементали, и спасти ее может только Человек-паук вместе с загадочным Мистерио (Джейк Джилленхол), пришельцем из параллельной вселенной. Все, что дальше, — огромный спойлер. Скажем только, что первая картина новой эпохи Marvel получилась живой, остроумной и умудряется пару раз серьезно дать зрителю под дых.

«Паразиты»

Победитель Каннского фестиваля, причем единодушный — картине рукоплескали и члены жюри, и критики. А теперь ею восторгаются зрители. Семья бедняков коварством отжимает рабочие места в доме богачей: сын становится репетитором, дочь — учительницей рисования, отец — шофером, а мать — домоправительницей. Предыдущих работников выживают самыми виртуозными способами. Но грядет расплата, и, поскольку фильм корейский, расплата кровавая. Пон Джун-хо умудрился за два часа показать три фильма в одном и сделать это легко, изящно и весело. Сам он назвал свое кино «комедией без клоунов и трагедией без злодеев» — режиссер обличает всех и не винит никого. Подробнее мы рассказывали о фильме тут.

«Клуб анонимных киллеров»

Даже серийным убийцам нужна психотерапия. В фильме Мартина Оуэна они собираются в кружок на анонимных встречах и изливают душу, рассказывая, сколько дней продержались без убийств. Однажды в группе появился новичок, и в эту же ночь происходит покушение на сенатора США. Кто виноват? Что делать? Киллеры начинают подозревать друг друга, а позже выясняется, что по их пятам идет загадочная и жуткая организация. В кадре — Гари Олдман, Джессика Альба, Томми Флэнаган и Сэди Фрост.

«Двойная жизнь»

Ален (Гийом Кане) — успешный издатель, который никак не может привыкнуть к нашествию цифровых технологий в книжной индустрии. Еще он не уверен в новой книге своего давнего автора Леонара (Венсан Макен), который как раз хочет издать рукопись сразу в цифровом формате, минуя бумажную версию, и привлечь для этого свою жену, известную актрису Селену (Жюльетт Бинош). «Двойная жизнь» участвовала в прошлогоднем Венецианском фестивале, где критики назвали новое творение режиссера Оливье Ассайаса «старомодным галантным разговорным ромкомом». Герои пьют, едят, разговаривают об искусстве и занимаются сексом. Необременительное зрелище для просмотра на выходных.

«Русская невеста»

Эксцентричный миллиардер Карл Фредерик находит на сайте российского брачного агентства красавицу Нину и зовет ее замуж. Нина приезжает в замок богача с 11-летней дочерью Дашей (ее играет Кристина Пименова, которую еще несколько лет назад СМИ называли самой красивой девочкой в мире) и попадает в сказку — сначала красивую, а потом страшную. Наконец-то кто-то (а именно американец Майкл С. Ойеда) додумался снять на эту тему не социальную чернуху и не сопливую мелодраму, а простой такой трешевый хоррор. Не ходите, Нины, замуж за незнакомых богатых иностранцев.

«Тренинг личностного роста»

Победитель Московского кинофестиваля — 2019, этот казахский фильм рассказывает о банковском менеджере Канате, который переживает кризис среднего возраста. Ему 40, всю неделю он вкалывает, по пятницам пьет с друзьями и в свободное время ходит на тренинг личностного роста. Однажды он случайно встречает институтского товарища Даника. Тот — успешный бизнесмен, и он учит Каната хорошей жизни. У Каната вроде все налаживается, но ему почему-то все так же невесело. Режиссер Фархат Шарипов препарирует цену успеха в современном мире, показывая всю жестокость и беспринципность богачей и профанацию пресловутого «личностного роста».

«INTO_нация Большой Одессы»

Документальное кино об одесситах, разъехавшихся из родного города кто куда. Как они живут там, в мире, где мало кто понимает их юмор? Каково им без одесского духа? Почему они до сих пор вспоминают этот город? Режиссер Александр Бруньковский и журналист Сусанна Альперина (в этом фильме она выступила сценаристом и продюсером) исследуют феномен Одессы с помощью самых знаменитых ее уроженцев, включая Михаила Жванецкого и Романа Карцева. Фильм участвовал в нескольких фестивалях, включая Одесский (где ему выделили всего один сеанс в день финала чемпионата мира по футболу и где все равно был полный зал зрителей), и наконец добрался до нашего проката. Полтора часа моря, лета, теплоты и ностальгии. Не пропустите.