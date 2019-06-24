Сэмюэлу Л. Джексону не понравилась ошибка на постере «Человека-паука»

Несколькими днями ранее в сети заметили ошибку на одном из постеров фильма «Человек-паук: Вдали от дома»: из-за отзеркаленного изображения получилось, что Ник Фьюри потерял правый глаз, а не левый. Ошибка не осталась не замеченной исполнителем роли Фьюри — Сэмюэлом Л. Джексоном.

«Э-э-э-э-э-э, что на Х*** ТУТ ПРОИСХОДИТ? #комутопопадет #левыйглазmuthafukkah», — написал Джексон.

В новом «Человеке-пауке» Ник Фьюри выступает в роли сурового отчима, присматривающего за Питером Паркером. Он видит в Человеке-пауке ценного оперативника и заставляет Питера, отдыхающего с друзьями в Европе, вновь примерить костюмы ползучего супергероя и отправиться на выполнение опасного задания.

В российский прокат «Человек-паук: Вдали от дома» выйдет 4 июля. Предпродажа билетов уже открыта.